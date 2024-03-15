Новини
България »
Изложиха за поклонение тленните останки на патриарха в „Св. Александър Невски”

15 Март, 2024 08:41, обновена 15 Март, 2024 08:46 341 4

Изложиха за поклонение тленните останки на патриарха в „Св. Александър Невски”

  • неофит-
  • опело-
  • александър невски

В събота сутринта ще бъде отслужено официално опелото,

Изложиха за поклонение тленните останки на патриарха в „Св. Александър Невски” - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ковчегът с тленните останки на Негово Светейшество българският патриарх Неофит беше внесен в патриаршеския храм „Свети Александър Невски”. Това стана малко преди 8 часа сутринта, уточни "Нова телевизия".

Самото поклонение ще започне в 9 часа, когато хората ще могат да си вземат последно сбогом с Негово Светейшество.

В събота сутринта ще бъде отслужено официално опелото, след което с литийно шествие тленните му останки ще бъдат преместени до митрополитската църква „Света Неделя”, където Негово Светейшество ще бъде погребан.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вечна му памет

    1 1 Отговор
    на Неофит Патриарх Български!

    09:03 15.03.2024

  • 2 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Бог да го Прости Мир на Душата му
    Поклон

    09:05 15.03.2024

  • 3 Сталин

    2 0 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тези иезуити които работят и обслужват властта,те нямат нищо общо с народа,само баламосват народа ,докато евреите го крадат

    09:23 15.03.2024

  • 4 Хан Ауспух

    2 0 Отговор
    аз казвам като английската бабушкера да го разнасят като панаирджийска вечна докато не се разложи.

    09:24 15.03.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове