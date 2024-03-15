Изложиха за поклонение тленните останки на патриарха в „Св. Александър Невски”

Преговорите за кабинет са на финала: Василев и Тагарев остават. Засега има съгласие за смяна в четири министерства

Преговорите между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са на финален етап и вече се водят на лидерско ниво. Днес те се проведоха на два етапа - преди началото на пленарно ...