Патриарх Даниил отслужи богослужението за празника Възкресение Христово пред катедралата "Св. Александър Невски"

Патриарх Даниил отслужи богослужението за празника Възкресение Христово пред катедралата "Св. Александър Невски"

12 Април, 2026 06:08, обновена 12 Април, 2026 05:14

  • великден-
  • патриарх даниил-
  • служба-
  • александър невски

Преди това Благодатният огън, измолен по-рано вчера в Йерусалим, пристигна в България

Патриарх Даниил отслужи богослужението за празника Възкресение Христово пред катедралата "Св. Александър Невски" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Христос воскресе, възвести българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Той отслужи богослужението за празника Възкресение Христово. Патриархът възглави службата в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Богослужението започна с пасхална полунощница - кратко молитвено последование.

В 22.30 часа Благодатният огън, измолен по-рано вчера в Йерусалим, пристигна в България на летище "Васил Левски“ - София.

Българска авиокомпания, която превози светинята от Букурещ до Тимишоара, на връщане към София я достави и у нас.

Благодатният огън бе пренесен до Синодалния параклис, откъдето преди началото на Пасхалното богослужение бе внесен и предаден предаден на патриарх Даниил.

Патриархът раздаде огъня на всички присъстващи православни християни преди възвестяването на Христовото възкресение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янка Рупкина Пролетарска

    2 1 Отговор
    Комунистите са страшно набожни в момента, приватизирали са православието.

    05:31 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо

    1 0 Отговор
    Само БПЦ не отиде в Йерусалим за благодатния огън.За всички други международната обстановка не беше проблем.

    05:50 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дитриарх пидраиил

    0 1 Отговор
    окбарр !

    06:55 12.04.2026

  • 6 алтернативния

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    от хаспуха ти ше излезе благодатен огън

    06:55 12.04.2026

