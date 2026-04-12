Патриарх Даниил отслужи богослужението за празника Възкресение Христово пред катедралата "Св. Александър Невски"

Христос воскресе, възвести българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".
Той отслужи богослужението за празника Възкресение Христово. Патриархът възглави службата в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".
Богослужението започна с пасхална полунощница - кратко молитвено последование.
В 22.30 часа Благодатният огън, измолен по-рано вчера в Йерусалим, пристигна в България на летище "Васил Левски“ - София.
Българска авиокомпания, която превози светинята от Букурещ до Тимишоара, на връщане към София я достави и у нас.
Благодатният огън бе пренесен до Синодалния параклис, откъдето преди началото на Пасхалното богослужение бе внесен и предаден предаден на патриарх Даниил.
Патриархът раздаде огъня на всички присъстващи православни християни преди възвестяването на Христовото възкресение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янка Рупкина Пролетарска
05:31 12.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пешо
05:50 12.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дитриарх пидраиил
06:55 12.04.2026
6 алтернативния
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":от хаспуха ти ше излезе благодатен огън
06:55 12.04.2026