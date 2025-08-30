Новини
Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата

30 Август, 2025 16:06 313 8

  • даниил-
  • патриарх-
  • александър невски

По време на проповедта си патриархът припомни житейския пример на свети Александър Невски

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 30 август 2025 година българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена света литургия в патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" по случай летния празник на храма. В своето слово той акцентира върху значението на духовната свобода като основа за политическата свобода.

"Ако загуби човек духовната свобода, той не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен", подчерта патриарх Даниил, обръщайки се към множеството миряни, събрали се в храма. Той припомни думите от Светото писание: "Познайте истината и истината ще ви направи свободни", като акцентира върху силата на вярата при съхраняването на човешкото достойнство и независимост.

По време на проповедта си патриархът припомни житейския пример на свети Александър Невски – покровител на цар Александър II, известен още като Александър Освободител, подписал декрета за началото на Руско-турската освободителна война. Според думите на патриарх Даниил, именно в знак на признателност към жертвата на руските воини и българските опълченци, българският народ изгражда храма "Свети Александър Невски".

"В израз на благодарността на целокупния ни народ, нашите предци построяват този великолепен храм-паметник в памет на всички загинали руски воини и български опълченци, положили костите си за нашата свобода и за вярата на отечеството", заяви патриархът.

Сред присъстващите на литургията бяха руският посланик Елеонора Митрофанова и председателят на политическа партия АБВ Румен Петков. Патриарх Даниил се обърна с пожелание към всички, включително и към днешните управници на страната, да осъзнаят значението на православната вяра и да следват примера на предците.

В словото си патриархът засегна и темата за духовното възпитание на младите хора. Той изрази подкрепа към усилията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на нов учебен предмет - "Религия и добродетели". Според него това ще помогне на учениците да изградят по-здрав морален и духовен фундамент.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Наблюдател

    2 3 Отговор
    Пишат, че в Лвов е убит укронациста - бандеровец, организатор на Майдана - Парубий.

    Именно той докара снайперистите на украинския Майдан през 2014 г. Той изгори Дома на профсъюзите в Одеса. Шизофреник със сертификат, тогава беше ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и председател на Върховната рада.

    Земята да му е стъкловата! Сега ще дава отчет пред Свети Петър и за убитите българи.

    Убиецът е бил куриер на електрически мотопед. Осем куршума попадат в тялото и куриера изчезва.

    Зеленски потвърди, че Парубий е убит и каза, че всички сили на Бандеровския райх са хвърлени в търсенето на убиеца.

    Коментиран от #6

    16:07 30.08.2025

  • 2 Сталин

    3 0 Отговор
    Поповете са част от политическата мафия , безделници и негодници

    16:09 30.08.2025

  • 3 Като

    1 0 Отговор
    гледам какви пишман политици са в управлението и каква духовност има у тях , те и България не могат да опазят . Пазят само милиардите , гепените , и мизерните си животи !

    16:10 30.08.2025

  • 4 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    Тоа на снимката прилича ли на европеец християнин или на виещ от минаретата!

    16:12 30.08.2025

  • 5 Аууу,

    3 0 Отговор
    Гнус! Патpиapхът болшевик говори за истина, свобода, добродетели.....?

    16:13 30.08.2025

  • 6 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Парубий и другата талмудистка и ционистка свиня Яйценюк започнаха убийствата на руснаци в Донецк като пратиха армията да разстрелват руснаци които протестираха срещу преврата организиран Сорос и USAID

    16:13 30.08.2025

  • 7 Пламен

    1 0 Отговор
    Тоз византиец знае ли колко цента дават САЩ за ,,вероизповедания" от бюджета ?
    0 цента на година .
    Тея наши миризливи колимявки жевеят на наш гръб . Отвращават ме !

    16:13 30.08.2025

  • 8 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Прокремълският поп отново се меси в политикага. Що за наглец!

    16:14 30.08.2025

