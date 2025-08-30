Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата

На 30 август 2025 година българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена света литургия в патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" по случай летния празник на храма. В своето слово той акцентира върху значението на духовната свобода като основа за политическата свобода.

"Ако загуби човек духовната свобода, той не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен", подчерта патриарх Даниил, обръщайки се към множеството миряни, събрали се в храма. Той припомни думите от Светото писание: "Познайте истината и истината ще ви направи свободни", като акцентира върху силата на вярата при съхраняването на човешкото достойнство и независимост.

По време на проповедта си патриархът припомни житейския пример на свети Александър Невски – покровител на цар Александър II, известен още като Александър Освободител, подписал декрета за началото на Руско-турската освободителна война. Според думите на патриарх Даниил, именно в знак на признателност към жертвата на руските воини и българските опълченци, българският народ изгражда храма "Свети Александър Невски".

"В израз на благодарността на целокупния ни народ, нашите предци построяват този великолепен храм-паметник в памет на всички загинали руски воини и български опълченци, положили костите си за нашата свобода и за вярата на отечеството", заяви патриархът.

Сред присъстващите на литургията бяха руският посланик Елеонора Митрофанова и председателят на политическа партия АБВ Румен Петков. Патриарх Даниил се обърна с пожелание към всички, включително и към днешните управници на страната, да осъзнаят значението на православната вяра и да следват примера на предците.

В словото си патриархът засегна и темата за духовното възпитание на младите хора. Той изрази подкрепа към усилията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на нов учебен предмет - "Религия и добродетели". Според него това ще помогне на учениците да изградят по-здрав морален и духовен фундамент.