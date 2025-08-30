Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата

На 30 август 2025 година българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави тържествена света литургия в патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" по случай летния празник на храма. В своето слово той акцентира върху значението на духовната свобода като основа за политическата свобода.
"Ако загуби човек духовната свобода, той не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен", подчерта патриарх Даниил, обръщайки се към множеството миряни, събрали се в храма. Той припомни думите от Светото писание: "Познайте истината и истината ще ви направи свободни", като акцентира върху силата на вярата при съхраняването на човешкото достойнство и независимост.
По време на проповедта си патриархът припомни житейския пример на свети Александър Невски – покровител на цар Александър II, известен още като Александър Освободител, подписал декрета за началото на Руско-турската освободителна война. Според думите на патриарх Даниил, именно в знак на признателност към жертвата на руските воини и българските опълченци, българският народ изгражда храма "Свети Александър Невски".
"В израз на благодарността на целокупния ни народ, нашите предци построяват този великолепен храм-паметник в памет на всички загинали руски воини и български опълченци, положили костите си за нашата свобода и за вярата на отечеството", заяви патриархът.
Сред присъстващите на литургията бяха руският посланик Елеонора Митрофанова и председателят на политическа партия АБВ Румен Петков. Патриарх Даниил се обърна с пожелание към всички, включително и към днешните управници на страната, да осъзнаят значението на православната вяра и да следват примера на предците.
В словото си патриархът засегна и темата за духовното възпитание на младите хора. Той изрази подкрепа към усилията на Министерството на образованието и науката за въвеждането на нов учебен предмет - "Религия и добродетели". Според него това ще помогне на учениците да изградят по-здрав морален и духовен фундамент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Именно той докара снайперистите на украинския Майдан през 2014 г. Той изгори Дома на профсъюзите в Одеса. Шизофреник със сертификат, тогава беше ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и председател на Върховната рада.
Земята да му е стъкловата! Сега ще дава отчет пред Свети Петър и за убитите българи.
Убиецът е бил куриер на електрически мотопед. Осем куршума попадат в тялото и куриера изчезва.
Зеленски потвърди, че Парубий е убит и каза, че всички сили на Бандеровския райх са хвърлени в търсенето на убиеца.
Коментиран от #6
16:07 30.08.2025
2 Сталин
16:09 30.08.2025
3 Като
16:10 30.08.2025
4 Благой от СОФстрой
16:12 30.08.2025
5 Аууу,
16:13 30.08.2025
6 Сталин
До коментар #1 от "Наблюдател":Парубий и другата талмудистка и ционистка свиня Яйценюк започнаха убийствата на руснаци в Донецк като пратиха армията да разстрелват руснаци които протестираха срещу преврата организиран Сорос и USAID
16:13 30.08.2025
7 Пламен
0 цента на година .
Тея наши миризливи колимявки жевеят на наш гръб . Отвращават ме !
16:13 30.08.2025
8 Абсурдистан
16:14 30.08.2025