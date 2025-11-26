Новини
Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“
Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

26 Ноември, 2025 17:40 905 5

  • паркинг-
  • парламент-
  • александър невски

Решението влиза в сила от 1 декември

Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това стана ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, уточни "Нова телевизия".

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна, след като по-рано днес Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво !

    14 1 Отговор
    Всичко да освобождават , и хората от присъствието си !

    17:42 26.11.2025

  • 2 депутатите

    3 0 Отговор
    Ще паркират на площада пред царския дворец.

    17:46 26.11.2025

  • 3 Пожелавам

    4 1 Отговор
    Пожелавам на депутатите да паркират в Малашевци ,за да ги отрупваме с венци и цветя за вечни времена

    Коментиран от #5

    17:51 26.11.2025

  • 4 да разбираме ли също

    1 0 Отговор
    Парламентът освобождава 240 човека

    18:17 26.11.2025

  • 5 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пожелавам":

    Къде ги пращаш там да ги чакаш !

    18:39 26.11.2025

