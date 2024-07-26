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Кметът на Гара Елин Пелин: Няма бедстващи хора. Засега има само 10-ина пострадали къщи

26 Юли, 2024 07:37 905 11

Кметът на Гара Елин Пелин: Няма бедстващи хора. Засега има само 10-ина пострадали къщи

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  • пострадали къщи

"Ситуацията е овладяна, всичко е спокойно. Всички хора намериха къде да пренощуват – при близки, приятели. За мен съобщението от BGAlert не е добре подадено. И в Елин Пелин, и в Нови Хан получиха съобщението, създаде се излишно напрежение.", коментира председателят на общинския съвет в Елин Пелин Богомил Бранков

Кметът на Гара Елин Пелин: Няма бедстващи хора. Засега има само 10-ина пострадали къщи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Засега има само 10-ина пострадали къщи. Няма бедстващи хора. Това обяви в ефира на Нова телевизия кметът на Гара Елин Пелин Вяра Вучкова, цитирана от novini.bg.

Припомняме, че се запали склад за фойерверки. Последваха експлозии. Двама души са тежко ранени.

Около 30-40 къщи са евакуирани.

Председателят на общинския съвет в Елин Пелин Богомил Бранков допълни: „Ситуацията е овладяна, всичко е спокойно. Всички хора намериха къде да пренощуват – при близки, приятели. За мен съобщението от BGAlert не е добре подадено. И в Елин Пелин, и в Нови Хан получиха съобщението, създаде се излишно напрежение.”
Той уточни, че има склад, който не се е взривил, но не значи, че той ще се взриви. Районът е отцепен превантивно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отвратен

    22 0 Отговор
    Бъдете спокойни, всичко е овладяно , кой позволява в близост до къщите да има склад с взривни вещества , мръсни и долни и@роди !!!

    07:46 26.07.2024

  • 2 В ЕДИН ФИЛМ

    14 0 Отговор
    НАТО ще им ги поправи.

    Коментиран от #9

    07:47 26.07.2024

  • 3 Трол

    10 0 Отговор
    Няма страшно, само десет къщи са, не са 100 или 200.

    Коментиран от #11

    07:48 26.07.2024

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 0 Отговор
    Само?!
    Тая е за психиатър!

    07:51 26.07.2024

  • 5 Майстора

    10 0 Отговор
    Само десетина?!В това село колко хиляди къщи има ?

    07:59 26.07.2024

  • 6 Бг алерт

    9 0 Отговор
    Ситуацията е овладяна, всичко е под контрол. Големи смешници са тези от общинските власти.

    08:03 26.07.2024

  • 7 Кмет

    11 0 Отговор
    Докато има кметове феодали като този на Елин Пелин какво да очаква човек

    08:04 26.07.2024

  • 8 Бранков

    8 0 Отговор
    Бранков е май корумпирания няма срам

    08:04 26.07.2024

  • 9 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "В ЕДИН ФИЛМ":

    Какво общо има НАТО в случая ?

    08:08 26.07.2024

  • 10 Рико

    8 0 Отговор
    Бих ти откъснал главата като на пиле! Вие сте безумци бре, кой дава разрешение на метри от къщи на живущите да се съхраняват взривни материали? Тротил, вие нормални ли сте, или подкупите са Ви много? Пострадалите да Ви съдят до дупка! Смотаняци!

    08:29 26.07.2024

  • 11 Точно

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Тая кметица каква е, с какъв аршин мери - “само” 10 къщи!!!
    Че, това са 10 семейства без дом, ма, овца!или, според твоя, милионерски критерий, това е нищо???

    08:30 26.07.2024

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