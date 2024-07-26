Кметът на Гара Елин Пелин: Няма бедстващи хора. Засега има само 10-ина пострадали къщи

Засега има само 10-ина пострадали къщи. Няма бедстващи хора. Това обяви в ефира на Нова телевизия кметът на Гара Елин Пелин Вяра Вучкова, цитирана от novini.bg.

Припомняме, че се запали склад за фойерверки. Последваха експлозии. Двама души са тежко ранени.

Около 30-40 къщи са евакуирани.

Председателят на общинския съвет в Елин Пелин Богомил Бранков допълни: „Ситуацията е овладяна, всичко е спокойно. Всички хора намериха къде да пренощуват – при близки, приятели. За мен съобщението от BGAlert не е добре подадено. И в Елин Пелин, и в Нови Хан получиха съобщението, създаде се излишно напрежение.”

Той уточни, че има склад, който не се е взривил, но не значи, че той ще се взриви. Районът е отцепен превантивно.