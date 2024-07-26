Кметът на Гара Елин Пелин: Няма бедстващи хора. Засега има само 10-ина пострадали къщи

Засега има само 10-ина пострадали къщи. Няма бедстващи хора. Това обяви в ефира на Нова телевизия кметът на Гара Елин Пелин Вяра Вучкова, цитирана от novini.bg.
Припомняме, че се запали склад за фойерверки. Последваха експлозии. Двама души са тежко ранени.
Около 30-40 къщи са евакуирани.
Председателят на общинския съвет в Елин Пелин Богомил Бранков допълни: „Ситуацията е овладяна, всичко е спокойно. Всички хора намериха къде да пренощуват – при близки, приятели. За мен съобщението от BGAlert не е добре подадено. И в Елин Пелин, и в Нови Хан получиха съобщението, създаде се излишно напрежение.”
Той уточни, че има склад, който не се е взривил, но не значи, че той ще се взриви. Районът е отцепен превантивно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отвратен
07:46 26.07.2024
2 В ЕДИН ФИЛМ
Коментиран от #9
07:47 26.07.2024
3 Трол
Коментиран от #11
07:48 26.07.2024
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Тая е за психиатър!
07:51 26.07.2024
5 Майстора
07:59 26.07.2024
6 Бг алерт
08:03 26.07.2024
7 Кмет
08:04 26.07.2024
8 Бранков
08:04 26.07.2024
9 Българин
До коментар #2 от "В ЕДИН ФИЛМ":Какво общо има НАТО в случая ?
08:08 26.07.2024
10 Рико
08:29 26.07.2024
11 Точно
До коментар #3 от "Трол":Тая кметица каква е, с какъв аршин мери - “само” 10 къщи!!!
Че, това са 10 семейства без дом, ма, овца!или, според твоя, милионерски критерий, това е нищо???
08:30 26.07.2024