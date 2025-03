Класация определи топ 50 на най-добрите и луксозни СПА хотели в България (СНИМКИ)

Класация определи топ 50 на най-добрите и луксозни СПА хотели в България за 2025 г. Най-много обекти от високия клас има във Велинград и неслучайно първото място отива в СПА столицата на Балканите, съобщиха от екипа на новото списание Travel&Lifestyle (T&L), което е направило подредбата. Следват комплекси в Павел баня и село Баня до Банско.

Велинград е посрещнал над 370 000 туристи през миналата година, което е с 2.34% повече спрямо предходната 2023 г., показват данните на общината. Основният дял отново е за българските туристи – 96.06%. Тези данни подчертават трайната популярност на предлаганите туристически продукти както за българските граждани, така и за чуждестранните посетители. Резултатите не само отразяват увеличения брой посетители, но и по-голямото доверие в качеството и разнообразието на туристическите услуги, предлагани във Велинград.

Най-луксозният СПА хотел у нас е Kashmir Wellness and SPA във Велинград. Второто място е за Zornitza Family Estate край Мелник, бронзът отива при Vaya Beach Resort в Иракли.

Класацията е подредена безпристрастно и е на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни през миналата година, заяви Мирослав Иванов, главен редактор на списание Travel&Lifestyle (T&L). В класацията попадат обекти с пет и четири звезди, които имат луксозни СПА центрове, но не всички са с минерална вода. В нея не са включени градските хотели, тъй като това не им е основната дейност за привличане на гости.

T&L Топ 50 на луксозните СПА хотели в България

1. Хотел Kashmir Wellness and SPA, Велинград

2. Zornitza Family Estate, Мелник

3. Vaya Beach Resort, Иракли

4. Ensana Aquahouse Health SPA Hotel, Св. св. Константин и Елена

5. Kings' Valley Medical & SPA Hotel, Казанлък

6. Атмосфера Балнео Хотел и СПА, Павел баня

7. Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево

8. SPA Hotel Santé, Велинград

9. Grand Hotel Therme, Баня

10. Kempinski Hotel Grand Arena, Банско

11. Alpina Luxury Chalets, Баня

12. Voya Beach Resort, Св. Влас

13. Vchalet Residence, Велинград

14. Katarzyna estate – L’Ambassade de Katarzyna, край Свиленград

15. Medite SPA Resort & Villas, Сандански

16. Wave resort, Поморие

17. Wine & SPA Hotel Chukara, Трявна

18. Катарино СПА хотел, край Разлог

19. Астор Гардън Хотел, Св. св. Константин и Елена

20. MARITIM Hotel Amelia, Албена

21. Arte SPA & Park Hotel, Велинград

22. Grand Resort Pavel Banya Medical and SPA EpiCentrum, Павел баня

23. Grand Hotel Velingrad, Велинград

24. Brentas SPA Resort, Цигов чарк

25. СПА комплекс Белчински извор, Белчин баня

26. Парк и СПА хотел Марково, край Пловдив

27. Maxi Park Hotel & SPA, Велинград

28. SPA Hotel Infinity Park Velingrad, Велинград

29. Вила Синтика, Сандански

30. Empire Balneo & SPA Hotel, Хисаря

31. Хотел Ястребец Уелнес и СПА, Боровец

32. Апартхотел Лъки Банско СПА&Релакс, Банско

33. Therma Palace - Mineral Pool & SPA, Кранево

34. Uva Nestum Wine & SPA, Гоце Делчев

35. Thermae Luxury Villa, Баня

36. Хот Спрингс Медикъл и СПА, Баня

37. Four Points by Sheraton Bansko, Банско

38. SPA Resort St Ivan Rilski, Банско

39. The Five Elements Hotel and SPA, Сапарева баня

40. Merit Grand Mosta SPA Hotel & Casino, Свиленград

41. Hyatt Regency Pravets Resort, Правец

42. GRIFID Encanto Beach Hotel – MediSPA, Златни пясъци

43. СПА хотел Персенк, Девин

44. Belchin Garden SPA&Wellness, Белчин баня

45. Mantar SPA Hotel, с. Марикостиново, Петрич

46. Севтополис Медикал & СПА Хотел, Павел баня

47. Пирин Голф Хотел & СПА, край Банско

48. Хотел Перелик, Пампорово

49. Гранд Хотел Княз Павел, Павел баня

50. Natura All Seasons Boutique, Бургас