България отговаря на климатичните промени с модерно оборудване и устойчива стратегия чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

28 Август, 2025 08:02 899

Съвременна техника, обучения и повишена обществена информираност са в основата на усилията

България отговаря на климатичните промени с модерно оборудване и устойчива стратегия чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пожари, които опустошават гори. Рекорден брой проливни дъждове. Пътища, подкопани от свлачища. Климатичните промени вече не са далечно предупреждение – те са тук и сега, засягащи живота, здравето и сигурността на хиляди хора в България. Пред лицето на тези заплахи държавата предприема конкретни действия чрез Приоритет „Риск и изменение на климата“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. – насочена към устойчивост, превенция и защита.

Съсредоточавайки усилията си не само върху реакцията при бедствия, но и върху устойчивата превенция, Програмата изгражда единна система за управление на риска. Това включва реализацията на планове за управление на риска от наводнения, изграждане и укрепване на уязвими участъци, особено по пътната мрежа, както и внедряване на дистанционни системи за наблюдение и ранно предупреждение.

Съвременна техника, обучения и повишена обществена информираност са в основата на усилията. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ вече получи 100 оперативни автомобила и 6 резервоара за въздушно пожарогасене, наред с над 10 000 единици оборудване – маски, дихателни апарати, компресори и други. Предстои доставка на още 385 специализирани превозни средства и модернизация на 6 тренировъчни центъра в страната.

Предвиденият период за реализация на проекта е 60 месеца, през които България не само ще повиши капацитета си за реакция при бедствия, но и ще направи решителна крачка към устойчиво бъдеще. Чрез съчетание от модерна техника, информираност, обучение и стратегическо планиране страната изгражда по-сигурна, по-зелена и по-добра среда за живот – за настоящите и бъдещите поколения.


