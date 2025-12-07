Спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

МОСВ предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкер беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.
Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.
Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.
Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:32 07.12.2025
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #5
16:33 07.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Каква би била реакцията, ако руски дрон нанесе повреди на кораб е наши води🤔❓
Пак ли така биха мълчали 🤔❗
16:34 07.12.2025
4 Майна
Защо не кажете, че украински дрон го повреди!
Защо не казвате, че Турция го изостави!
Защо!
Това може да е екологична катастрофа , ако се разбие!
Коментиран от #10
16:37 07.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":сМешен мониторинг, сър ❗
16:38 07.12.2025
6 Майна
Недай, Боже!
Идиоти,!
Къде е Държавата!
16:39 07.12.2025
7 ?????
Що ли е така?
А умнокрасивите как мислите?
Коментиран от #8, #9
16:39 07.12.2025
8 Майна
До коментар #7 от "?????":Питанко, повреди го укро дрон.
Пак ли ще питаш?
Турците го изоставиха
Коментиран от #16
16:42 07.12.2025
9 Питай резидента
До коментар #7 от "?????":Ама той мълчи, не е политкоректно към западните му шефове
Коментиран от #54
16:44 07.12.2025
10 Стенли
До коментар #4 от "Майна":Щото не е политкоректно така беше и през така наречения социализъм когато власите тровеха Русе но в името на дружбата нашите управници си мълчаха и се наложи майките с колички да излязат на протест
Коментиран от #12
16:44 07.12.2025
11 Ганя Путинофила
Коментиран от #13, #18
16:46 07.12.2025
12 Майна
До коментар #10 от "Стенли":Стенли, аз съм за Възраждане.
16:46 07.12.2025
13 Путин вече отрови Азовско море
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":с неговите прогнили корита без никой да ги атакува!
Сега иска да съсипе и Черно море!
16:48 07.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 МОСВ
16:51 07.12.2025
16 ?????
До коментар #8 от "Майна":Преди да ми отговаряш прочети кво съм написал.
Коментиран от #19
16:51 07.12.2025
17 Мокой
16:52 07.12.2025
18 Защото великата матушка
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":е само "велика" по руският телевизор!
16:52 07.12.2025
19 Майна
До коментар #16 от "?????":Питай резидента , а? Нали го промотиран? Или той пак не може ..да заеме позиция. Как ще заеме като той е позициониран от запада , лондонсити. Защо Радев избегна всички възможни посещения при администрацията на Тръмп? Хм...
16:57 07.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Плaмен
Нещо май мирише .
17:04 07.12.2025
22 Това
17:07 07.12.2025
23 Цирковете сме ги гледали
Коментиран от #57
17:10 07.12.2025
24 Въпроси и отговори
2. Само че , ако има разлив то ще засегне нашата брегова ивица от Ахтопол до Резово. По нататък разлива ще стигне до Истанбул, те това не са отчели турците..
3. Койтоо си пъха пръста межди две плоскости, губи. Народът казва, нямат работата магаретата, когато коне се сритват.
3. Русия няма интерес да изпраща дронове, изгодно е з тях, ние да сме самонаказани, заради нашия слугинаж.
4. София е далече нали уважаеми депутати и министри.
17:18 07.12.2025
25 Плaмен
Коментиран от #28, #30
17:20 07.12.2025
26 От редакцията
17:22 07.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Брачед
До коментар #25 от "Плaмен":0т3ад, брачед
17:25 07.12.2025
31 рибаря
17:26 07.12.2025
32 Реджеп Ердоган официалоглу
17:27 07.12.2025
33 Плaмен
Всеки разбира от своята работа .
Аз 30 години бях моряк-корабен механик .
Трябва да ви кажа , че тук нещата не са така , както ви ги поднасят по новините . Нещо много мръсно се крие от народонаселението.
Коментиран от #36, #43
17:28 07.12.2025
34 Майна
И ние това искаме- информация и отговор!!!!
Докога ще сме пасивни наблюдатели?!
17:37 07.12.2025
35 Зафирка
17:43 07.12.2025
36 така е
До коментар #33 от "Плaмен":Братята украинци, за които душата и парите си даваме, ползват подводни военни дронове в Черно море и атакуват търговски кораби. Взривяват танкери без да им дреме за хората на борда и за огромните екологични щети, които ще причинят за всички държави, граничещи с Черно море. Нещо за санкции да чухте? Много има да патим още от укрите.
Коментиран от #41, #55
17:45 07.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ядосан
17:47 07.12.2025
39 риболовец
17:48 07.12.2025
40 Навоювахте ли се...!
17:49 07.12.2025
41 Пламен
До коментар #36 от "така е":Не зная дали си се качвал на кораб .
Пробойна под ватерлинията на танкер от дрон означава ,,на морето дупка" и чудовищен разлив .
Цяла нощ мога да ти разказвам за корабите , но ме мързи .
Недей да вярваш на ,,новините" , защото не са верни.
Коментиран от #47
17:52 07.12.2025
42 Как така
17:52 07.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сенчести флот на Путин
Коментиран от #52
17:52 07.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Моряка
Коментиран от #48, #50, #53
17:54 07.12.2025
47 хмм
До коментар #41 от "Пламен":Информацията ми е от "новини" в сайта marinetraffic. Ако имаш възражения, обърни се към тях.
17:57 07.12.2025
48 Остап Бендер
До коментар #46 от "Моряка":Оставка на надупеното правителство!!!
17:57 07.12.2025
49 горски
17:59 07.12.2025
50 Пламен
До коментар #46 от "Моряка":Вярно е , колега .
Толкова е вярно , че чак е невероятно.
И все пак се чудя какъв е проблема с тая гемия .
Уж е ударена , а агрегатите работят ( пуснали са котва) , но нямат храна ???!!!
Вълнението е нищожно - всяка рибарска лодка може да подходи откъм кърмата , а нашите се ослушват .
Коментиран от #58
18:00 07.12.2025
51 Начо
руЗнаците да му берат гайлето
18:02 07.12.2025
52 Моряка
До коментар #44 от "Сенчести флот на Путин":Сенчест флот?Такова понятие няма в световната практика.Измишльотина на истеричките Урсула и Кая.Ако някой може да го обясни,да пише.
Коментиран от #56
18:03 07.12.2025
53 не е сигурно
До коментар #46 от "Моряка":дали акцията не е съгласувана с българското правителство, което е готово на всякакви мизерии. Само факта, че досега не е привикан турския посланик, говори достатъчно красноречиво, че крият нещо.
18:05 07.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Оооо.. ле!
До коментар #36 от "така е":Твоите укри им скъсаха омикрото.... Скъсаха ги....
18:07 07.12.2025
56 Ти си моряк,
До коментар #52 от "Моряка":колкото една мазна баница от баничарница Иглика... ТОВАРИШ РАЗБИРАЧЕВИЧ!
18:11 07.12.2025
57 ЗА ТОВА СЕ МЪЛЧИ ЯКО!
До коментар #23 от "Цирковете сме ги гледали":ТОТАЛНО СЕ МЪЛЧИ, ЧЕ ТУРСКИ ВЛЕКАЧИ СА ДОВЛЕКЛИ ТАНКЕРА В НАШИ ВОДИ И СА ГО ОСТАВИЛИ ТАМ! ЗАМЪРСЯВАНЕТО ДА Е В НАШЕТО КРАЙБРЕЖИЕ.
18:11 07.12.2025
58 Моряка
До коментар #50 от "Пламен":Каквато и да е истината,ще я скрият от народа.Толкова са надупени,че чак челата им опират на земята.Вече втори ден - ни Боко,ни Шиши,ни Георг,ни Запрянов - нито дума.А гемията си я бива - дължина 224м.или май беше повече,,ширина 48 м.,водоизместване 150 000 т.
18:14 07.12.2025