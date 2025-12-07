Новини
Спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

7 Декември, 2025 16:30 1 046 58

Басейнова дирекция следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

МОСВ предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкер беше блокиран край бреговете на Ахтопол. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.


  • 1 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Украйна пренесе войната в България.Край с туризма.

    16:32 07.12.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    24 0 Отговор
    Още не са взели проби но вече не отчитат отклонения.Подлеци

    Коментиран от #5

    16:33 07.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 0 Отговор
    А МВнР защо още се ослушва🤔❗
    Каква би била реакцията, ако руски дрон нанесе повреди на кораб е наши води🤔❓
    Пак ли така биха мълчали 🤔❗

    16:34 07.12.2025

  • 4 Майна

    30 1 Отговор
    Това ли са мерките!!!
    Защо не кажете, че украински дрон го повреди!
    Защо не казвате, че Турция го изостави!
    Защо!
    Това може да е екологична катастрофа , ако се разбие!

    Коментиран от #10

    16:37 07.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    сМешен мониторинг, сър ❗

    16:38 07.12.2025

  • 6 Майна

    24 0 Отговор
    Кой ще е виновен и ще поеме отговорност за всичко!
    Недай, Боже!
    Идиоти,!
    Къде е Държавата!

    16:39 07.12.2025

  • 7 ?????

    28 2 Отговор
    Наште момчета иначе са много смели като гонеха руските попове, а сега не смеят да мъцнат - нито питат украинците що атакуват граждански кораби в Черно море, нито питат турците що довлякоха повредения танкер в наши води.
    Що ли е така?
    А умнокрасивите как мислите?

    Коментиран от #8, #9

    16:39 07.12.2025

  • 8 Майна

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Питанко, повреди го укро дрон.
    Пак ли ще питаш?
    Турците го изоставиха

    Коментиран от #16

    16:42 07.12.2025

  • 9 Питай резидента

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Ама той мълчи, не е политкоректно към западните му шефове

    Коментиран от #54

    16:44 07.12.2025

  • 10 Стенли

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Щото не е политкоректно така беше и през така наречения социализъм когато власите тровеха Русе но в името на дружбата нашите управници си мълчаха и се наложи майките с колички да излязат на протест

    Коментиран от #12

    16:44 07.12.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    3 13 Отговор
    Добре де, путин защо не дойде да си го изтегли?

    Коментиран от #13, #18

    16:46 07.12.2025

  • 12 Майна

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Стенли, аз съм за Възраждане.

    16:46 07.12.2025

  • 13 Путин вече отрови Азовско море

    4 22 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    с неговите прогнили корита без никой да ги атакува!
    Сега иска да съсипе и Черно море!

    16:48 07.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 МОСВ

    10 1 Отговор
    Замърсяване няма, не е имало и никога няма да има. хи хи хи

    16:51 07.12.2025

  • 16 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Преди да ми отговаряш прочети кво съм написал.

    Коментиран от #19

    16:51 07.12.2025

  • 17 Мокой

    18 0 Отговор
    Танкерът не 3 блокиран, а е довлечен и изоставен от турски влекач. Ситуацията с тозо танкер изобщо не се представя коректно по медиите, най-ги е страх да кажат, че плавателния съд е ударен от украински дрон, пък турците се отърваха от него.

    16:52 07.12.2025

  • 18 Защото великата матушка

    3 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    е само "велика" по руският телевизор!

    16:52 07.12.2025

  • 19 Майна

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Питай резидента , а? Нали го промотиран? Или той пак не може ..да заеме позиция. Как ще заеме като той е позициониран от запада , лондонсити. Защо Радев избегна всички възможни посещения при администрацията на Тръмп? Хм...

    16:57 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Плaмен

    9 0 Отговор
    Абе поне една снимка на пораженията от дрона не направи ли хеликоптерчето ?
    Нещо май мирише .

    17:04 07.12.2025

  • 22 Това

    4 0 Отговор
    съоръжение отива за скрап!

    17:07 07.12.2025

  • 23 Цирковете сме ги гледали

    9 0 Отговор
    МОСВ никога не отчита отклонения !

    Коментиран от #57

    17:10 07.12.2025

  • 24 Въпроси и отговори

    10 1 Отговор
    1. Турците ни нататрузиха танкера, защото сме фронтова държава в полза на Украинците, да усетим малко от мириса на войната.
    2. Само че , ако има разлив то ще засегне нашата брегова ивица от Ахтопол до Резово. По нататък разлива ще стигне до Истанбул, те това не са отчели турците..
    3. Койтоо си пъха пръста межди две плоскости, губи. Народът казва, нямат работата магаретата, когато коне се сритват.
    3. Русия няма интерес да изпраща дронове, изгодно е з тях, ние да сме самонаказани, заради нашия слугинаж.
    4. София е далече нали уважаеми депутати и министри.

    17:18 07.12.2025

  • 25 Плaмен

    3 5 Отговор
    Някой разбра ли къде е ударена тази скапане гемия ?

    Коментиран от #28, #30

    17:20 07.12.2025

  • 26 От редакцията

    4 0 Отговор
    Много се извиняваме..да се чете : " СМешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

    17:22 07.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Брачед

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Плaмен":

    0т3ад, брачед

    17:25 07.12.2025

  • 31 рибаря

    10 0 Отговор
    Това по никакъв начин не обяснява какво прави танкера пред Ахтопол и защо правителството мълчи като риба.За да го закотвят тук означава ,че има тъмна договорка.Пак сме в зоната на здрача.Танкер от този размер предаден за скрап може да стигне цена 15млн. защото има много цветни метали.Далаверата е голяма.Сагата напомня на самолета който кацна в Търговище.Никой не знае нищо.Пилот няма.Сега е същото.Няма капитан.Енигма.

    17:26 07.12.2025

  • 32 Реджеп Ердоган официалоглу

    6 0 Отговор
    Прее6ах ли ва?

    17:27 07.12.2025

  • 33 Плaмен

    9 0 Отговор
    Вижте , някои хора са доктори , други са автомонтьори .
    Всеки разбира от своята работа .
    Аз 30 години бях моряк-корабен механик .

    Трябва да ви кажа , че тук нещата не са така , както ви ги поднасят по новините . Нещо много мръсно се крие от народонаселението.

    Коментиран от #36, #43

    17:28 07.12.2025

  • 34 Майна

    6 0 Отговор
    Пламене,
    И ние това искаме- информация и отговор!!!!
    Докога ще сме пасивни наблюдатели?!

    17:37 07.12.2025

  • 35 Зафирка

    4 0 Отговор
    Къде са зелените бе?На танкера няма квалифициран екипаж.Там са работници нужни за провлачването.Екипажа го свалиха с хеликоптери и са в Турция.

    17:43 07.12.2025

  • 36 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Плaмен":

    Братята украинци, за които душата и парите си даваме, ползват подводни военни дронове в Черно море и атакуват търговски кораби. Взривяват танкери без да им дреме за хората на борда и за огромните екологични щети, които ще причинят за всички държави, граничещи с Черно море. Нещо за санкции да чухте? Много има да патим още от укрите.

    Коментиран от #41, #55

    17:45 07.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ядосан

    1 0 Отговор
    Цялата "писаница" е едно празнословие. Само да не започне някоя салантия от Североизток! Бутамята, Силистар, Кастрич излизат в дългосрочен отпуск. А и не само те. "Лозето не ще молитва, а мотика."

    17:47 07.12.2025

  • 39 риболовец

    2 0 Отговор
    Гранична полиция пази от брега да не доплува някой и пресече незаконно границата.Пазим значи.

    17:48 07.12.2025

  • 40 Навоювахте ли се...!

    2 1 Отговор
    Не ни стигат другите проблеми, сега трябва с укроиди-ма да сегодня занимаваме. Храните ги, поите ги пьк от тях едни проблеми! Чемодан, вокзал Киев заедно с Тагаренко -боеца от дивана.

    17:49 07.12.2025

  • 41 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    Не зная дали си се качвал на кораб .
    Пробойна под ватерлинията на танкер от дрон означава ,,на морето дупка" и чудовищен разлив .
    Цяла нощ мога да ти разказвам за корабите , но ме мързи .
    Недей да вярваш на ,,новините" , защото не са верни.

    Коментиран от #47

    17:52 07.12.2025

  • 42 Как така

    4 0 Отговор
    танкерът бе ударен в турски води пък сега е при нас?!

    17:52 07.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сенчести флот на Путин

    1 2 Отговор
    Се повреди на път за Новоросийск🤣🤣🤣🤣🍷🏖️

    Коментиран от #52

    17:52 07.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Моряка

    4 0 Отговор
    Пламене,и аз съм корабен механик с над 30 години стаж,но най мръсното се видя от цялато народонаселение,само властите мълчат.А това е,че турски влекач наруши морската ни граница и ни захвърли този огромен танкер без даже да ни уведоми.Нечуван инцидент в морската световна практика и още по нечуван позор на правителството.

    Коментиран от #48, #50, #53

    17:54 07.12.2025

  • 47 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Информацията ми е от "новини" в сайта marinetraffic. Ако имаш възражения, обърни се към тях.

    17:57 07.12.2025

  • 48 Остап Бендер

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Моряка":

    Оставка на надупеното правителство!!!

    17:57 07.12.2025

  • 49 горски

    1 0 Отговор
    Турците ни го натресоха......а дали няма да се окаже,че от нашите брегове са изстреляни украинските дронове и сега ще страдаме.... слугинския си манталитет на нашите политици.

    17:59 07.12.2025

  • 50 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Моряка":

    Вярно е , колега .
    Толкова е вярно , че чак е невероятно.
    И все пак се чудя какъв е проблема с тая гемия .
    Уж е ударена , а агрегатите работят ( пуснали са котва) , но нямат храна ???!!!
    Вълнението е нищожно - всяка рибарска лодка може да подходи откъм кърмата , а нашите се ослушват .

    Коментиран от #58

    18:00 07.12.2025

  • 51 Начо

    1 0 Отговор
    Един влекач и да го изкарат от наши води
    руЗнаците да му берат гайлето

    18:02 07.12.2025

  • 52 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сенчести флот на Путин":

    Сенчест флот?Такова понятие няма в световната практика.Измишльотина на истеричките Урсула и Кая.Ако някой може да го обясни,да пише.

    Коментиран от #56

    18:03 07.12.2025

  • 53 не е сигурно

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Моряка":

    дали акцията не е съгласувана с българското правителство, което е готово на всякакви мизерии. Само факта, че досега не е привикан турския посланик, говори достатъчно красноречиво, че крият нещо.

    18:05 07.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Оооо.. ле!

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    Твоите укри им скъсаха омикрото.... Скъсаха ги....

    18:07 07.12.2025

  • 56 Ти си моряк,

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Моряка":

    колкото една мазна баница от баничарница Иглика... ТОВАРИШ РАЗБИРАЧЕВИЧ!

    18:11 07.12.2025

  • 57 ЗА ТОВА СЕ МЪЛЧИ ЯКО!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цирковете сме ги гледали":

    ТОТАЛНО СЕ МЪЛЧИ, ЧЕ ТУРСКИ ВЛЕКАЧИ СА ДОВЛЕКЛИ ТАНКЕРА В НАШИ ВОДИ И СА ГО ОСТАВИЛИ ТАМ! ЗАМЪРСЯВАНЕТО ДА Е В НАШЕТО КРАЙБРЕЖИЕ.

    18:11 07.12.2025

  • 58 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Каквато и да е истината,ще я скрият от народа.Толкова са надупени,че чак челата им опират на земята.Вече втори ден - ни Боко,ни Шиши,ни Георг,ни Запрянов - нито дума.А гемията си я бива - дължина 224м.или май беше повече,,ширина 48 м.,водоизместване 150 000 т.

    18:14 07.12.2025

