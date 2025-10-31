Важните новини във ФАКТИ на 31.10.2025 г.

Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

„Всички чухте изказването на Бойко Борисов днес. Явно след като той е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазва законът и швейцарското правило.“ Това заяви на брифинг в Народното събрание лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

В навечерието на Деня на будителите: Президентът връчи почетен знак на културни дейци

В навечерието на Деня на народните будители президентът Румен Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България

Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията, коментира влизането на концерна "Райнметал" в България.

Георги Вулджев: Този бюджет готви за някои лакомства, а за други - пакост

Този бюджет готви за някои лакомства, а за други - пакост. Лакомствата са за държавната администрация, а пакостите са за работещите в частния сектор.

Любомир Стефанов: Борисов прави рисков пирует, може да се окаже салто мортале

В България вече стана възприето, че държавата "стриже" частния сектор, за да раздава за заплати, пенсии и помощи, каза в предаването "Още от деня" по БНТ политическият наблюдател Кристиян Шкварек във връзка с обявените параметри на проектобюджета за догодина.

Синоптикът Петър Янков за ноември: Идва сняг! Циганското лято си отива

Дежурният синоптик на ТВ-МЕТ Петър Янков разкри пред "Труд" за какво време трябва да се готвим с настъпването на месец ноември.

Добромир Иванов: 2,2 милиона души в частния сектор издържат цялата държава

Само 2,2 милиона работещи в частния сектор осигуряват приходите на цялата българска държава, заяви Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация. В предаването "Денят на живо" по NOVA той остро критикува фискалната политика на страната, като я нарече "скубане от работещите, за да се даде на другите – на администрацията".

Катастрофа край „Руски паметник” блокира движението на трамваи

Кола катастрофира и блокира трамвайните линии край „Руски паметник“, информира БГНЕС.

Христо Мутафчиев отправи 7 остри въпроса към Мариан Бачев

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев отправи седем конкретни въпроса към министъра на културата Мариан Бачев и го покани на публичен дебат. Изявлението идва като реакция на твърдения на Бачев, че обвиненията на гилдията са "необосновани и недопустими", според bTV.

Калфин: В бюджета за 2026 г. не се виждат големи реформи

Може ли държавата да си позволи заложените за догодина социални плащания? Темата коментира бившият вицепремиер Ивайло Калфин в предаването „Пресечна точка”.

Делян Пеевски атакува съда заради пуснат убиец на пътя

Лидерът на ДПС-Ново началоДелян Пеевски обяви днес, че ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет след скандалното решение на Врачанския окръжен съд. Магистратите пуснаха на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева шофьор, обвинен в убийство на пешеходец и бягство от местопроизшествието.

Прецедент за главния прокурор: Образуваха досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

Специалният прокурор Даниела Талева образува досъдебно производство срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщи днес гражданското сдружение БОЕЦ, позовавайки се на официална призовка за разпит в Главна дирекция по борба с организираната престъпност.

Румяна Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано

Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано, а политическата стабилност е постигната. Може би не е точно, каквото искаше Бойко Борисов, но му дава голяма сигурност, усещане за стабилност.

Красен Станчев: "Лукойл" ще е най-големият проблем за бюджета

Един колега определи днешния диалог в парламента за проектобюджета за 2026 г. като влакче на ужасите - това е т.нар. увеличение на осигуровките. Но най-големият проблем на бюджета ще бъде казусът с "Лукойл". Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.

„Възраждане”: Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива

Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива. България е оставена на самотек. Управляващите не защитават националния интерес. Родината ни е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация, която може да доведе до дефицит на горива и рязко поскъпване.

Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София

Катастрофа в центъра на София доведе до бой. Сигналът е получен в 14:50 ч. днес. Става дума за леко ПТП между два автомобила на столичния бул. "България" до НДК в посока кв. "Бояна". След удара двамата водачи - мъж и жена, излизат от колите си и влизат в конфликт.

Симеон II разговаря с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

На 23 октомври 2025 г. Симеон II прие в двореца „Врана“ генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (ККПВ) То Лам, съпругата му Нго Фуонг Ли и високопоставена виетнамска делегация.



През август 1957 г. президентът Хо Ши Мин отсяда в двореца „Врана“ по време на посещението си в България, което бележи началото на нова глава в традиционните и многостранни отношения между Виетнам и България.



Построен в началото на 20-ти век, дворецът е свидетел на много важни събития в историята на България, както и в международните ѝ отношения.



С особената си привързаност към историята Царят предложи във "Врана" да се отбележат по особен начин и всички държавници, посещавали двореца и през годините на комунизма. Първи от този списък е президентът Хо Ши Мин. Цар Симеон се надява поставената паметна плоча да служи като символ на традиционното приятелство между двете страни.



По време на посещението си генералният секретар Лам връчи плочата, която ще бъде поставена в двореца. Заедно с нея и една впечатляваща статуетка на Хо Ши Мин.



Генералният секретар изрази надежда, че плочата ще бъде траен символ на приятелството между двете нации и особен знак за всички поколения виетнамци и българи, които ще посещават мястото.



Той потвърди, че Виетнам никога няма да забрави значимия принос на Негово Величество за добрите отношенията между двете държави.



По времето, когато Царят бе министър-председател, двете страни подписаха споразумение за икономическо сътрудничество и си предоставиха взаимно статут на най-облагодетелствана нация, което спомогна за улесняване на двустранната търговия и инвестиции. Сключено беше и споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което възражда традицията на обмен на студенти и експерти между двете нации.



Тези постижения допринесоха за задълбочаване на традиционното приятелство между Виетнам и България и положиха основите за разширяване на сътрудничеството в множество сектори днес, заяви генералният секретар Лам.



Информирайки Негово Величество за разговорите си с българския президент Румен Радев и приемането на съвместна декларация за установяване на стратегическото партньорство, лидерът заяви, че вярва, че отношенията между Виетнам и България ще продължат да се консолидират и разширяват в различни сфери, включително икономика, търговия и инвестиции, както и култура, образование, туризъм и обмен на хора.



Негово Величество сподели с гостите спомените си от посещението на президента Хо Ши Мин в България.



Той каза, че следи развитието на Виетнам с голям интерес и изрази възторга си от всеобхватния напредък на страната през последните години. Царят потвърди, че България и той лично винаги са изпитвали дълбока привързаност и е оказвана силна подкрепа на усилията на Виетнам за развитие и международна интеграция.

Пламен Димитров: Увеличението на минималната заплата е важно, но не решава всички проблеми на пазара на труда

Дни преди окончателното представяне на проектобюджета за следващата година, напрежението между синдикати, работодатели и държавата расте. Финансовият министър все още не е коментирал официално параметрите, но вече е ясно, че ще има промени в осигурителните вноски, пенсиите и минималната работна заплата. В ефира на Нова телевизия президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев представиха своите гледни точки за очакваните ефекти от проектобюджета.

Явор Куюмджиев: България няма думата при продажбата на "Лукойл"

България няма думата при продажбата на "Лукойл", също както и Румъния. Това заяви пред БНР Явор Куюмджиев, бивш министър на икономиката и енергетиката.

В архивите на МОСВ няма документи за съгласуване на строителството в „Елените“

В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи за съгласуване на строителството във ваканционно селище „Елените“. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпроси на журналисти в Созопол, след форума „Синьо бъдеще за Черно море“.

Пенсионерските съюзи към Борисов: Обещаният 1 млрд. лева „повече“ не е милостиня, а задължение

Обединените пенсионерски съюзи изразяват категоричното си несъгласие с твърдението на лидера на ГЕРБ, че в Бюджет 2026 „ще дадем с един млрд. лв. отгоре на пенсионерите...“ Истината е съвсем друга. Обещаният един милиард лева „повече“ не е милостиня, а задължение на държавата по действащото законодателство. Това пишат от Обединените пенсионерски съюзи до медиите.



Ето и още какво споделят от организацията:

Съгласно т.нар. Швейцарско правило всяка година пенсиите се индексират, съобразно нарастването на средния осигурителен доход и инфлацията. Това не е „повишение“, а компенсация за поскъпването на живота.

Истинската несправедливост обаче остава. Години наред държавата отказва да извърши преизчисляване на пенсиите, така че пенсионерите с еднакъв трудов и осигурителен стаж и еднакви длъжности да получават равни пенсии, независимо от това кога са се пенсионирали.

Днес човек, пенсиониран преди пет години, получава съществено по-нисък доход от колегата си, пенсионирал се тази година - при една и съща професия, на едно и също работно място и при равен осигурителен принос. Това е социална дискриминация и нарушение на принципите на равнопоставеност, закрепени в Конституцията на Република България.

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 124 народни представители, против бяха двама и 45 се въздържаха, предават от БТА.

Мирчев за спирането на износа на горива: Няма нищо регулярно в това, действа се на пожар

Внесохме предложение за спешно изслушване на министъра на икономиката, министъра на финансите, министъра на енергетиката и шефа на ДАНС, за да ни запознаят на закрито заседание на Народното събрание с реалната ситуация на пазара на горива, тъй като това е изключително важно за националната сигурност. Това съобщи на брифинг лидерът на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

МЕЧ атакува подписа на депутат от "Величие"

Партия МЕЧ с въпрос за легитимността на депутат от „Величие“. Според формацията на Радостин Василев народният представител Мария Илиева от хората на Ивелин Михайлов не е попълнила документите си коректно и подписът ѝ е положен от нейна съпартийка.

338 000 семейства получават по 606 лв. помощ за отопление тази зима

Агенцията за социално подпомагане е издала заповед за отпускане на помощ за отопление на 337 945 хора и семейства. Техният брой е с близо 13 000 повече в сравнение с миналата година.