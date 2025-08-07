Новини
Ограничават имотните измами с промени в Правилника за вписванията

7 Август, 2025 14:46 784 4

Преустановява се издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица

Мария Атанасова

Преустановява се издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица. Това предлага Министерството на правосъдието с проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. Днес проектът бе публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на МП.

Той предвижда, че всякакъв вид преписи ще могат да бъдат издавани както и досега на: страните, на техните представители по закон или пълномощници; нотариусите и на техни служители; адвокатите, младшите адвокати и на адвокатските сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частните съдебни изпълнители и на техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието и други органи и лица в предвидените от закона или правилника случаи. Адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители по силата на служебните си функции имат право да заявяват издаването на препис.

Служебното качество ще се установява чрез проверка, която служителят на Агенцията по вписванията ще извърши в достъпните списъци на адвокатурата, нотариусите и пр.

В момента всеки може да поиска незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване.

Идеята за стесняването на кръга от лица, на които ще се издават незаверени преписи, бе обявена след работно съвещание за противодействие на имотните измами с участието на Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Агенцията по вписванията, съдиите по вписванията, представители на ВКС, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на академичните среди. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев това ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами. „В момента всеки може да се сдобие с копие от чужд нотариален акт и така да получи пълен достъп до чувствителна информация на едно лице, на негови праводатели и други страни по сделката. Последните случаи, по които работим показват, че зачестяват опитите за фалшифициране на документи за собственост, като за образец се ползват истински такива. Това създава големи възможности за злоупотреби, което се потвърди от работата ни срещу имотната мафия“, категоричен бе министър Георгиев.

С предлаганото изменение не се ограничава възможността на едно лице, което възнамерява да придобие имот, да проучи дали продавачът наистина е собственик и дали няма тежести върху имота. В тези случаи може да се поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имот, за лице и за определен период. Ако това не е достатъчно, може да изиска и копия от актовете от собственика на имота, който има свободен достъп до тях. Накрая, може да се обърне за съдействие към нотариус или адвокат.


Оценка 3.7 от 6 гласа.
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смешници: Ограничават имотните измами

    10 0 Отговор
    а що не ги спрат направо като

    и всички замесени и нотариуси в панделата като им се конфискува жилищата и парите им

    14:48 07.08.2025

  • 2 Един

    6 0 Отговор
    нотариус няма , срещу който не могат да бъдат повдигнати множество тежки обвинения , както и срещу огромна част общинари !

    14:53 07.08.2025

  • 3 Мнение

    4 0 Отговор
    Нали и адвокати да е схемите за измами през измислените "арбитражи". Тези изменения ме променят кой знае какво.

    14:56 07.08.2025

  • 4 мдаа

    1 0 Отговор
    Това е просто замазване на очи. По никакъв начин няма да спрат имотните измами по такъв начин. Това, което трябва да се направи, е държавата да си върне нотариалната дейност по отношение на имотните сделки. Частните нотариуси да се занимават със заверки на пълномощни, на договори за наем и др. подобни. Всички сделки с имоти при държавен нотариус, за чиито действия държавата носи отговорност. В кабинетите на нотариусите задължително да има камери, за да може да се проследи всяка сделка и всяка заверка на договори и пълномощни. Крупи мерки трябват, защото нали уж частната собственост е неприкосновена?! Не може да има имотна измама без участието на нотариус. А с констативките, които изават на килограм, се извършват масови измами, отговорност на нотариуса - точно нула, хората се влачат с години после по съдилищата. Забрана на констативките, който има претенции, че е придобил чужд имот по давност, да ходи в съда да го доказва.

    15:26 07.08.2025

