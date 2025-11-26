КПК разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани, научи Нова телевизия. Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски.
Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.
Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов излезе с коментар по случая.
Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките". Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде. На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка. Радостин Василев беше бухалката на властта, вдигна шум и днес всичко е факт. Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел", заяви Михайлов. Според него ПП-ДБ се договаря с Борисов и той ще им прати хора на протестите. Политическият елит унищожава хората.
1 ООрана държава
Коментиран от #33, #64
11:18 26.11.2025
4 Майора
11:20 26.11.2025
5 Тиквата
11:21 26.11.2025
6 еха
Коментиран от #60
11:22 26.11.2025
7 Сахер
11:23 26.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
за по-малко от 200 000 лева❗🤔❗
11:23 26.11.2025
9 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #53
11:23 26.11.2025
10 Голям
11:24 26.11.2025
14 урсула
11:28 26.11.2025
15 Неутрал
11:29 26.11.2025
16 факт
11:30 26.11.2025
18 Рекета върви
11:32 26.11.2025
20 Да де
Да им е честито!
Измамиха толкова народ!
11:38 26.11.2025
21 Да бе , да ! 😜
11:38 26.11.2025
23 хе хе
11:40 26.11.2025
24 Питар
Да продължават да си вършат работата
Какви са тия арести?
11:42 26.11.2025
25 Шиши атлантика демократ мачка враго
11:42 26.11.2025
27 Да де
Дъното на дъното , бяха. Намърдаха ги и изкараха депутати от Възраждане. Айде- на парцалите , такава е съдбата
11:42 26.11.2025
28 Тоя ни пере кинти на руската мафия
11:43 26.11.2025
29 МДАМ
11:43 26.11.2025
30 ПРОМЯНА
Коментиран от #37, #52
11:44 26.11.2025
31 Промяна
11:45 26.11.2025
32 Питар
До коментар #17 от "Гражданин":Какво чакаш?
В такъв случай отивай на протест.
Сваляй правителството
И след това гласувай за про100 кирчо и кокорчо за да си дойде всичко наред.
Може и за Мунчо да гласуваш за да маршируваш на червения площад
11:46 26.11.2025
33 Промяна
До коментар #1 от "ООрана държава":ИЗМАМНИК ОГРАБИЛ ХОРА А ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ТО НАЗНАЧИ БРУТАЛНО ИМА ЛИ ИЗОБЩО ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ
11:46 26.11.2025
34 Абсурдистан
11:47 26.11.2025
38 Гагаузина от с.Кичево
11:52 26.11.2025
39 Илен майна
11:54 26.11.2025
40 коментатор
11:54 26.11.2025
41 Село Слънчево
11:54 26.11.2025
42 Гадняр
Коментиран от #50
11:56 26.11.2025
43 Пепо
2011 7 364 570
2021 6 519 789
С -11% може би
11:56 26.11.2025
45 Точен
11:56 26.11.2025
46 Истината
Много хора завлече, поживя си добре....време е за сметката.
Коментиран от #47
11:56 26.11.2025
48 Ивелинчу
Може и едно хорце да му друснем.
Коментиран от #49
11:58 26.11.2025
49 Когато пееФски ви ограби
До коментар #48 от "Ивелинчу":Още имате дребни по джобовете, м-изе--рни ц--ърв-ули про--;сти
11:59 26.11.2025
50 Промяна
До коментар #42 от "Гадняр":БЮДЖЕТА Е ДОБЪР ТОВА Е А ТИ КОГА СИ ПРАВИЛ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ИМАШ ЛИ ПРЕДСТАВА ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС
12:00 26.11.2025
51 Утре свинята пееФски ще дойде и за вас
Коментиран от #54
12:00 26.11.2025
52 Промяна
До коментар #30 от "ПРОМЯНА":ПЛАТЕНИЯТ ЛЪЖЕШ ЗАЩО ЗАЩИТАВАШ ОЧЕВАДЕН КРАДЕЦ И ИЗМАМНИК
Коментиран от #61
12:02 26.11.2025
53 Промяна
До коментар #9 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":9 ТИ ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СИ ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ ИСКАШ ИЗМАМНИК ИВЕЛИН ДА СИ СТОИ И ДА КРАДЕ ЛИ ТОВА ЛИ Е МИСЛЕНЕТО
Коментиран от #55, #68
12:03 26.11.2025
54 Промяна
До коментар #51 от "Утре свинята пееФски ще дойде и за вас":51 ЗАЩО НИКОЙ НЕ ТИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИТЕ ТУК СРЕЩУ ПОЛИТИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЦИ
12:04 26.11.2025
58 Зорка
12:12 26.11.2025
60 Един българин
До коментар #6 от "еха":ЕХА виж сега корупцията е и в частния бизнес най- вече щот той подкупва дъжавни органи и частни такива - в конкретния случей на Михайлов единия от бизнесите му е да бъдат отпускани големи кредити на лица които нямат съответните доходи да ги обслужват като поръчители по кредитите са хора близки до него или се използват за залог имоти купени по същата схема.И същите тия пари да се инвестират с определен дивидент.............и т.н. Кога ша поумней Ганя - ми май нивгиш
Коментиран от #70
12:25 26.11.2025
61 ПРОМЯНА
До коментар #52 от "Промяна":Аз не защитавам лъжеца и крадеца Борисов
Коментиран от #67
12:25 26.11.2025
62 сектанти мара ба!
12:28 26.11.2025
63 Браво
12:32 26.11.2025
64 някои остават облъчени завинаги
До коментар #1 от "ООрана държава":Сектант ко ша прайте без гурото си ако го опандизят за измамите?
12:32 26.11.2025
65 Киру търновеца оригинала
12:33 26.11.2025
66 Незнайко
12:36 26.11.2025
67 Промяна
До коментар #61 от "ПРОМЯНА":Ти лиопределяш кой какъв е тук ТИ като какъв се явяваш знаеш ли че разпространяваш клевети за български политици
12:39 26.11.2025
68 ХЪ ХЪ ЪЪ
До коментар #53 от "Промяна":Ивелиновото крадене е голямо, но сравнено с краденето но Шиши и ТУЛУПА трябва да го гледаме под микроскоп. Ако имаше независим съд отдавна тия двамата трябваше да са в затвора и да сме забравили за тях.
Коментиран от #69
12:43 26.11.2025
69 Промяна
До коментар #68 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":68 Фиксацията ти е на човек който има нужда от прегледи 68
12:48 26.11.2025
70 да де
До коментар #60 от "Един българин":ама, ако ще разследваш корупция в частния бизнес, защото частникът е дал подкуп на длъжностно лице, то първо трябва да си разследвал длъжностното лице, за да стигнеш до този, който е дал подкупа. А така какво се получава - имаме кой е дал подкупа, ама нямаме данни кой го е взел, нито за какво е даден. Как стават тези работи? Не е ли по обратния ред?
Коментиран от #73, #74
13:01 26.11.2025
71 Голям
Няма политик, който да не е правил измамни схеми срещу държавата, за да се облагодетелства той и приближените му, като примерно къщите за гости... в първом всички депутати се втурнаха, докато разбере, за това обикновения човечец и всичко беше приключило... твърде е късно либе за китка... и всичко е законно, нали все пак са си го гласували, за тях си.
13:05 26.11.2025
72 този е луд
13:12 26.11.2025
73 Голям
До коментар #70 от "да де":Хайде да се опиташ да подкупиш някого в Германия примерно, в Англия, Франция... по белия свят да видиш кон боб яде ли.
Строги закони ни трябват, за да ни променят манталитета, ще се научим да скачаме според тоягата... докато ни галят с перце със скапани закони, а в затвора може и да не работиш и ще продължат да те угояват сутрин, обед и вечер с първо, второ и трето, как да се стреснат, като дори нямаме уранови мини и каменни кариери, където да ги заставят да работят, докато се изплатят на обществото.
13:13 26.11.2025
74 Oня с коня
До коментар #70 от "да де":За каква корупция си фантазира,след като ясно е написано че става дума за имотни измами и пране на пари?и си знаете че мозъците ви са увредени от Русофилия,и пак напирате да коментирате на принципа "Барабар Петко с мъжете"...
13:18 26.11.2025
75 Голям смех
13:27 26.11.2025