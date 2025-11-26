Новини
КПК разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"

26 Ноември, 2025 11:05 1 726 75

  • кпк-
  • пране на пари-
  • имотни измами-
  • партия величие

"Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище"., коментира акцията лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов

КПК разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани, научи Нова телевизия. Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски.

Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов излезе с коментар по случая.

Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките". Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде. На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка. Радостин Василев беше бухалката на властта, вдигна шум и днес всичко е факт. Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел", заяви Михайлов. Според него ПП-ДБ се договаря с Борисов и той ще им прати хора на протестите. Политическият елит унищожава хората.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    54 28 Отговор
    Всеки осмелил се да влезе в политиката, бива брутално натискан от шиши и банкята

    Коментиран от #33, #64

    11:18 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майора

    33 27 Отговор
    1 , виж какво направи Фараона и тогава говори!

    11:20 26.11.2025

  • 5 Тиквата

    26 6 Отговор
    Сахер Сахер

    11:21 26.11.2025

  • 6 еха

    50 16 Отговор
    Цяла комисия в предходния парламент бяха направили, но тогава прокуратурата не предприе никакви действия. Сега изведнъж, точно в деня, в който трябва да се гласува бюджетът на второ четене, КПК се сезира по медийни публикации и изявления? Сега, ако някоя умна глава от КПК, ми обясни каква корупция може да има в изцяло частен бизнес, ще му бъда много блатодарна. Учила съм, че корупция може да има само при упражняване на властови правомощия. Това студент в първи курс по право ще ви го каже. А колко милиона ще плащаме обезщетения както по делото на Коцев, така и за тази акция, не ми се мисли.

    Коментиран от #60

    11:22 26.11.2025

  • 7 Сахер

    38 4 Отговор
    Ту тууу ту тууу

    11:23 26.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    36 4 Отговор
    А нещо за имот СТО м² в Драгалевци купен през 2025-та година
    за по-малко от 200 000 лева❗🤔❗

    11:23 26.11.2025

  • 9 ХЪ ХЪ ЪЪ

    49 21 Отговор
    Шиши и ТУЛУПА си отмъщават за обиколките с колите и техните снимки, трябва здрав протест срещу тях.

    Коментиран от #53

    11:23 26.11.2025

  • 10 Голям

    23 8 Отговор
    зор да влязат в Парламента омазняците , че малко такива има !

    11:24 26.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 урсула

    39 21 Отговор
    Този не е цвете , това е ясно , обаче това което става е политическа саморазправа .

    11:28 26.11.2025

  • 15 Неутрал

    17 9 Отговор
    Лоша държава.

    11:29 26.11.2025

  • 16 факт

    29 20 Отговор
    Полковник Марков , май излезе прав .

    11:30 26.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Рекета върви

    27 13 Отговор
    Политическото изнудване също.

    11:32 26.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да де

    26 23 Отговор
    Употребиха тези мошеници да вземат гласове от Възраждане и сега не им трябват тези организми
    Да им е честито!
    Измамиха толкова народ!

    11:38 26.11.2025

  • 21 Да бе , да ! 😜

    22 20 Отговор
    Дали е "пирамида" , това Темида не я интересува . В момента турско-щатските слугини правят хайка срещу политически противник на изборите .

    11:38 26.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хе хе

    18 7 Отговор
    То си беше ясно отдавна.

    11:40 26.11.2025

  • 24 Питар

    21 5 Отговор
    про100 кирчо и кокорчо веднага да организират протест и да пускат хората
    Да продължават да си вършат работата
    Какви са тия арести?

    11:42 26.11.2025

  • 25 Шиши атлантика демократ мачка враго

    18 10 Отговор
    Плавят си каквото пожелаят. Държавата си е тяхна

    11:42 26.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да де

    17 2 Отговор
    Киро потника да не е хванал гората? Полска мишка!
    Дъното на дъното , бяха. Намърдаха ги и изкараха депутати от Възраждане. Айде- на парцалите , такава е съдбата

    11:42 26.11.2025

  • 28 Тоя ни пере кинти на руската мафия

    17 8 Отговор
    чрез един варненски адвокат!

    11:43 26.11.2025

  • 29 МДАМ

    23 10 Отговор
    Поредното овчарче, криещо се зад мантри като задкулисие, бухалки, превзета държава... превзета, ама от вас, келепирджии с имунитет.

    11:43 26.11.2025

  • 30 ПРОМЯНА

    18 16 Отговор
    Това е работа на тиквата и шефа му шиши

    Коментиран от #37, #52

    11:44 26.11.2025

  • 31 Промяна

    6 9 Отговор
    ПОЛИТИЧЕСКОТО КС НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДА РУШАТ ПРОВИТЕЛСТВО И ДЪРЖАВА НАРУШИХА ВСИЧКИ ЗАКОНИ ЗАЩО

    11:45 26.11.2025

  • 32 Питар

    12 8 Отговор

    До коментар #17 от "Гражданин":

    Какво чакаш?
    В такъв случай отивай на протест.
    Сваляй правителството
    И след това гласувай за про100 кирчо и кокорчо за да си дойде всичко наред.
    Може и за Мунчо да гласуваш за да маршируваш на червения площад

    11:46 26.11.2025

  • 33 Промяна

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ИЗМАМНИК ОГРАБИЛ ХОРА А ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ТО НАЗНАЧИ БРУТАЛНО ИМА ЛИ ИЗОБЩО ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ

    11:46 26.11.2025

  • 34 Абсурдистан

    20 8 Отговор
    Тъпото фараонче трябва да си плати за тарикатлъка, ако е виновно

    11:47 26.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гагаузина от с.Кичево

    16 9 Отговор
    Дънката вече няма пари за пране ! Този мишо И.Михайлов много си вярваше и ето че залеза му дойде .Лакове ДУ .. кръв се..р......Е

    11:52 26.11.2025

  • 39 Илен майна

    17 9 Отговор
    ИвИлинчоуу, ко стана бе майна ? Да не спряха кранчето ?

    11:54 26.11.2025

  • 40 коментатор

    17 12 Отговор
    Абе Величие , какво стана ? Нали щяхте да приключвате двамата големи .Тениски , стикери , песнички , стойки ,чалъми .Наркрая приключиха вас , ето затова те са големи , а не вие .

    11:54 26.11.2025

  • 41 Село Слънчево

    18 10 Отговор
    Този селски тарикат на кого парите изпра и вече е АУД от Варненската итлгра . ПОВРЪЩАЙ ТВОЕТО ....

    11:54 26.11.2025

  • 42 Гадняр

    16 10 Отговор
    Важното е че Винету и внука на ДС (Дилян Шиши) са на свобода и си въртят далаверите. Бюджета за 2026 е скандален и ще ни доведе до много сериозни проблеми. Вместо това обаче БНТ, Нова, БТВ и останалите "медии" ни облъчват с театралните етюди на МЕЧ и симулацията на правосъдие от КПК.

    Коментиран от #50

    11:56 26.11.2025

  • 43 Пепо

    8 6 Отговор
    "Политическият елит унищожава хората", а добро утро.

    2011 7 364 570
    2021 6 519 789

    С -11% може би

    11:56 26.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Точен

    17 3 Отговор
    Вярно е, че имоа 10 и 100 пъти по-виновни от Ивелин, но ако е крал и измамвал, е за кауша.

    11:56 26.11.2025

  • 46 Истината

    17 10 Отговор
    Далаверките на ебелин са известни много отдавна!!!
    Много хора завлече, поживя си добре....време е за сметката.

    Коментиран от #47

    11:56 26.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ивелинчу

    10 9 Отговор
    Кога пак ще стреляме с лъкове и ще яздим коне в историческия парк?
    Може и едно хорце да му друснем.

    Коментиран от #49

    11:58 26.11.2025

  • 49 Когато пееФски ви ограби

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ивелинчу":

    Още имате дребни по джобовете, м-изе--рни ц--ърв-ули про--;сти

    11:59 26.11.2025

  • 50 Промяна

    4 10 Отговор

    До коментар #42 от "Гадняр":

    БЮДЖЕТА Е ДОБЪР ТОВА Е А ТИ КОГА СИ ПРАВИЛ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ИМАШ ЛИ ПРЕДСТАВА ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС

    12:00 26.11.2025

  • 51 Утре свинята пееФски ще дойде и за вас

    11 8 Отговор
    ...с частните си фирми - прИкриватура и пАлЮция...спете спокойно, овце!!!

    Коментиран от #54

    12:00 26.11.2025

  • 52 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "ПРОМЯНА":

    ПЛАТЕНИЯТ ЛЪЖЕШ ЗАЩО ЗАЩИТАВАШ ОЧЕВАДЕН КРАДЕЦ И ИЗМАМНИК

    Коментиран от #61

    12:02 26.11.2025

  • 53 Промяна

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    9 ТИ ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ СИ ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ ИСКАШ ИЗМАМНИК ИВЕЛИН ДА СИ СТОИ И ДА КРАДЕ ЛИ ТОВА ЛИ Е МИСЛЕНЕТО

    Коментиран от #55, #68

    12:03 26.11.2025

  • 54 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #51 от "Утре свинята пееФски ще дойде и за вас":

    51 ЗАЩО НИКОЙ НЕ ТИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КЛЕВЕТИТЕ ТУК СРЕЩУ ПОЛИТИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЦИ

    12:04 26.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Зорка

    6 5 Отговор
    Синчето на Катинарчева арестуван ли е?Радвам се,че ги започнаха.Мошенници от класа.Интриганти и лъжци.

    12:12 26.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Един българин

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "еха":

    ЕХА виж сега корупцията е и в частния бизнес най- вече щот той подкупва дъжавни органи и частни такива - в конкретния случей на Михайлов единия от бизнесите му е да бъдат отпускани големи кредити на лица които нямат съответните доходи да ги обслужват като поръчители по кредитите са хора близки до него или се използват за залог имоти купени по същата схема.И същите тия пари да се инвестират с определен дивидент.............и т.н. Кога ша поумней Ганя - ми май нивгиш

    Коментиран от #70

    12:25 26.11.2025

  • 61 ПРОМЯНА

    1 6 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    Аз не защитавам лъжеца и крадеца Борисов

    Коментиран от #67

    12:25 26.11.2025

  • 62 сектанти мара ба!

    3 3 Отговор
    Има ли още тъпунгели които да не са наясно с ОПГ та на евелинка с бронираната джипка.

    12:28 26.11.2025

  • 63 Браво

    7 2 Отговор
    Още ли има пирамиди,фараони.

    12:32 26.11.2025

  • 64 някои остават облъчени завинаги

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Сектант ко ша прайте без гурото си ако го опандизят за измамите?

    12:32 26.11.2025

  • 65 Киру търновеца оригинала

    5 4 Отговор
    Ивелин ми плаща за пропагандни видеа в негова защита и промотиране на Исторически парк и Величие.

    12:33 26.11.2025

  • 66 Незнайко

    3 6 Отговор
    Ха хаа,започнали претърсвания,иззети са 3 лаптопа,4 телефона,плейстейшън и тефтера с вересиите от бакалията.На тва му викат мащабно разследване по сигнал на бабичките от пейката....Тез че не са стока не са,ама един бизнес за милиони не се разследва с 2ма джандари и местния репортер на телевизията,как да не смее човек...

    12:36 26.11.2025

  • 67 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "ПРОМЯНА":

    Ти лиопределяш кой какъв е тук ТИ като какъв се явяваш знаеш ли че разпространяваш клевети за български политици

    12:39 26.11.2025

  • 68 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Ивелиновото крадене е голямо, но сравнено с краденето но Шиши и ТУЛУПА трябва да го гледаме под микроскоп. Ако имаше независим съд отдавна тия двамата трябваше да са в затвора и да сме забравили за тях.

    Коментиран от #69

    12:43 26.11.2025

  • 69 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    68 Фиксацията ти е на човек който има нужда от прегледи 68

    12:48 26.11.2025

  • 70 да де

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Един българин":

    ама, ако ще разследваш корупция в частния бизнес, защото частникът е дал подкуп на длъжностно лице, то първо трябва да си разследвал длъжностното лице, за да стигнеш до този, който е дал подкупа. А така какво се получава - имаме кой е дал подкупа, ама нямаме данни кой го е взел, нито за какво е даден. Как стават тези работи? Не е ли по обратния ред?

    Коментиран от #73, #74

    13:01 26.11.2025

  • 71 Голям

    6 0 Отговор
    A.... тези измами ли, аз почти ги бях забравил, си помисли Ивелинчо... Рано или късно всичко излиза наяве, много по-добре да е по-рано, за да имат време да постоят в затвора, току-виж другите боклуци се стреснат и спрат с тези безобразия.
    Няма политик, който да не е правил измамни схеми срещу държавата, за да се облагодетелства той и приближените му, като примерно къщите за гости... в първом всички депутати се втурнаха, докато разбере, за това обикновения човечец и всичко беше приключило... твърде е късно либе за китка... и всичко е законно, нали все пак са си го гласували, за тях си.

    13:05 26.11.2025

  • 72 този е луд

    1 1 Отговор
    карал жертвите му да му цитират някакви възхваляващи го мантри като го зърнели хахахаха

    13:12 26.11.2025

  • 73 Голям

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "да де":

    Хайде да се опиташ да подкупиш някого в Германия примерно, в Англия, Франция... по белия свят да видиш кон боб яде ли.
    Строги закони ни трябват, за да ни променят манталитета, ще се научим да скачаме според тоягата... докато ни галят с перце със скапани закони, а в затвора може и да не работиш и ще продължат да те угояват сутрин, обед и вечер с първо, второ и трето, как да се стреснат, като дори нямаме уранови мини и каменни кариери, където да ги заставят да работят, докато се изплатят на обществото.

    13:13 26.11.2025

  • 74 Oня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "да де":

    За каква корупция си фантазира,след като ясно е написано че става дума за имотни измами и пране на пари?и си знаете че мозъците ви са увредени от Русофилия,и пак напирате да коментирате на принципа "Барабар Петко с мъжете"...

    13:18 26.11.2025

  • 75 Голям смех

    1 0 Отговор
    Да ви попитам, а вие начегъртахте ли се, доволни ли сте от това безвремие в което ни поставихте гладните променкаджии ПП ДБ... оказа се, че баш най-корумпираните се "бореха" с корупцията... голяма борба беше, докато не излязоха наяве ПП ДБ фалшификации и корупция, но въпреки всичко имат очи да се появят и да говорят за антикорупция, на такива народа е казал че са гьонсурат?

    13:27 26.11.2025

