Георги Георгиев: Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година

Агенцията по вписванията е вписала 66 803 сделки с недвижими имоти за първите шест месеца на 2025 г., което е с 30% повече спрямо същия период на миналата година. Това посочи министърът на правосъдието Георги Георгиев в публикация на фейсбук страницата си.

„В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хиляди акта само за месеците юни и юли“, отбеляза още министърът. Той добави, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

Георгиев посочи още, че очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенцията по вписванията. Той добави, че днес е проверил организацията на работния процес, целяща да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната.

До края на седмицата Агенцията по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, отбеляза правосъдният министър.

Той подчерта, че заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи се предоставя достъп до всички справки, включително и до актовете за собствеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами, коментира Георгиев.

Ограничаването на издаването на незаверени преписи от нотариални актове от Имотния регистър на лица без правен интерес ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев на работно съвещание за противодействие на имотните измами през юли.