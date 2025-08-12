Новини
Георги Георгиев: Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година

Георги Георгиев: Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година

12 Август, 2025 20:40 619 11

В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хиляди акта само за месеците юни и юли

Георги Георгиев: Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година - 1
Мария Атанасова

Агенцията по вписванията е вписала 66 803 сделки с недвижими имоти за първите шест месеца на 2025 г., което е с 30% повече спрямо същия период на миналата година. Това посочи министърът на правосъдието Георги Георгиев в публикация на фейсбук страницата си.

„В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хиляди акта само за месеците юни и юли“, отбеляза още министърът. Той добави, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

Георгиев посочи още, че очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенцията по вписванията. Той добави, че днес е проверил организацията на работния процес, целяща да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната.

До края на седмицата Агенцията по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, отбеляза правосъдният министър.

Той подчерта, че заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи се предоставя достъп до всички справки, включително и до актовете за собствеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами, коментира Георгиев.

Ограничаването на издаването на незаверени преписи от нотариални актове от Имотния регистър на лица без правен интерес ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев на работно съвещание за противодействие на имотните измами през юли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    0 0 Отговор
    Някои се сдобихме с купища имоти когато му беше времето , и сега продаваме като луди когато му е времето ! Пак се набълбукахме с милиони...

    20:44 12.08.2025

  • 2 И какво правим сега

    0 0 Отговор
    Ще спазваме ли искането на ЕК за върховенство на закона или ще подаваме оставка, а земляче от Раднево?

    20:45 12.08.2025

  • 3 1488

    1 1 Отговор
    рашков има 49 имота ама не са гарсониериби гаражи, а имения

    Коментиран от #6

    20:47 12.08.2025

  • 4 Тоя

    3 0 Отговор
    мазен селчо тръгнал кожа да спасява ? Нагъл и жалък ! Обречен !

    20:48 12.08.2025

  • 5 Имотна мафия

    3 1 Отговор
    Цените на имотите в България са напълно абсурдни и изкуствени, и крайно спекулативни под натиска на сивите пари! Които нямат никаква обосновка за исканите суми! Това е един огромен балон. Веднага българската строителна мафия да намали цените с 20% до състоянието им от преди една година!

    20:49 12.08.2025

  • 6 Кога

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ги обходи и преброи , бе ?

    20:49 12.08.2025

  • 7 Факт

    3 0 Отговор
    Явно има хора с много пари.

    20:58 12.08.2025

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    Нормалните цени в България сега са около 8-9000 евро за квадрат. Който иска лукс и по-добра лукация, трябва да си приготви по 250000 за квадрат. Минала седмица се пордаде един етаж до парка Заимов за 40000 евро на квадрат! Всеки който си купи имот по-евтино, това е сигурна печалба!

    21:06 12.08.2025

  • 9 бою циганина

    1 0 Отговор
    спасяват си парите от дпс-гроб инфлацията

    21:06 12.08.2025

  • 10 Гошо Истината:

    2 0 Отговор
    Управлява ГЕРП ➡️ криза е.. по стара българска традиция хората "инвестират" в имоти..

    21:09 12.08.2025

  • 11 Галванозавър

    0 0 Отговор
    Помпи, народе, като за последно - скоро ще има неприятни последствия.

    21:27 12.08.2025

