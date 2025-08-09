Новини
България »
Километрични опашки на магистрала „Тракия” заради задимяване

Километрични опашки на магистрала „Тракия” заради задимяване

9 Август, 2025 15:32 822 7

  • задимяване-
  • тракия

Към момента движението се осъществява нормално и в двете ленти на аутобана

Километрични опашки на магистрала „Тракия” заради задимяване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради опасността от задимяване на пътя в резултат от горене на сухи треви и стърнища, движението около 86-ия километър на АМ "Тракия” беше временно затруднено, като се образува и задръстване в посока Бургас.

Към момента движението се осъществява нормално и в двете ленти на аутобана, съобщиха от Областната полиция в Пазарджик, цитирани от кореспондента на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов съобщи, че на място са били изпратени два противопожарни екипа от Пазарджик. Той апелира да се шофира с повишено внимание и с по-ниска скорост от допустимата на магистрала "Тракия" и водачите да не отклоняват вниманието си, снимайки с мобилни телефони, с което да създадат предпоставки за задръствания или инциденти.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОК!

    1 0 Отговор
    Няма да снимаме,с мобилни телефони!
    А с фотоапарати,нали може...?!

    15:36 09.08.2025

  • 2 оня с големия

    0 0 Отговор
    Съдът "глоби" журналистка, вместо да разпореди на кмета на Гълъбово да ѝ даде информация за инсинератор

    15:39 09.08.2025

  • 3 🦦⛱️🍺

    5 0 Отговор
    Проблема по пътищата е геостратегическото разположени на България и слабия контрол дневно преминават десетки хиляди турци, гърци, румънци и всякакви на път за Гърция на почивка дефакто сме една територия разграден двор.

    15:43 09.08.2025

  • 4 Слабаков

    0 0 Отговор
    Ем... пушим, пушим...

    15:43 09.08.2025

  • 5 Маркуча

    1 1 Отговор
    Крайно време е да намалите скоростта на 120-130, както и да има различни глоби в пъти по-големи за превишаване на скорост от тежко товарни мпс, очевидно е, че едно такова мпс не може са превиши с повече от 20-30 км, но създава в пъти по-големи рискове

    Коментиран от #7

    15:48 09.08.2025

  • 6 Симо Доктора

    2 0 Отговор
    Кука ми на пура.

    15:50 09.08.2025

  • 7 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маркуча":

    А не може накупиха им влекачи с екстри, като леки коли карат ти се лепят за бронята.

    15:50 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове