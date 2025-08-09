Километрични опашки на магистрала „Тракия” заради задимяване

Заради опасността от задимяване на пътя в резултат от горене на сухи треви и стърнища, движението около 86-ия километър на АМ "Тракия” беше временно затруднено, като се образува и задръстване в посока Бургас.
Към момента движението се осъществява нормално и в двете ленти на аутобана, съобщиха от Областната полиция в Пазарджик, цитирани от кореспондента на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.
Говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов съобщи, че на място са били изпратени два противопожарни екипа от Пазарджик. Той апелира да се шофира с повишено внимание и с по-ниска скорост от допустимата на магистрала "Тракия" и водачите да не отклоняват вниманието си, снимайки с мобилни телефони, с което да създадат предпоставки за задръствания или инциденти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОК!
А с фотоапарати,нали може...?!
15:36 09.08.2025
2 оня с големия
15:39 09.08.2025
3 🦦⛱️🍺
15:43 09.08.2025
4 Слабаков
15:43 09.08.2025
5 Маркуча
Коментиран от #7
15:48 09.08.2025
6 Симо Доктора
15:50 09.08.2025
7 Гост
До коментар #5 от "Маркуча":А не може накупиха им влекачи с екстри, като леки коли карат ти се лепят за бронята.
15:50 09.08.2025