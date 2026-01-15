Новини
Българи са дали близо 20 млн. лв., за да си купят стаж за пенсия

Българи са дали близо 20 млн. лв., за да си купят стаж за пенсия

15 Януари, 2026

Общо 2320 души са внесли осигурителни вноски

Близо 20 милиона лева са платили българи, за да си купят недостигащ осигурителен стаж за пенсия през първите девет месеца на миналата година. Данните са на Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от PARITENI.

Общо 2320 души са внесли осигурителни вноски, за да покрият липсващия си стаж, като платената от тях сума възлиза на 19 964 615 лева. Средно на всеки от тях не са достигали около 23 месеца осигурителен стаж.

В сравнение с предходни години броят на хората, които "купуват стаж", намалява. За същия период на 2024 г. това са направили 2427 души срещу малко над 16,2 млн. лв., а през 2023 г. – 3013 души, които са платили близо 19 млн. лв.

По закон хората, които са навършили възраст за пенсиониране, но нямат достатъчно стаж, имат право да закупят недостигащите месеци. Вноската за всеки месец се изчислява като 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се.

От 1 април 2025 г. сумата за един месец недостигащ стаж е 213,25 лева и ще остане непроменена до приемането на нов държавен бюджет. Това означава, че за една година осигурителен стаж се дължат около 2 500 лв., а за максимално допустимите пет години – 12 794 лева.

Законодателството позволява закупуването на до пет години осигурителен стаж, при условие че лицето вече е навършило изискуемата възраст за пенсия, но не достига необходимият стаж.

Вноските за закупуване на стаж се плащат по сметка на НАП във всеки банков клон, като в платежното нареждане се посочва конкретният период, който ще се зачита за осигурителен стаж. За целта се подава и декларация образец №8 в териториалната дирекция на НАП.


