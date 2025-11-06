Новини
Ремонт ограничава движението на АМ "Тракия”

6 Ноември, 2025 07:24 549 5

  • ремонт-
  • тракия-
  • движение

От АПИ апелират водачите да спазват правилата и ограниченията за скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отново ремонт на автомагистрала "Тракия". От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават, че между 8 ч. и 18 ч. днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание от 98-ми до 100-я километър в област Пазарджик.

В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От АПИ апелират водачите да спазват правилата и ограниченията за скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очаквам един прекрасен ден

    3 1 Отговор
    да съобщят, че никакъв ремонт не ограничава движението по магистралите.
    Някъде в бъдещето, както светлият комунизъм.

    07:27 06.11.2025

  • 2 хаберих

    2 0 Отговор
    Две блондинки си говорят: - Муцка, всички мъже си мислят непрекъснато за едно и също! - Нееее,има и гадове, които даже не си го и помислят!

    07:27 06.11.2025

  • 3 Бях маа му

    2 0 Отговор
    Да бяха я преасфалтирани тоя дарога

    07:28 06.11.2025

  • 4 шири

    2 0 Отговор
    Само ремонти,ремонти,нямат свършване! При бай Тошо,като направиха магистралите и вече ремонти нямаше. А днес е ремонт до ремонта.

    07:32 06.11.2025

  • 5 очевидец

    0 0 Отговор
    Факти: докато Асен Василев беше финансов министър от 2021 до 2024 България има изтеглен дълг в размер на 15 милиарда лева ОБЩО. Имаше осезаемо повишаване на доходите и пенсиите всяка една от тези години. Нещата вървяха.

    Само за 2025 при гроб, мутри, комундрели, чалгари и копейки: 20 милиарда лева.

    Само за 2026 при гроб, мутри, комундрели, чалгари и копейки: още 20 милиарда лева.

    И парите явно не стигат за нищо. Няма никакви видими неща, които да се вижда, че се случват с такива космически суми. Покупателната способност намаля. Няма увеличения на доходите, освен за нищоправници и наши хора. С такива суми можеше за тая година да построим от-до всички пътища в страната и да решим водната криза на всички градове. И НИЩО. Що така, а?

    07:50 06.11.2025

