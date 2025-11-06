Ремонт ограничава движението на АМ "Тракия”

Отново ремонт на автомагистрала "Тракия". От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават, че между 8 ч. и 18 ч. днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание от 98-ми до 100-я километър в област Пазарджик.
В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.
От АПИ апелират водачите да спазват правилата и ограниченията за скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания.
1 Очаквам един прекрасен ден
Някъде в бъдещето, както светлият комунизъм.
07:27 06.11.2025
2 хаберих
07:27 06.11.2025
3 Бях маа му
07:28 06.11.2025
4 шири
07:32 06.11.2025
5 очевидец
Само за 2025 при гроб, мутри, комундрели, чалгари и копейки: 20 милиарда лева.
Само за 2026 при гроб, мутри, комундрели, чалгари и копейки: още 20 милиарда лева.
И парите явно не стигат за нищо. Няма никакви видими неща, които да се вижда, че се случват с такива космически суми. Покупателната способност намаля. Няма увеличения на доходите, освен за нищоправници и наши хора. С такива суми можеше за тая година да построим от-до всички пътища в страната и да решим водната криза на всички градове. И НИЩО. Що така, а?
07:50 06.11.2025