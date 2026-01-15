Новини
Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

15 Януари, 2026

Решението на президента е положителна оценка за нашите последователни усилия за отстояване на демокрацията, заяви председател на ПГ на АПС

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

От АПС ще приемат третия мандат, след което ще се съберат и ще обсъдят с какво решение да излязат. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на парламентарната група Хайри Садъков.

По-рано днес президентът Румен Радев обяви, че в петък, 16 януари, ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент, а папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.

"Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му“, каза Садъков. „Приемаме това като оценка за нашите последователни усилия за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и силата на държавата”, каза Садъков.

Той обясни, че предстои заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдят и ще излязат с решение.


  • 1 АПС

    21 6 Отговор
    и ДПС взимат властта с малко, но завинаги!

    12:54 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Доган министър председател.

    12:54 15.01.2026

  • 3 апс-нн

    30 6 Отговор
    връщайте го веднага бе чалми продажни!

    12:54 15.01.2026

  • 4 ккк

    29 4 Отговор
    какво ще обсъждате, връщайте го и да се ходи на избори

    12:55 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Забравихте ли, че

    34 1 Отговор
    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    13:00 15.01.2026

  • 7 Обективен

    26 3 Отговор
    И вие като БСП и ИТН сте в УмрЕла кома.

    13:01 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АГАТ а Кристи

    16 8 Отговор
    Съвсем нормално - комунист връчва мандата на ДС-ари...
    Те са си като сиамски близнаци !

    13:03 15.01.2026

  • 10 ккк

    13 1 Отговор
    то няма срок - дръжте го до кат Д-то ви плаща за да управлява и без това си приеха че парламента си работи до избирането на нов

    13:09 15.01.2026

  • 11 Лазар

    16 4 Отговор
    Чорапа продължава да разделя нацията.Във всеки удобен момент го прави.

    13:10 15.01.2026

  • 12 Доган Президент!

    5 6 Отговор
    Правилно! Референдум трябва да направят!

    13:24 15.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    8 3 Отговор
    Задраскаха " ДПС " на Шиши, като фалшива гербова марка!!!

    13:28 15.01.2026

  • 14 мнение

    9 4 Отговор
    Радев няма скоро да назначи служебно правителство. Скоро ще започнат големите протести и ако има служебно правителство, то трябва да сърба горещата попара, която надробиха ГЕРБ и съюзниците му. След като се намъдрува АПС ще върне мандата после всички от домовата книга ще откажат да станат премиери. След това Радев ще пита КС как да се постъпи при отказ на всички от домовата книга. КС ще го мъдри няколко месеца и ще стане януари 2027 година, а служебно правителство още няма да има. През това време ще започнат народът ще огладнее и ще се разбунтува. Борисов ще се скрие в Банкя, Пеевски ще замине за Дубай, а народът, оставен на самотек, ще се бие по улиците и ще се чуди накъде да бяга и да се спасява.

    13:33 15.01.2026

  • 15 Точно така

    7 0 Отговор
    Освен да обсъдят мандата с Пеевски,не виждам друг вариант.Познай как ще им се получи кабинет

    13:43 15.01.2026

  • 16 Много Дообре

    6 1 Отговор
    - обсъдете го, няма грижи! И без това само Кокора бърза. Умен Гумен не бърза. - Обаче народа е казал: "Хитрата сврака, с двата крака"

    13:51 15.01.2026

  • 17 Луковата глава

    3 1 Отговор
    Кромид Лука,който за съжаление сега е президент на държавата, знае защо го прави. Така му е казано. Тая лукова глава е просто един удобен фигурант ,продал се и на руснаците и на турците. Дано Деса го млати яко,поне от някой да му дойде заслуженото.

    13:59 15.01.2026

  • 18 До коментар 3

    0 3 Отговор
    Не влизай във водите които не познаваш.
    ЧАЛМАТА е много по грамотен от такъв мръсен миришещ СИРИНЯР като ТЕБ.

    Коментиран от #22

    14:01 15.01.2026

  • 19 Делян

    4 0 Отговор
    Чичка каво ще обсъждаш? Другите избори сте АУТ! Щял да обсъжда, а с кого ще управляваш? Смешни хора сте набедените за политици! Щели да обсъждат! Та той мача е свирен преди два месеца, тия ще обсъждат:)) Бай Ганьо го беше казъл...БУДАЛИ!

    14:02 15.01.2026

  • 20 Гост

    1 0 Отговор
    Тупане на топката. Всички са вързани един за друг.

    14:08 15.01.2026

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор
    ДЕРИБЕИТЕ ПОЖИЗНЕНИ ДОГАНОВИ ОБСЕБИЛИ ТУРСКИГЕ РАЙОНИ ГОДИНИ НАРЕД ДОГАН ПРИБИРАЛ МИЛИОНИ ЦЯЛЖИВОТ ТОВА СА АПС

    14:11 15.01.2026

  • 22 Продължавай да лаеш!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "До коментар 3":

    Високомерието винаги ви е било в повече, а президентът ще ви плати сметката!

    14:16 15.01.2026

