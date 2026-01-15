Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

От АПС ще приемат третия мандат, след което ще се съберат и ще обсъдят с какво решение да излязат. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на парламентарната група Хайри Садъков.
По-рано днес президентът Румен Радев обяви, че в петък, 16 януари, ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент, а папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.
"Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му“, каза Садъков. „Приемаме това като оценка за нашите последователни усилия за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и силата на държавата”, каза Садъков.
Той обясни, че предстои заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдят и ще излязат с решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АПС
12:54 15.01.2026
2 Последния Софиянец
12:54 15.01.2026
3 апс-нн
12:54 15.01.2026
4 ккк
12:55 15.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Забравихте ли, че
13:00 15.01.2026
7 Обективен
13:01 15.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АГАТ а Кристи
Те са си като сиамски близнаци !
13:03 15.01.2026
10 ккк
13:09 15.01.2026
11 Лазар
13:10 15.01.2026
12 Доган Президент!
13:24 15.01.2026
13 Оракула от Делфи
13:28 15.01.2026
14 мнение
13:33 15.01.2026
15 Точно така
13:43 15.01.2026
16 Много Дообре
13:51 15.01.2026
17 Луковата глава
13:59 15.01.2026
18 До коментар 3
ЧАЛМАТА е много по грамотен от такъв мръсен миришещ СИРИНЯР като ТЕБ.
Коментиран от #22
14:01 15.01.2026
19 Делян
14:02 15.01.2026
20 Гост
14:08 15.01.2026
21 Промяна
14:11 15.01.2026
22 Продължавай да лаеш!
До коментар #18 от "До коментар 3":Високомерието винаги ви е било в повече, а президентът ще ви плати сметката!
14:16 15.01.2026