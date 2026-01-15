Новини
България »
НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5%

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5%

15 Януари, 2026 12:32 476 23

  • нси-
  • инфлация

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през декември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 0,1 на сто, а годишната - 5%. Средногодишната инфлация за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо периода януари 2024 - декември 2024 г. е 4,6%.

Годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. е 3,5%. Средногодишната за периода януари 2025 - декември 2025 г. спрямо януари 2024 - декември 2024 г. също е 3,5 на сто.

През декември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, беше 0,4 на сто, а годишната - 2,2%.

Натрупаната инфлация за последните три години (декември 2025 г. спрямо декември 2022 г.), е 12,3%, а за последните пет години (декември 2025 г. спрямо декември 2020 г.) е 41,4%.

Вече повече от две години и половина (31 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7%.

През декември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Облекло и обувки - с 2,3 на сто; Съобщения - с 0,9%; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 2,2 на сто; Транспорт - с 0,8 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,3%; Образование - с 0,1 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,1%; Здравеопазване - с 0,1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и Хранителни продукти и безалкохолни напитки.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8476

    11 0 Отговор
    Да, да!!!

    12:33 15.01.2026

  • 2 Сандо

    15 1 Отговор
    Вярваме!И да не вярваме все тая.

    12:34 15.01.2026

  • 3 НСИ трябва да се закрие.

    11 0 Отговор
    Българите нямат нужда от стъкмистика.

    12:36 15.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    6 1 Отговор
    Има ли жив организъм в тая държава а и извън нея който да вярва на НСИ ?

    12:38 15.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А годишната колко е?

    5 0 Отговор
    Средно 50% годишна инфлация.

    12:39 15.01.2026

  • 10 Ixdjxhш и гфижиф

    0 0 Отговор
    Фъци359у89жоцуцк

    12:39 15.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    100 процента.Същите цени но в евро.

    12:40 15.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НСИ на хранилката ядат и пърдят

    3 0 Отговор
    само и тези % ги мисли някой дето е имал 2-ка по математика.

    12:40 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Голда

    3 0 Отговор
    Гобара от нси

    12:41 15.01.2026

  • 17 Верно ли

    4 2 Отговор
    А стига бе, не беше ли под 3%. Сега пък 41% за 5 години... Душички, набутахте ни да плащаме най-високите цени в еврозоната при най-ниски заплати - сега пък имало 41% инфлация... КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ???? Май оня ококорения беше, щото така са му наредили!

    12:42 15.01.2026

  • 18 Гибафгъза

    1 0 Отговор
    НСИ-то

    12:42 15.01.2026

  • 19 Св Ингилизова Много Лъжеш!

    3 0 Отговор
    За миналата Година Инфлацията е 50%!!Мисирка Лъжлива!

    12:42 15.01.2026

  • 20 хаха

    2 0 Отговор
    0.1% инфлация в здравеопазване? Вярно ли някой лекар или зъболекар е вдигнал цена на услугата си от 10лв на 10.01лв? Да, НЗОК не вдига пътеки и плащания по каса, ама това не значи 0.1% инфлация, а регулирани от държавата цени на огромната част от даден пазар и много по-голяма инфлация на непоетото от държавата.
    И нали с еврото нямаше да има инфлация? Нали докладът ни оцени на 3% годишно? Изведнъж декември 5%. Защо така, бре другари статистици? Колко ще е за януари?

    Коментиран от #23

    12:44 15.01.2026

  • 21 ХАХА

    0 0 Отговор
    Хахахахахаха...

    12:46 15.01.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Инфлацията е над 20 процента. Слагайте запетайките, където им е мястото!

    12:46 15.01.2026

  • 23 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    0,1 са, защото същото недоразумение, споменато по-горе свали клиничната пътека от 7 лв. на ден на левче болничен престой заради стъкмистиката за 3% годишна инфлация за влизане в еврозоната.

    12:47 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове