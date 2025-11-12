Променят движението на "Тракия" заради ремонти

Временно се променя организацията на движението в участък от автомагистрала "Тракия" край Пловдив.
За това предупреди БНТ.
Причината – изпълняване на асфалтови дейности в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата.
Трафикът ще се извършва само в изпреварващата лента.
Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.
Снимка: БГНЕС
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И до кога
Крадливата тиква да бъде задържан докато не върне откраднатото!
07:53 12.11.2025