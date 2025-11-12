Променят движението на "Тракия" заради ремонти

Временно се променя организацията на движението в участък от автомагистрала "Тракия" край Пловдив.

За това предупреди БНТ.



Причината – изпълняване на асфалтови дейности в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата.

Трафикът ще се извършва само в изпреварващата лента.

Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

Снимка: БГНЕС