Костадинов: Радев свали маската си още преди да е почнало представлението

15 Януари, 2026 13:10

България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Президентът им осигури достатъчно време да си довършат далаверите

Мария Атанасова

Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрочетира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме. Това написа народният представител и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод обявеното днес решение държавният глава да връчи третия мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС).

„Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на Възраждане. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението“, добави Костадинов в поста си.

Според него това е добра новина за българите, защото „планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“.

Накрая Костадинов призова АПС да върне мандата веднага, щом го получи от президента: „България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!“.


Оценка 3.7 от 33 гласа.
Оценка 3.7 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Копейкин

    43 51 Отговор
    пак го активириха от Москва, сега е в клинично състояние.

    Коментиран от #16, #21

    13:11 15.01.2026

  • 2 Чичак

    36 47 Отговор
    Тия двамата се надпреварват кой е по голямо руско мекере

    13:12 15.01.2026

  • 3 дон Вито

    32 30 Отговор
    Да, Злорадев е скритата лимонка.
    Доказа многократно, че не се бори за българския интерес.
    Слугинаж като останалото евро нато и т.н. сбирщайн.

    13:13 15.01.2026

  • 4 Програмиста

    27 42 Отговор
    Намаляха копейките , затова е толкова бесен....

    13:13 15.01.2026

  • 5 ВРЕМЕ Е

    40 39 Отговор
    ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ!

    13:13 15.01.2026

  • 6 Паднаха я!

    26 20 Отговор
    Пък ти му се предлагаше за коалиционен партньор! Радев ще управлява евроатлантически, с ППДБ/ЛГБТ, герб и Пеевски, за просперитета на брюкселските гейове и тукашните им подлоги! Не чакайте "спасител" от него!

    Коментиран от #10

    13:15 15.01.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    22 31 Отговор
    Прав е Костадинов ,че " Възраждане" (партията на Путин) в България ,
    е губеща при този развой на нещата!
    Лошо е да "пикаш" срещу вятъра , по време на буря???

    13:15 15.01.2026

  • 8 Емигрант

    24 24 Отговор
    Крайно време е за Възраждане!

    В противен случай, всеки да се сърди на себе си!

    Коментиран от #41, #51, #52

    13:16 15.01.2026

  • 9 Факт

    10 10 Отговор
    Радев се бори за център-ляво. Но там са Възраждане и БСП и няма какво да губят. Герб пък е център-дясно. ППДБ са изтласкани като крайно десни.

    13:17 15.01.2026

  • 10 Внимавай!!!

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Паднаха я!":

    Има риск от вътрешен кръвоизлив???

    13:17 15.01.2026

  • 11 Уникум сме

    18 17 Отговор
    Ама този е луд за връзване ,а иска власт

    13:17 15.01.2026

  • 12 Учуден

    17 1 Отговор
    Какъв месец и половина, като оставката на правителството се прие от народното събрание на 12.12.2025.

    13:17 15.01.2026

  • 13 Костя Копейкин

    20 9 Отговор
    Радко трябваше да дадеш мандата на нас . Веднага излизаме от Еврозоната и влизаме в Евразийския съюз . Венсеремос

    Коментиран от #19

    13:19 15.01.2026

  • 14 Наблюдател

    25 13 Отговор
    Имигрантите в чужбина гласуват за Възраждане, а заспалите уфце и продажните гуведа в България, чакат да им падне благоденствието от небето и някой друг да си сложи главата в торбата.

    Коментиран от #34

    13:20 15.01.2026

  • 15 Хмм

    19 4 Отговор
    спокойно, това е отмъщението на президента, пеевски е в нокдаун, да не се сърди Костадинов, това е логично, президентът дава мандата на тези, които не казват че ще го върнат веднага, все пак мандатът се дава, за да се направи правителство, а всички останали казаха, че ще връщат мандата или пък са били в правителството в оставка, щом са подали оставка защо да им дава мандат

    13:20 15.01.2026

  • 16 Парите свършиха ...?

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин":

    А , и "ляба" от БГ Парламента е в опастност!!!

    13:20 15.01.2026

  • 17 Перо

    7 9 Отговор
    Мунчо си мисли, че ще му нахаби много на Пеевски и ще го ядоса, а на него не му дреме. Простотии! Доган ще се откаже!

    13:21 15.01.2026

  • 18 Газ

    12 13 Отговор
    Прав е Костадинов. Радев се е разбрал с Доган да бави мандата колкото е необходимо.

    13:23 15.01.2026

  • 19 Копейкин, истинския

    7 13 Отговор

    До коментар #13 от "Костя Копейкин":

    Никога не съм искал властта. Правя квот Шиши ми каже, добре плаща. И гласувайте за мен, щот субсидията е малка.

    13:23 15.01.2026

  • 20 Удри

    9 7 Отговор
    ППДБ и новата партия на Радев са се разбрали да се прегърнат след изборите. Двете партии няма да са достатъчни за мнозинство и затова бута едно рамо на Доган с надеждата да влезнат в следващия парламент.

    13:24 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Помните ли, че

    13 5 Отговор
    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    13:25 15.01.2026

  • 23 Лулашенко

    8 5 Отговор
    Радев и лидерите на промяната са марионетки. Истинските лидери, които им дърпат конците са братя Бобокови, Георги Гергов и Иво Прокопиев.

    13:26 15.01.2026

  • 24 Снежанка Димитрова

    12 15 Отговор
    Радев е много виновен за хаоса в държавата. Костадинов е много опасен за България,същият е и Радостин Василев. Много агресивни и много властолюбиви. . Дойдат ли на власт тежко ни. Народът е казал" На бодлива крава Господ рога не дава"

    Коментиран от #35, #43

    13:26 15.01.2026

  • 25 лаеш ли лаеш

    13 8 Отговор
    Костадинов за последен път ще успее да влезе в парламента и то 5-ти в класирането около 7%. Осъзнава го и лае като за последно. Няма да липсва на никого тоя измамник.

    13:26 15.01.2026

  • 26 гост

    16 3 Отговор
    Коце, не разбра ли, че по този начин Радев се изгаври с всички пишман партии в парламента, а вас и Мечовете спаси от унижението да се мъчите да съставите кабинет и по този начин ви вдига рейтинга!

    13:26 15.01.2026

  • 27 Костя Европейкин е мало умен

    15 4 Отговор
    И как да го даде пак на ППДБ, след като вчера им до даде по задължени и му го върнаха веднага с отказ, бе копанар мало умен?!

    13:27 15.01.2026

  • 28 Майора

    14 10 Отговор
    Абе Копейкин , още ли не си разбрал че влизането на страната в Еврозоната означава край на твоята партия и залез!Крайно време е да върнеш субсидиите в евро и парите от Партията , с която си купи къща и и такава за сина си за 1 млн лв и отивай при любимият си диктатор Путин и Русия!

    13:28 15.01.2026

  • 29 Опа

    7 9 Отговор
    Радев и промяната ни върнаха 10 години назад. Можеше да се влезнали в еврозоната заедно с Хърватия и да нямаме дефицит и дългова спирала заради политиката на Асен Василев.

    13:28 15.01.2026

  • 30 Толбухин

    10 6 Отговор
    Някой много лошо посъветва президента.
    Догановците си ги знаем боклуци на н-та степен.
    А може би търси бъдеща подкрепа.
    Но те са част от това безхаберие на което е държавата

    13:29 15.01.2026

  • 31 хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    а какво стана с рефереререндума, и той ли като МОЧА?

    13:30 15.01.2026

  • 32 Ддд

    11 4 Отговор
    Костадинов усети, че не е любимец на Радев.

    13:30 15.01.2026

  • 33 оня с коня

    10 4 Отговор
    Неотдавна Костадинов заяви че не се притеснява че Радев ще сформира евентуално Партия...с Леден тон.Да,ама НЕ- КАК Русофилските Партии ще гледат спокойно Факта че Радев ще ОКРАДЕ БЕЗ ДА МУ ПУКА Електората им по простата причина че няма откъде от други Партии да си набави такъв?И казах и ще повтора:Русофилските Партии ПЪРВИ ще скочат срещу Радев и ще го оплюят от главата до петите,пък нека разни наивници си въобразяват че Президента ще влезе като Господ в НС и ще стане Първа сила!

    Коментиран от #37

    13:31 15.01.2026

  • 34 Зрител

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдател":

    Ти като си толкова събуден защо си в чужбина, бе. Ела си тука и тогава давай акъл.

    13:31 15.01.2026

  • 35 Хмм

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Снежанка Димитрова":

    затова пък пеевски и борисов са едни милички, добрички, благо говорят и по 20 млрд. на година заеми теглят заради нас, защо ли ги пази НСО като толкоа много ги обича народът

    Коментиран от #56

    13:36 15.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Оги

    10 4 Отговор
    Кво става Косьо, пазаруваш ли с гнусното евро, а? Как е положението? :)

    13:40 15.01.2026

  • 39 Р Г В

    7 5 Отговор
    Щом крадеца на артефакти от музея в Добрич започна да крещи дръжте крадеца на избиратели от други партии с предстоящия си партиен проект работата е сериозна . Явно доста гащ....ще се понапълнят а и памперс.... няма да помогнат.

    13:41 15.01.2026

  • 40 Шумиров

    8 8 Отговор
    Кво стаа копейкин?изм,амник неща.стен. Еврото влиза мазно. Не те виждам да превалутираш в рубли. Нищо,жество лъжливо. Ку.чката на медведефф

    13:43 15.01.2026

  • 41 Рудомев

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Пи.пай на копейката каф.явото клоу.н. И еми,грирай в моцква. У бг не искаме руски мър,шояди. Лъж.ливата копейка одавна върви по стъпките на ата.ка ,а именно към изчезване

    13:46 15.01.2026

  • 42 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    Стара Русофилска Мантра е да пришивате Възраждане към ГЕРБ за да НЕГЛИЖИРАТЕ Борисов.КАК може да СЪЕШВАШ Борисов - човекът който ни вкара в Шенген и Еврозоната със Костадинов който е за излизането ни от ЕС и НАТО,както и категорично против Еврото? Няма те питам коя ти е любима Партия и чии възгледи изповядваш,но ...не сте намерили подходяща Църква в която да се молите!

    Коментиран от #44, #57

    13:48 15.01.2026

  • 43 Мда...

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Снежанка Димитрова":

    Господ дава власт, затова двамата дебели си отиват.

    13:51 15.01.2026

  • 44 Да не би да не е вярно?

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Борисов не подбира кой да му свърши работата!

    13:53 15.01.2026

  • 45 повторение

    3 0 Отговор
    Преди Доган направи кабинета Беров да видим сега

    Коментиран от #48

    13:55 15.01.2026

  • 46 Смях в залата

    2 2 Отговор
    Руски мекерета

    13:56 15.01.2026

  • 47 Костадинов?? По добре АПС да води

    2 3 Отговор
    Правителдтво, отколкото Сегашното на Водопада Тиквата и Прасето! А ти, че си Пренабрегнат, нее Фатално! Като станеш Президент, ти ще Решаваш!!

    13:58 15.01.2026

  • 48 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "повторение":

    Доган няма кандидат за служебен премиер. Или има?

    13:59 15.01.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    Мъкаааа, МЪКА !!!
    А Путин разчиташе на мен.... !

    14:02 15.01.2026

  • 50 АПС трябваше да стои настрани

    4 0 Отговор
    Да не забравяме, че на АПС създаде корпулентния "феномен"!

    14:06 15.01.2026

  • 51 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Би ли разяснил къде си емигрирал - в Мацква ли ???
    Или се спотайваш на "Позитано" 20 ?

    14:07 15.01.2026

  • 52 В две

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Неща те бива - да се спотайваш като бъл ха в га.щи и по комунистически да "твориш" отрицание като партизанин в землянка !

    14:17 15.01.2026

  • 53 БАИ ДИМО

    1 1 Отговор
    Коцето патерицата на Герб пак пикаее срещу вятара
    БОКЛУК

    14:20 15.01.2026

  • 54 ЛЕМС

    2 0 Отговор
    КОЦЕ ДОБРЕ ЧЕ ЦОНЧО ГАНЕВ СЕ СПАСИ ОТ ВСЕНАРОДНАТА ЛЮБОВ СЛАД ПРОТЕСТА

    14:24 15.01.2026

  • 55 някой си

    0 1 Отговор
    Не виждам,кой от хората подкрепящи Възраждане или Величие ще гласува за Радев.Той е преди всичко евроатлантик и ще следва линията зададена му от вън.

    14:26 15.01.2026

  • 56 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хмм":

    35 написаното от теб са приказки за малоумници хахахахахаха ти защо лъжеш безогледно

    14:28 15.01.2026

  • 57 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    Борисов, Пеевски и Кокорчовците те нахендриха в юрозоната с любензото съучастие на копанаря Евроцентов, който умишлено провали инициативата за референдум!

    14:29 15.01.2026

  • 58 Гост

    0 0 Отговор
    Коцето пак се е възпалил. Служебно правителство вика, а откъде служебен Минпред? Това го спестявс и много добре знае какъв ще е филма сътворен от ДБ и компания.

    14:30 15.01.2026

