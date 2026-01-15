Костадинов: Радев свали маската си още преди да е почнало представлението

Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрочетира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме. Това написа народният представител и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод обявеното днес решение държавният глава да връчи третия мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС).
„Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на Възраждане. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението“, добави Костадинов в поста си.
Според него това е добра новина за българите, защото „планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала“.
Накрая Костадинов призова АПС да върне мандата веднага, щом го получи от президента: „България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!“.
Доказа многократно, че не се бори за българския интерес.
Слугинаж като останалото евро нато и т.н. сбирщайн.
е губеща при този развой на нещата!
Лошо е да "пикаш" срещу вятъра , по време на буря???
В противен случай, всеки да се сърди на себе си!
Коментиран от #41, #51, #52
До коментар #6 от "Паднаха я!":Има риск от вътрешен кръвоизлив???
13:17 15.01.2026
До коментар #1 от "Копейкин":А , и "ляба" от БГ Парламента е в опастност!!!
18 Газ
До коментар #13 от "Костя Копейкин":Никога не съм искал властта. Правя квот Шиши ми каже, добре плаща. И гласувайте за мен, щот субсидията е малка.
Догановците си ги знаем боклуци на н-та степен.
А може би търси бъдеща подкрепа.
Но те са част от това безхаберие на което е държавата
До коментар #21 от "Хахахаха":а какво стана с рефереререндума, и той ли като МОЧА?
До коментар #14 от "Наблюдател":Ти като си толкова събуден защо си в чужбина, бе. Ела си тука и тогава давай акъл.
До коментар #24 от "Снежанка Димитрова":затова пък пеевски и борисов са едни милички, добрички, благо говорят и по 20 млрд. на година заеми теглят заради нас, защо ли ги пази НСО като толкоа много ги обича народът
До коментар #8 от "Емигрант":Пи.пай на копейката каф.явото клоу.н. И еми,грирай в моцква. У бг не искаме руски мър,шояди. Лъж.ливата копейка одавна върви по стъпките на ата.ка ,а именно към изчезване
До коментар #37 от "Хахахаха":Стара Русофилска Мантра е да пришивате Възраждане към ГЕРБ за да НЕГЛИЖИРАТЕ Борисов.КАК може да СЪЕШВАШ Борисов - човекът който ни вкара в Шенген и Еврозоната със Костадинов който е за излизането ни от ЕС и НАТО,както и категорично против Еврото? Няма те питам коя ти е любима Партия и чии възгледи изповядваш,но ...не сте намерили подходяща Църква в която да се молите!
До коментар #24 от "Снежанка Димитрова":Господ дава власт, затова двамата дебели си отиват.
До коментар #42 от "оня с коня":Борисов не подбира кой да му свърши работата!
До коментар #45 от "повторение":Доган няма кандидат за служебен премиер. Или има?
А Путин разчиташе на мен.... !
До коментар #8 от "Емигрант":Би ли разяснил къде си емигрирал - в Мацква ли ???
Или се спотайваш на "Позитано" 20 ?
До коментар #8 от "Емигрант":Неща те бива - да се спотайваш като бъл ха в га.щи и по комунистически да "твориш" отрицание като партизанин в землянка !
БОКЛУК
До коментар #35 от "Хмм":35 написаното от теб са приказки за малоумници хахахахахаха ти защо лъжеш безогледно
До коментар #42 от "оня с коня":Борисов, Пеевски и Кокорчовците те нахендриха в юрозоната с любензото съучастие на копанаря Евроцентов, който умишлено провали инициативата за референдум!
