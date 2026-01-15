Новини
Радостин Василев: На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва

15 Януари, 2026 12:11 1 212 23

Парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва.

Това обяви лидерът на МЕЧ, Радостин Василев, след като стана ясно, че АПС е избраната политическа група, на която президентът Румен Радев ще даде третия мандат.

„Парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент. Освен всички тези действия, това е лош знак – един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да се следват. На такива като Доган не трябва да се дава мандат, дори да има първи или втори резултат. Ние го приемаме като негативен знак от президента. Тази партия и останките от нея, които са останали в парламента, са нанесли големи щети на България“, заяви той.

Василев припомни, че освен това АПС участва във формирането на това мнозинство.

„От гледна точка на търсенето на най-безобиден субект за връчване на този мандат, може би е оправдано действието на президента“, заяви той.


  • 1 Майора

    11 6 Отговор
    Ало а на тебе ли , политическа цветарка и заплашващ депутатите!

    Коментиран от #16

    12:15 15.01.2026

  • 2 Боко

    3 4 Отговор
    тиненце, дишай дълбоко , че си докараш некоя емболия😂

    12:17 15.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Радев се подиграва на Шиши като дава мандата на Доган.

    12:18 15.01.2026

  • 4 ГЕРБ

    10 5 Отговор
    И ти си същия боклук

    12:19 15.01.2026

  • 5 Пошлост и чалга

    9 3 Отговор
    Прав е че те са за затвора, но и всички произлезли от чалгарското котило са за там!

    12:19 15.01.2026

  • 6 Факт

    11 5 Отговор
    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    12:21 15.01.2026

  • 7 Точно

    10 0 Отговор
    да добавим и дпс-гроб, пипи диби, итнъ и бъсъпъ

    12:21 15.01.2026

  • 8 Адвокат Петров

    6 2 Отговор
    Aдвоката ( просташки) какви схеми върши! ЕТИЧЕН КОДЕКС на адвоката е потънал в канализацията!!! Cъбуди се вee маймун защото ще потънеш с него!!!

    12:22 15.01.2026

  • 9 Факт

    2 0 Отговор
    В "дълбоката" групичка всички са добре компенсирани и уредени!

    Коментиран от #10

    12:26 15.01.2026

  • 10 Зевс

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Кой ти даде писмото?

    12:27 15.01.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    АЛО , ГЕЛОСАНИЯ ..................... ЧОРАПА И ТЕБ ИZИГРА , ТОЙ СИ ПЛЕТЕ КОШНИ

    12:31 15.01.2026

  • 12 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 1 Отговор
    Я вижте визажа на тази Плевенска копънка !.!..!..

    12:32 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коко Н

    0 0 Отговор
    Без коментар!

    12:35 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фройд

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    А защо не ?!
    Ако погледнеш реално , МЕЧ са единствената що годе партия , която поне се държа прилично .
    А с явашито на оня минцин, направо си е за похвала.

    12:37 15.01.2026

  • 17 Радостин Василев

    1 0 Отговор
    Президента си знае Работата! Не се изказвай Първосигнално!

    12:39 15.01.2026

  • 18 Веси

    0 0 Отговор
    Кога ще върнеш парите на Киро, измамник

    12:39 15.01.2026

  • 19 Тодор

    0 0 Отговор
    Напоследък, да кажем от половин година насам Радостин от всички политици най-точно формулира в изказванията си това което искат болшинството от българите, НО къде е проблема - доста пъти си е менил позициите, както и участието в различни партии и много трудно може някой да му гласува доверие.
    Иначе казано - идеите на Радостин превъплътени в друга личност биха могли да обединят повечето гласоподаватели да гласуват за една партия

    12:40 15.01.2026

  • 20 10-те Божи заповеди

    2 0 Отговор
    1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

    2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

    3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

    4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

    5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

    6. Не убивай.

    7. Не прелюбодействай.

    8. Не кради.

    9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

    10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

    Коментиран от #23

    12:42 15.01.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    АЛО , ГЕЛОСАНИЯ .................. ЧОРАПА ТЕ ИZИГРА КАТО ................... ПРЕДВАРИТЕЛНО МУ ОБЕЩАВАШ ЧЕ ЩЕ ГО ПОДКРЕПИШ .................... НИКОГА НЕ КАЗВАЙ ХОП , ПРЕДИ ДА СКОЧИШ .................... ТИ СИ ГЛУПАК , КАТО ЦВЕТЕЛИН КЪНЧЕВ ................. ФАКТ !

    12:42 15.01.2026

  • 22 фффф

    1 1 Отговор
    Ами тебе ли да викне бее лизач и предател.

    12:43 15.01.2026

  • 23 Зевс

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "10-те Божи заповеди":

    Само колко хора унищожи с тази мания за преследване. Да не говорим за разбитите семейни отношения с твоите интриги!

    12:48 15.01.2026

