Радостин Василев: На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва

На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва.

Това обяви лидерът на МЕЧ, Радостин Василев, след като стана ясно, че АПС е избраната политическа група, на която президентът Румен Радев ще даде третия мандат.

„Парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент. Освен всички тези действия, това е лош знак – един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да се следват. На такива като Доган не трябва да се дава мандат, дори да има първи или втори резултат. Ние го приемаме като негативен знак от президента. Тази партия и останките от нея, които са останали в парламента, са нанесли големи щети на България“, заяви той.

Василев припомни, че освен това АПС участва във формирането на това мнозинство.

„От гледна точка на търсенето на най-безобиден субект за връчване на този мандат, може би е оправдано действието на президента“, заяви той.