Радостин Василев: На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва

На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва.
Това обяви лидерът на МЕЧ, Радостин Василев, след като стана ясно, че АПС е избраната политическа група, на която президентът Румен Радев ще даде третия мандат.
„Парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент. Освен всички тези действия, това е лош знак – един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да се следват. На такива като Доган не трябва да се дава мандат, дори да има първи или втори резултат. Ние го приемаме като негативен знак от президента. Тази партия и останките от нея, които са останали в парламента, са нанесли големи щети на България“, заяви той.
Василев припомни, че освен това АПС участва във формирането на това мнозинство.
„От гледна точка на търсенето на най-безобиден субект за връчване на този мандат, може би е оправдано действието на президента“, заяви той.
До коментар #9 от "Факт":Кой ти даде писмото?
До коментар #1 от "Майора":А защо не ?!
Ако погледнеш реално , МЕЧ са единствената що годе партия , която поне се държа прилично .
А с явашито на оня минцин, направо си е за похвала.
Иначе казано - идеите на Радостин превъплътени в друга личност биха могли да обединят повечето гласоподаватели да гласуват за една партия
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.
До коментар #20 от "10-те Божи заповеди":Само колко хора унищожи с тази мания за преследване. Да не говорим за разбитите семейни отношения с твоите интриги!
