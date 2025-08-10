Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин

Пожар в сухи треви избухна днес в софийското село Гара Елин Пелин, като пламъците се разпространиха на метри от жилищните сгради. Инцидентът е потвърден от пожарната служба, която веднага е изпратила екипи на място за потушаване на огъня, съобщи "Bulgaria ON AIR".

Пламъците се развиха в района между селата Гара Елин Пелин и Нови хан и достигнаха до последните къщи на селото. Огънят възникна в сухи треви и застрашаваше местните жилища и спортния стадион. Засега няма данни за пострадали хора или материални щети по сградите.

"За момента няма опасност за населението", заяви представител на пожарната служба пред "Bulgaria ON AIR". Причината за възникването на пожара остава неясна и се разследва.

Местните жители не останаха безучастни и се включиха активно в борбата срещу пламъците заедно с пожарникарите. Хората се надяват огънят да бъде потушен бързо, преди да достигне до къщите им.

Подобни инциденти с горене на сухи треви са чести през летните месеци в региона поради високите температури и сухия климат. Селските райони около София често се сблъскват с такива пожари, особено в периоди на жега.