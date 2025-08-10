Новини
Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин

Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин

10 Август, 2025 16:08 664 13

  • пожар-
  • село-
  • гара елин пелин

За момента няма опасност за населението

Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар в сухи треви избухна днес в софийското село Гара Елин Пелин, като пламъците се разпространиха на метри от жилищните сгради. Инцидентът е потвърден от пожарната служба, която веднага е изпратила екипи на място за потушаване на огъня, съобщи "Bulgaria ON AIR".

Пламъците се развиха в района между селата Гара Елин Пелин и Нови хан и достигнаха до последните къщи на селото. Огънят възникна в сухи треви и застрашаваше местните жилища и спортния стадион. Засега няма данни за пострадали хора или материални щети по сградите.

"За момента няма опасност за населението", заяви представител на пожарната служба пред "Bulgaria ON AIR". Причината за възникването на пожара остава неясна и се разследва.

Местните жители не останаха безучастни и се включиха активно в борбата срещу пламъците заедно с пожарникарите. Хората се надяват огънят да бъде потушен бързо, преди да достигне до къщите им.

Подобни инциденти с горене на сухи треви са чести през летните месеци в региона поради високите температури и сухия климат. Селските райони около София често се сблъскват с такива пожари, особено в периоди на жега.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джарков 👩🏿‍🚒

    5 0 Отговор
    Викайте Кугърите !

    16:10 10.08.2025

  • 2 ТОЛУПА 🎃

    2 0 Отговор
    Хващам маркуча !

    16:23 10.08.2025

  • 3 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор
    Нали горят само треви .

    16:28 10.08.2025

  • 4 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор
    Нали горят само треви .

    16:30 10.08.2025

  • 5 МИРО

    1 3 Отговор
    РАДЕВ ИЗГОРИ ВСИЧКО И ВСИЧКО!!+ СРАМОТА!!! ПРИ КОЙ ДРУГ ПРЕЗИДЕНТ СМЕ СТИГАЛИ ТАКОВА ДЪНО!!! СРАМ И РЕЗИЛ !!!

    16:38 10.08.2025

  • 6 МИРО

    1 2 Отговор
    СРАМОТА!!! ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ГОРИ !!!
    РАДЕВ НАСТРАНА СТОИ!!!

    ТЕКСТ ОТ НОВА НАРОДНА ПЕСЕН !!!

    Коментиран от #12

    16:41 10.08.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    16:44 10.08.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    16:45 10.08.2025

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    16:45 10.08.2025

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    Подариха техниката на Киев, защото уж била с "отпаднала необходимост" , сега като са на зор хленчат за помощ от чужбина!

    16:46 10.08.2025

  • 11 Без име

    2 0 Отговор
    Е колко често.Лятото по три месеца изкарвахме на село при бабите ни,варяха се компоти,слагаше се зимнина и нито един пожар не стана.Сегабпостоянно самозапалили се треви!Глупости!!!!!

    16:51 10.08.2025

  • 12 А бре,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "МИРО":

    няма страшно Толупа 🎃 хваща маркуча !

    17:00 10.08.2025

  • 13 МИРО

    1 1 Отговор
    МАХАЙТЕ ГО ТОЗИ РАДЕВ !!!
    МАХАЙТЕ ГО ТОЗ ЧОВЕК !!!
    ТОЙ БЪЛГАРИЯ ПРЕДАДЕ
    И ВЪРНА НАЗАД С ВЕК !!!

    17:01 10.08.2025

Новини по градове:
