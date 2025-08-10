Пожар гори на метри от къщите в село Гара Елин Пелин

Пожар в сухи треви избухна днес в софийското село Гара Елин Пелин, като пламъците се разпространиха на метри от жилищните сгради. Инцидентът е потвърден от пожарната служба, която веднага е изпратила екипи на място за потушаване на огъня, съобщи "Bulgaria ON AIR".
Пламъците се развиха в района между селата Гара Елин Пелин и Нови хан и достигнаха до последните къщи на селото. Огънят възникна в сухи треви и застрашаваше местните жилища и спортния стадион. Засега няма данни за пострадали хора или материални щети по сградите.
"За момента няма опасност за населението", заяви представител на пожарната служба пред "Bulgaria ON AIR". Причината за възникването на пожара остава неясна и се разследва.
Местните жители не останаха безучастни и се включиха активно в борбата срещу пламъците заедно с пожарникарите. Хората се надяват огънят да бъде потушен бързо, преди да достигне до къщите им.
Подобни инциденти с горене на сухи треви са чести през летните месеци в региона поради високите температури и сухия климат. Селските райони около София често се сблъскват с такива пожари, особено в периоди на жега.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джарков 👩🏿🚒
16:10 10.08.2025
2 ТОЛУПА 🎃
16:23 10.08.2025
3 55 от Козлодуй
16:28 10.08.2025
4 55 от Козлодуй
16:30 10.08.2025
5 МИРО
16:38 10.08.2025
6 МИРО
РАДЕВ НАСТРАНА СТОИ!!!
ТЕКСТ ОТ НОВА НАРОДНА ПЕСЕН !!!
Коментиран от #12
16:41 10.08.2025
7 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
16:44 10.08.2025
8 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
16:45 10.08.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
16:45 10.08.2025
10 оня с коня
16:46 10.08.2025
11 Без име
16:51 10.08.2025
12 А бре,
До коментар #6 от "МИРО":няма страшно Толупа 🎃 хваща маркуча !
17:00 10.08.2025
13 МИРО
МАХАЙТЕ ГО ТОЗ ЧОВЕК !!!
ТОЙ БЪЛГАРИЯ ПРЕДАДЕ
И ВЪРНА НАЗАД С ВЕК !!!
17:01 10.08.2025