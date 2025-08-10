Корнелия Нинова: Корупцията ми е по-малка от корупцията ти!

„Решението за продажба на 4400 държавни имоти абсолютно основателно нажежи страстите в стил: корупцията ми е по-малка от корупцията ти.
И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”. Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха.
Това посочва в позиция лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
По време на служебния кабинет на Радев остро го критикувах, че разпродават ценни активи на приближени хора. Поставих въпроса и в парламента! Включително на парламентарен контрол с факти за скандални продажби. Тогава обрах много негативи задето нападам "добрия" президент. Бях права, защото беше истина. Времето го доказа! За правителствата на Борисов е безпределно ясно.
Десет години се боря с модела ГЕРБ и до ден днешен твърдя, че Борисов е злото за България.
И днес двете страни на една и съща монета разиграват поредния театър за наивници. Който иска да им вярва - негова си работа. На когото му харесва да го лъжат, докато му крадат парите от джоба - пак негова си работа.
Който иска обаче, нека гледа критично и обективно фактите и документите. С времето ще се убедите, че Борисов и Радев не са алтернатива един на друг. Това са двете лица на една и съща монета. От лични наблюдения ви казвам: това, което разиграват Радев и Борисов днес е договорен мач. Правят го, за да не допуснат трети алтернативен път за развитие на страната. А той е възможен.
Път за мислещи и милеещи за България, за семействата си и за собствеността хора. За едно по-справедливо, честно и прогресивно общество.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
17:53 10.08.2025
2 аве
Коментиран от #6
17:54 10.08.2025
3 Нямаше начин
17:55 10.08.2025
4 С/Р
Значит, моя песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови…
Не везёт мне в смерти — повезёт в любви!"
Коментиран от #7
17:55 10.08.2025
5 Боруна Лом
18:01 10.08.2025
6 хмм
До коментар #2 от "аве":Бори се да ви дръпне чергата, а ние ще и помагаме.😎
18:02 10.08.2025
7 Въй, въй
До коментар #4 от "С/Р":Коя ли е тази муза...
Коментиран от #8
18:04 10.08.2025
8 С/Р
До коментар #7 от "Въй, въй":Булат Шалвович Окуджава.
Не е руснак.
Коментиран от #15, #23
18:07 10.08.2025
9 виктория
18:07 10.08.2025
10 Козар
18:10 10.08.2025
11 А50
18:11 10.08.2025
12 Р Г В
Така както сте я подкарали тричките нищо чудно след година да заведете дела за плагиатство една срещу друга. А арбитър вероятно ще е авторитета в тази област г-жа Н. К. Умната.
18:12 10.08.2025
13 СПАСИТЕЛКА НА ПЛАЖА В ПЕНСИЯ
18:14 10.08.2025
14 курнелия
18:15 10.08.2025
15 разбира се
До коментар #8 от "С/Р":А аз казах ли такова нещо? Името го издава, че не е.
Попитах коя е тая муза, заради която ще ти провърви.
18:15 10.08.2025
16 Крадеца вика !
Дръжте Крадеца!
Как стана така !
Чу по Висшите етажи а Влйстта !
Останаха !
Само Такива ?
Има ли една ?
Чиста Опозиция ?
Коментиран от #17
18:18 10.08.2025
17 Явно !
До коментар #16 от "Крадеца вика !":Явно !
Парламента !
Не е Нещото !
Което !
Ще Спаси България !
18:19 10.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 .До кога разбойничество
Даже организират още, няма свършване.!!!!
18:27 10.08.2025
20 АГАТ а Кристи
НАЙ-ГОЛЯМОТО крадене в България направихте ВИЕ, отнемайки собствеността на хората, благодарение на още по-голямото зло "братския" СССР, които ви чучнаха на власт 1944г - неуки, мързеливи, гладни, но жадни за власт и покорни към сложилите ви на тези позиции, но в същото време жадни за кръвта на опонентите си !
18:28 10.08.2025
21 Скелет в
18:34 10.08.2025
22 очевадно
18:38 10.08.2025
23 Само да подчертая
До коментар #8 от "С/Р":И какво от това? Важното е, че е велик!
18:39 10.08.2025
24 очевадно
18:39 10.08.2025