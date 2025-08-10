Новини
Корнелия Нинова: Корупцията ми е по-малка от корупцията ти!

Корнелия Нинова: Корупцията ми е по-малка от корупцията ти!

10 Август, 2025 17:51

И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”. Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха

Корнелия Нинова: Корупцията ми е по-малка от корупцията ти! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

„Решението за продажба на 4400 държавни имоти абсолютно основателно нажежи страстите в стил: корупцията ми е по-малка от корупцията ти.
И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”. Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха.

Това посочва в позиция лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

По време на служебния кабинет на Радев остро го критикувах, че разпродават ценни активи на приближени хора. Поставих въпроса и в парламента! Включително на парламентарен контрол с факти за скандални продажби. Тогава обрах много негативи задето нападам "добрия" президент. Бях права, защото беше истина. Времето го доказа! За правителствата на Борисов е безпределно ясно.

Десет години се боря с модела ГЕРБ и до ден днешен твърдя, че Борисов е злото за България.
И днес двете страни на една и съща монета разиграват поредния театър за наивници. Който иска да им вярва - негова си работа. На когото му харесва да го лъжат, докато му крадат парите от джоба - пак негова си работа.

Който иска обаче, нека гледа критично и обективно фактите и документите. С времето ще се убедите, че Борисов и Радев не са алтернатива един на друг. Това са двете лица на една и съща монета. От лични наблюдения ви казвам: това, което разиграват Радев и Борисов днес е договорен мач. Правят го, за да не допуснат трети алтернативен път за развитие на страната. А той е възможен.

Път за мислещи и милеещи за България, за семействата си и за собствеността хора. За едно по-справедливо, честно и прогресивно общество.“


  • 1 БСП = Непокорна България

    7 3 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    17:53 10.08.2025

  • 2 аве

    10 4 Отговор
    Тази за кокалче ли се бори?

    Коментиран от #6

    17:54 10.08.2025

  • 3 Нямаше начин

    8 4 Отговор
    мафията да не изкара и тази нещастница.

    17:55 10.08.2025

  • 4 С/Р

    3 1 Отговор
    "... Ваше благородие, госпожа победа,
    Значит, моя песенка до конца не спета.
    Перестаньте, черти, клясться на крови…
    Не везёт мне в смерти — повезёт в любви!"

    Коментиран от #7

    17:55 10.08.2025

  • 5 Боруна Лом

    6 3 Отговор
    ВЗЕМАЙ СИ ГЛИГАНА И БАДЖАНАКА И МАРШ НА СЕЛО ДА БЕРЕТЕ ГРОЗГЬЕТО! УТЕКОХТЕ!

    18:01 10.08.2025

  • 6 хмм

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "аве":

    Бори се да ви дръпне чергата, а ние ще и помагаме.😎

    18:02 10.08.2025

  • 7 Въй, въй

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "С/Р":

    Коя ли е тази муза...

    Коментиран от #8

    18:04 10.08.2025

  • 8 С/Р

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въй, въй":

    Булат Шалвович Окуджава.
    Не е руснак.

    Коментиран от #15, #23

    18:07 10.08.2025

  • 9 виктория

    4 4 Отговор
    свинята даде списъка на желязков за тези имоти!!!!явно много от тях си ги е заплюл!!!

    18:07 10.08.2025

  • 10 Козар

    0 2 Отговор
    Но истината е съвсем друга.

    18:10 10.08.2025

  • 11 А50

    8 2 Отговор
    Корни и ти си добра корупцианерка

    18:11 10.08.2025

  • 12 Р Г В

    1 2 Отговор
    Другарки Нинова , прави впечатление че до голяма степен в статиите ви както и на съратничките ви г-жите М.М. и В. Г. има сходство
    Така както сте я подкарали тричките нищо чудно след година да заведете дела за плагиатство една срещу друга. А арбитър вероятно ще е авторитета в тази област г-жа Н. К. Умната.

    18:12 10.08.2025

  • 13 СПАСИТЕЛКА НА ПЛАЖА В ПЕНСИЯ

    3 2 Отговор
    ТАА КОЛКО ГОДИНИ НИ СПАСЯВА И ОЩЕ Й СЕ ИСКА?

    18:14 10.08.2025

  • 14 курнелия

    2 2 Отговор
    Нашата добра курубция, не е като вашата лоша курубция.

    18:15 10.08.2025

  • 15 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "С/Р":

    А аз казах ли такова нещо? Името го издава, че не е.
    Попитах коя е тая муза, заради която ще ти провърви.

    18:15 10.08.2025

  • 16 Крадеца вика !

    2 1 Отговор
    Крадеца вика !

    Дръжте Крадеца!

    Как стана така !

    Чу по Висшите етажи а Влйстта !

    Останаха !

    Само Такива ?

    Има ли една ?

    Чиста Опозиция ?

    Коментиран от #17

    18:18 10.08.2025

  • 17 Явно !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Крадеца вика !":

    Явно !

    Парламента !

    Не е Нещото !

    Което !

    Ще Спаси България !

    18:19 10.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 .До кога разбойничество

    1 1 Отговор
    А дано се изпозастрелят червените раздробени бандюги много банди много нещо
    Даже организират още, няма свършване.!!!!

    18:27 10.08.2025

  • 20 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    Най-голямото "зло за България" сте вие - комунистите, "другарко" Импексова !
    НАЙ-ГОЛЯМОТО крадене в България направихте ВИЕ, отнемайки собствеността на хората, благодарение на още по-голямото зло "братския" СССР, които ви чучнаха на власт 1944г - неуки, мързеливи, гладни, но жадни за власт и покорни към сложилите ви на тези позиции, но в същото време жадни за кръвта на опонентите си !

    18:28 10.08.2025

  • 21 Скелет в

    0 1 Отговор
    гардероба е кака ви курни!

    18:34 10.08.2025

  • 22 очевадно

    0 0 Отговор
    Корнела много обича нулите и ги добавя произволно когато й е удобно - скоро и 44000 имоти ще ги направи, както е тръгнала - всичко е позволено когато тя се бори с мъжете по мъжки!

    18:38 10.08.2025

  • 23 Само да подчертая

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "С/Р":

    И какво от това? Важното е, че е велик!

    18:39 10.08.2025

  • 24 очевадно

    0 0 Отговор
    Корнела много обича нулите и ги добавя произволно когато й е удобно - скоро и 44000 имоти ще ги направи, както е тръгнала - всичко е позволено когато тя се бори с мъжете по мъжки!

    18:39 10.08.2025

