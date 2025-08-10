Пожарът в Пирин се разпали отново

Огнища в периметъра на големия пожар в Пирин отново се разпалиха, съобщава Нова телевизия.
Засега няма значително развитие на фронта, но има притеснения за бавно разпространение на стихията към Национален парк "Пирин".
Заради високите температури и вятъра днес следобед три вътрешни огнища се разгоряха над село Илинденци, където пожарът е овладян, но не и потушен, информира БНТ. При едно от огнищата огънят е тръгнал към река и се очаква сам да загасне.
На терен има противопожарни коли, пожарникари, служители на ЮЗДП, които дежурят и навлизат да гасят, където това е възможно и безопасно.
Димът от разгорелите се огнища се вижда от град Кресна, Благоевград и Сандански.
Няма опасност за населени места. Работата и наблюденията на терена продължават.
През последните дни пожарникари и горски служители се опитваха да потушат десетките тлеещи огнища в торфени територии, но усилията им не дадоха желания резултат.
