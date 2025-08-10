Новини
България »
Пожарът в Пирин се разпали отново

Пожарът в Пирин се разпали отново

10 Август, 2025 20:41 1 003 15

  • пожар-
  • пирин-
  • пожарникари

Димът от разгорелите се огнища се вижда от град Кресна, Благоевград и Сандански

Пожарът в Пирин се разпали отново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огнища в периметъра на големия пожар в Пирин отново се разпалиха, съобщава Нова телевизия.

Засега няма значително развитие на фронта, но има притеснения за бавно разпространение на стихията към Национален парк "Пирин".

Заради високите температури и вятъра днес следобед три вътрешни огнища се разгоряха над село Илинденци, където пожарът е овладян, но не и потушен, информира БНТ. При едно от огнищата огънят е тръгнал към река и се очаква сам да загасне.

На терен има противопожарни коли, пожарникари, служители на ЮЗДП, които дежурят и навлизат да гасят, където това е възможно и безопасно.

Димът от разгорелите се огнища се вижда от град Кресна, Благоевград и Сандански.

Няма опасност за населени места. Работата и наблюденията на терена продължават.

През последните дни пожарникари и горски служители се опитваха да потушат десетките тлеещи огнища в торфени територии, но усилията им не дадоха желания резултат.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    15 3 Отговор
    Гавазите на Бойко ги палят. Дървената мафия иска да изнася за Гърция. Бай Тошо ви залеси държавата, но вас ви интересува само ракийката, салатката и дизеларката.

    20:45 10.08.2025

  • 2 Яшар

    3 3 Отговор
    Да бягат помачирите да гасят и да се праят на герои пред БНТ ..пфу...миризливи

    20:52 10.08.2025

  • 3 1111

    8 1 Отговор
    Когато неможачи гасят пожар, резултатите са такива!

    Коментиран от #5

    21:02 10.08.2025

  • 4 факт

    13 1 Отговор
    Желязков да ходи бързо на килимчето в Москва и да се помоли за помощ. Ясно е, че с хеликоптерчетата и двете самолетчена от селскопанската авиация на Швеция няма да стане. Имаме нужда от поне 2-3 самолета, които ударно да хвърлят вода върху пожарите. Няма срам тук, няма политика, имаме нужда от спасение. Очевидно е, че не можем да се справим, какво се чака още? Поне от Турция поискайте помощ, ние как ходихме да помагаме всеки път, когато имаха нужда от това. Вместо Желязков да ходи по събори и да танцува, да ходи по света да иска помощ. Президентът да свика съвета за национална сигурност, Киселова са свика извънредно заседание на НС, размърдайте се, бе, България се превръща в пепелище пред очите ви.

    21:03 10.08.2025

  • 5 да бе, да

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "1111":

    Не става въпрос за невожачи - на място са пожарникари и доброволци, правят всичко по силите си, обаче самолети няма. На много места пожарите са върхови, как се гасят с маркучи от земята? Не става. Нужни са самолети, обаче ние дадохме милиарди за изтребители на хартия. Няма и БТР да правят просеки и да локализират пожарите, разчитат на частните земеделски производители. Това не е държава, това е пародия. И тези дни нито Баце, нито Шиши можеш да видиш. Къде се скриха тези мъжаги, да не са в Бургаско или Ямболско да гасят пожарите? Мишки.

    Коментиран от #7

    21:06 10.08.2025

  • 6 незнайко

    5 0 Отговор
    За да се разпали отново един пожар значи,, че той не е бил УГАСЕН !!! Дронове по 1700 лева и обхват 10 километра могат да разглеждат такива огнища, но никой не ги ПОЛЗВА !!! Имам чувството, че се извършва дейност колкото да се каже, че се МЪЧИМ !!!

    Коментиран от #8

    21:15 10.08.2025

  • 7 Не към мен оплакванията!

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "да бе, да":

    Борисов поръча изтребителите! Да беше започнал от самолетите за гасене на пожари!

    21:19 10.08.2025

  • 8 очевидно

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "незнайко":

    Това е дело на дървената мафия! Глад да ги скъса!

    21:20 10.08.2025

  • 9 СМЪРТ НА ЕВРОФАШИЗМА

    6 0 Отговор
    ДОКАТО НЕ СИ ОТИДЕ ТОВА ФАШИСКО ПРАВИТЕЛСТВО ПОЖАРИТЕ ЩЕ ГОРЯТ, ВЛАСТА НЕ ЗАЧИТА НАРОДА НО И НАРОДА НЯМА ДА ЗАЧИТА ВЛАСТА, САМО ОСТАВКА МОЖЕ ДА ОМИЛОСТИВИ НАРОДА

    Коментиран от #10

    21:23 10.08.2025

  • 10 САМО ТАКА

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "СМЪРТ НА ЕВРОФАШИЗМА":

    А КОПЕЙКИТЕ ДА ХОДЯТ ДА ПАПКАТ РУСКИ ЧУШКИ

    21:28 10.08.2025

  • 11 Р Г В

    5 0 Отговор
    Къде се покри прославения огнеборец комис..... Джар.... да ни омайва не само с роман..... приче... но и как са ограничили пожара но не са го локализирали. След провала където беше блокирал складовете в Елин Пелин че пиле не можеше да прехвръкне гражданин с лекия си автомобил помагаше на Бърза помощ да извозва ранени и на пожарникарите. А сега сигурни прави тен на морето.

    21:29 10.08.2025

  • 12 Феникс

    6 1 Отговор
    Няма водица в стотици общини, всичко живо гори, това държава ли е бе? А чух че щели да затварят нерегистрирани кладенци и сонди на хората! Браво бе!

    21:30 10.08.2025

  • 13 ЖЕКО

    6 0 Отговор
    АЗ МИСЛЯ ЧЕ ТЕЗИ ПОЖАРИ БИХА СВЪРШИЛИ ПО ДОБРА РАБОТА АКО БЯХА В СОФИЯ

    21:34 10.08.2025

  • 14 РСМ

    1 4 Отговор
    Дано да изгори целия цигански кенеф

    Коментиран от #15

    21:44 10.08.2025

  • 15 Връщаме ти пожеланията!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "РСМ":

    Твоят ще изгори.

    21:45 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове