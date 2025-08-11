Новини
България »
Кметът на Сунгурларе: Не помня досега да е имало пожар с такива мащаби

11 Август, 2025 09:06 863 17

  • инж. димитър гавазов-
  • пожар-
  • сунгурларе

През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по-близо до огнището на пожара

Кметът на Сунгурларе: Не помня досега да е имало пожар с такива мащаби - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четвърти ден битката с огъня продължава по суша и въздух, включително с два шведски самолета и един вертолет "Блек Хоук" от базата в Ново село.

През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по-близо до огнището на пожара. Вчера следобед той се разгоря най-силно между селата Бероново и Скала, но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората.

Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново, Славянци, Скала и Балабанчево.

„До 2 ч. снощи бяхме в гората, опитвахме се да спрем разпространението на пожара към населените места. За съжаление, все още огнищата са действащи. Не можем да кажем, че е локализиран пожарът. Към момента няма опасност за населените места. Едното огнище е в посока село Бероново, другото към село Скала“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ инж. Димитър Гавазов, кмет на Сунгурларе.

„От 15 години работя в системата на горите в този район, не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби“, посочи още кметът.

По думите му днес се очаква да се включи един хеликоптер от Ново село и двата шведски самолета.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 не е имало

    1 1 Отговор
    никой не заслужава такива бедствия . затова си имат противопожарна служба . ще се справят . както могат , така . никой не го обвини за нищо . това е .

    09:08 11.08.2025

  • 2 стари столици

    12 1 Отговор
    Съжаляваме те кмете. Палят най хубавото.

    09:12 11.08.2025

  • 3 Вероятно

    20 2 Отговор
    чрез пожарите възникват съмнения за покриване на незаконна сеч, или дърва за мебели? Или строеж на перки и фото. Такова чудо не е било! България загина пред очите ни. Безводие. Пожари. Унищожен лев. Непосилни цени на: данъци, битови сметки, услуги. Дългови спирали - милиарди заеми и лихви. Само от 2020 юли до 2025 г. унищожиха държавата.

    09:14 11.08.2025

  • 4 Детски играчки

    11 0 Отговор
    Не гасят пожари. Колкото го загасиха в Пирин.

    09:14 11.08.2025

  • 5 гост

    17 1 Отговор
    Всички тези села са разположени на южен склон изключително благоприятен за лозя! В Славянци правят страхотни вина! Но пишман-бизнесмените ги обвзема черна завист! На тях села, живи хора и лозя не им трябват -ЩЕ СЛОЖАТ ФОТОВОЛТАИЦИ

    09:24 11.08.2025

  • 6 Сила

    4 6 Отговор
    Отразената слънчева светлина от гушата на кмета е предизвикала пожара .....и от мутрата му като цяло !!!

    09:33 11.08.2025

  • 7 Файърстартър

    1 5 Отговор
    Имаше доста пожари в Турция и Гърция през последните години, а миналата година и в бг. Ако не помни, има гинко Билоба.

    09:40 11.08.2025

  • 8 И тоя е от

    5 3 Отговор
    Братята в свинарника!

    09:43 11.08.2025

  • 9 Лост

    7 2 Отговор
    Много се е охранил кмета.А къде е Шиши да докара автобуси да спасят Общината на ДПС Ново начало ?

    09:44 11.08.2025

  • 10 Само в североизточна България

    2 0 Отговор
    Няма пожари. Защо така.

    09:46 11.08.2025

  • 11 Тоя ,

    5 2 Отговор
    застаналия сред торби с боклуци , направо пращи от мозък !

    09:47 11.08.2025

  • 12 МИРО

    2 1 Отговор
    ПРОСТАЦИТЕ ПИШАТ САМО ПРОСТОТИИ !!! УМНИТЕ ПРИКАЗКИ СА НА УМНИТЕ ХОРА !!!

    09:48 11.08.2025

  • 13 реално се топлят на аванта . пекат си

    2 1 Отговор
    чушки и картофи на жарава . варят компоти на огън . то и аз не съм виждал . в австралия и калифорния всичко е по 4000 умножено . там са родени огнеборци . не вряскат . а гасят . гърчотините все реват .

    09:53 11.08.2025

  • 14 ИВАН

    1 0 Отговор
    Лилаво кафяв патладжансу - що е то .... ами ти за какво взимаш тлъстата заплата бе.

    10:00 11.08.2025

  • 15 Не помня досега да е имало

    4 0 Отговор
    парашутисти кметчета и кметици с такива мащаби
    да се доберат до кацата с мед

    10:03 11.08.2025

  • 16 Ту-Туу

    0 1 Отговор
    Нали скачахте за светла демокрация. Тя се прави с цел от онези отгоре и хазарите които са им подчинени. Е те това постигнахте цепене на скалите изтичане на шистовия газ метан или радон серен диоксид от морета и океани и след около година и нещо друго се очаква.

    10:14 11.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

