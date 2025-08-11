ИПБ: АПИ са си раздали над 2,2 млн. лв. бонуси за добре свършена работа

От Агенция пътна инфраструктура са си раздали през 2024 г. 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за “добре свършена работа”, съобщават от институт за Пътна Безопасност (ИПБ). От НПО-то иска точен отчет в какво се изразява тази "добре свършена работа".
Ето какво пишат от ИПБ в отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ – г-н Вълчев:
Уважаеми г-н Вълчев,
През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за “добре свършена работа”.
Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:
• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;
• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка”;
• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;
• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.
В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #42
11:24 11.08.2025
2 Щом
Коментиран от #9
11:24 11.08.2025
3 Последния Софиянец
11:25 11.08.2025
4 Вижда се !
По Резултата !
11:26 11.08.2025
6 Даниел
11:27 11.08.2025
7 Селянин
11:28 11.08.2025
8 Мнение
Коментиран от #25
11:28 11.08.2025
9 Това ! Не Е Ли ?
До коментар #2 от "Щом":Това ! Не Е Ли ?
Служебното им !
Задължение ? освен Ако !
Не са направили някакво извън Планово Усъвършенствне на !
Системата !
Което да Доведе !
Ивънредно!
До един !
По-Качествен Резултат !
Коментиран от #10, #39
11:29 11.08.2025
10 Просто
До коментар #9 от "Това ! Не Е Ли ?":Сарказъм.
11:31 11.08.2025
11 да да
11:38 11.08.2025
12 Крали Марко
11:47 11.08.2025
13 Васил
11:49 11.08.2025
14 Ми добре си вършат работата хората
11:50 11.08.2025
15 Андрей
11:51 11.08.2025
16 Т-н
11:52 11.08.2025
17 за “добре свършена работа”
11:52 11.08.2025
18 г-н Вълчев
11:54 11.08.2025
19 тутуту
11:55 11.08.2025
20 И от къде идват тези
11:56 11.08.2025
21 безпартиен
11:56 11.08.2025
22 Добре
11:56 11.08.2025
23 Данко Харсъзина
11:58 11.08.2025
24 Абе някой знае ли
Коментиран от #33
11:58 11.08.2025
25 Последния Шоп
До коментар #8 от "Мнение":2024 та година управлява служебно правителство на Димитър Главчев назначено пак от летеца пРезидент Радев и служебен министър ,който им е разрешил " бонусите" ...
11:58 11.08.2025
26 Няма институция
12:01 11.08.2025
27 Цървул
12:01 11.08.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ НА ЕС ПО МЯРКА ЗА ФОТО ЦЕНТРАЛИ И БАТЕРИИ ЗА ТОК. НА
.. ТАКИВА ЛИЦА КАТО
- БИВШИЯ МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ И БРАТ МУ
58 МИЛИОНА
- МАЙКАТА НА МАРЕШКИ 35 МИЛИОНА
- СИНА НА ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ 40 МИЛИОНА
- ФОРУКОМ ХАСКОВО 58 МИЛИОНА
- ИВО ПРОКОПИЕВ 45 МИЛИОНА
.. .
И Т. Н ИМА ГО СПИСЪКА НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА :))
12:02 11.08.2025
29 ООрана държава
12:02 11.08.2025
30 И що да не си раздадат
12:04 11.08.2025
31 Айзомби
12:04 11.08.2025
32 Да снимката
По-широко тревната площ орането между платната.
Няма отбивки тъй наречени сервизни центрове или сервизни ПЛАЗИ. Няма КПП ИЛИ МКПП ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВЯТ. НЯМА СВЕТЕЩИ ЦВЕТНИ ЗНАЦИ ЗА ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ.
12:05 11.08.2025
33 Знае ли човек
До коментар #24 от "Абе някой знае ли":Даже сега гледам че и сайта им на Агенция "Пътна инфраструктура" не работи в момента
12:09 11.08.2025
36 Животното
12:11 11.08.2025
37 Дупка в бюджета а?
12:14 11.08.2025
38 Гении
12:17 11.08.2025
39 Питане
До коментар #9 от "Това ! Не Е Ли ?":Как можа да оставиш един ред без интервал ???
12:20 11.08.2025
40 Да ги
12:22 11.08.2025
42 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Гост":Пеевски крещи:
Значи, може пачки в чекмеджето на ТУ ТУ и на Сарафов, а в чекмеджето на Пеевски не може! Защо?
12:29 11.08.2025
