ИПБ: АПИ са си раздали над 2,2 млн. лв. бонуси за добре свършена работа

11 Август, 2025 11:21 1 535 43

  • ипб-
  • апи-
  • бонуси-
  • пътища-
  • ремонт

В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения

ИПБ: АПИ са си раздали над 2,2 млн. лв. бонуси за добре свършена работа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Агенция пътна инфраструктура са си раздали през 2024 г. 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за “добре свършена работа”, съобщават от институт за Пътна Безопасност (ИПБ). От НПО-то иска точен отчет в какво се изразява тази "добре свършена работа".

Ето какво пишат от ИПБ в отворено писмо до председателя на Управителния съвет на АПИ – г-н Вълчев:

Уважаеми г-н Вълчев,

През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за “добре свършена работа”.

Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка”;

• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.

В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    56 1 Отговор
    Къде я видяха тази добре свършена работа нека някой даде пример за качествено поправен път, магистрала по европейски стандарт да дойде немец да инспектира и да каже браво Баце добре свършена работа.

    Коментиран от #42

    11:24 11.08.2025

  • 2 Щом

    1 35 Отговор
    са свършили добре работа, значи заслужават. Браво.

    Коментиран от #9

    11:24 11.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    54 1 Отговор
    Всички са за затвора.

    11:25 11.08.2025

  • 4 Вижда се !

    36 0 Отговор
    Вижда се !

    По Резултата !

    11:26 11.08.2025

  • 6 Даниел

    52 0 Отговор
    Неразбираемо е как структура поддържана финансово от публични средства откровенно отказва отчет в интерес на обществото??!!

    11:27 11.08.2025

  • 7 Селянин

    34 1 Отговор
    Страшна гнусотия.

    11:28 11.08.2025

  • 8 Мнение

    43 5 Отговор
    До като народът не започне да ги беси, няма да спрат с провокациите си. Това са метастази на тумора Пеевски -Борисов, който е полезен само са метастазите, за народа е вреден и живото застрашаващ.

    Коментиран от #25

    11:28 11.08.2025

  • 9 Това ! Не Е Ли ?

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "Щом":

    Това ! Не Е Ли ?

    Служебното им !

    Задължение ? освен Ако !

    Не са направили някакво извън Планово Усъвършенствне на !

    Системата !

    Което да Доведе !

    Ивънредно!

    До един !

    По-Качествен Резултат !

    Коментиран от #10, #39

    11:29 11.08.2025

  • 10 Просто

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това ! Не Е Ли ?":

    Сарказъм.

    11:31 11.08.2025

  • 11 да да

    14 5 Отговор
    Сега да ги нахакаме целият мерак,на порции тиквено-шопарки .....

    11:38 11.08.2025

  • 12 Крали Марко

    5 17 Отговор
    2024 та не е ли по времето на Служебното правителство на пРезидента Радев ???

    11:47 11.08.2025

  • 13 Васил

    29 0 Отговор
    Така се раздават парите на данъкоплатеца без да си свършил и за една стотинка работа.

    11:49 11.08.2025

  • 14 Ми добре си вършат работата хората

    24 1 Отговор
    Ако не крадат се скатават или обслъжват фирми на шиши и тиквун как няма да взимат бонуси

    11:50 11.08.2025

  • 15 Андрей

    23 0 Отговор
    Те са едни законни убийци!

    11:51 11.08.2025

  • 16 Т-н

    18 1 Отговор
    Каква добре свършена работа преди година оцветиха дупките в Сяново,а асфалтираха улицата на бивш областен сега да не асфалтират улицата на кметската наместничка и дупките пак да останат

    11:52 11.08.2025

  • 17 за “добре свършена работа”

    20 0 Отговор
    Майко мила, майко мила

    11:52 11.08.2025

  • 18 г-н Вълчев

    19 0 Отговор
    Щави овцете. А те блеят. Да живее ГЕРБ

    11:54 11.08.2025

  • 19 тутуту

    14 0 Отговор
    Хахахахахаха къде е таа добре свръшена работа??? :Д

    11:55 11.08.2025

  • 20 И от къде идват тези

    19 0 Отговор
    милиони левове за бонуси ? За колко човека реално са

    11:56 11.08.2025

  • 21 безпартиен

    17 0 Отговор
    Всички на бюджетна издръжка НЕ ЗАСЛУЖАВАТ допълнителни средства извън заплатите!С какво са допринесли за приходите в бюджета? Ако са им малки заплатите да напуснат и да се насочат към ЧАСТНИЯ СЕКТОР!

    11:56 11.08.2025

  • 22 Добре

    13 1 Отговор
    Свършена работа ,откраднато е всичко що може ,и успешно скатаване

    11:56 11.08.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Ям грозде. После ще ям любеница.

    11:58 11.08.2025

  • 24 Абе някой знае ли

    10 0 Отговор
    Колко човека са в тоя Управителния съвет на АПИ освен Вълчев ?

    Коментиран от #33

    11:58 11.08.2025

  • 25 Последния Шоп

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    2024 та година управлява служебно правителство на Димитър Главчев назначено пак от летеца пРезидент Радев и служебен министър ,който им е разрешил " бонусите" ...

    11:58 11.08.2025

  • 26 Няма институция

    12 0 Отговор
    В която да не са си раздали милиони левове бонуси ...НЕ е само АПИ.

    12:01 11.08.2025

  • 27 Цървул

    6 0 Отговор
    Така се прави . Да си бяха раздали още толкова . За без пари ли да работят . Взимайте и да не ви пука . Грабете колкото можете , като за последно . После няма да има .

    12:01 11.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА РАЗДАДЕ 1400 МИЛИОНА ЛЕВА ( 700 МИЛИОНА ЕВРО)
    БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ НА ЕС ПО МЯРКА ЗА ФОТО ЦЕНТРАЛИ И БАТЕРИИ ЗА ТОК. НА
    .. ТАКИВА ЛИЦА КАТО
    - БИВШИЯ МИНИСТЪР МИЛЕН ВЕЛЧЕВ И БРАТ МУ
    58 МИЛИОНА
    - МАЙКАТА НА МАРЕШКИ 35 МИЛИОНА
    - СИНА НА ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ 40 МИЛИОНА
    - ФОРУКОМ ХАСКОВО 58 МИЛИОНА
    - ИВО ПРОКОПИЕВ 45 МИЛИОНА
    .. .
    И Т. Н ИМА ГО СПИСЪКА НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА :))

    12:02 11.08.2025

  • 29 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Гл ъъмнарод, пак за герп да гласувате

    12:02 11.08.2025

  • 30 И що да не си раздадат

    9 0 Отговор
    Вие кво искате? С по 15000 лв. само ли да живеят тези гении в Управителния съвет на АПИ

    12:04 11.08.2025

  • 31 Айзомби

    10 0 Отговор
    Тея са за Ел.Стол!!! Гавра с народа и накрая бонуси.Вдигнаха 10 пъти глобите и 10 пъти повече камери наслагаха.Вече се чудиш платното ли да гледаш , или храстите за скрита камера.Пътищата 10 пъти по-безопастни ли станаха , че ги наложиха тия мерки.Доживотен за гласувалите "ЗА" , за ощетяващи народа закони!

    12:04 11.08.2025

  • 32 Да снимката

    1 0 Отговор
    Добре. Няма Интелигентни системи. Трябва да се добавят
    По-широко тревната площ орането между платната.
    Няма отбивки тъй наречени сервизни центрове или сервизни ПЛАЗИ. Няма КПП ИЛИ МКПП ТРЯБВА ДА СЕ ДОБАВЯТ. НЯМА СВЕТЕЩИ ЦВЕТНИ ЗНАЦИ ЗА ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ.

    12:05 11.08.2025

  • 33 Знае ли човек

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Абе някой знае ли":

    Даже сега гледам че и сайта им на Агенция "Пътна инфраструктура" не работи в момента

    12:09 11.08.2025

  • 36 Животното

    5 0 Отговор
    Наложи ми се да мина през Костенец и през Боровец... Леле, мале, пътя преди Костенец ужасен, изглежда със скорошни кръпки и пак е ужасен, в Долна Баня има нов асфалт, след Долна Баня до Боровец, леле, мале, има нови кръпки, които са морски вълни, серпентината и свлачищата са непокътнати, едното е дори взело цялата лента, Няма маркировка и някой ще изпищи.... Пътищата до огромна част на природните забележителности са трагични...

    12:11 11.08.2025

  • 37 Дупка в бюджета а?

    6 0 Отговор
    Като ги слушаш да се разплачиш

    12:14 11.08.2025

  • 38 Гении

    5 0 Отговор
    2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за “добре свършена работа”...

    12:17 11.08.2025

  • 39 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това ! Не Е Ли ?":

    Как можа да оставиш един ред без интервал ???

    12:20 11.08.2025

  • 40 Да ги

    7 0 Отговор
    връщат ! Това е чиста гавра с гражданите ! Пладнешки грабеж !

    12:22 11.08.2025

  • 42 ФАКТ Е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пеевски крещи:
    Значи, може пачки в чекмеджето на ТУ ТУ и на Сарафов, а в чекмеджето на Пеевски не може! Защо?

    12:29 11.08.2025

