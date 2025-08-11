Бунгало на яз. "Искър", стопанисвано незаконно от Русия - заплаха за националната сигурност?

Владее ли Руската федерация незаконно имот у нас - това питат партии в Народното събрание, съобщава bTV.

Оказва се, Москва е поискала да придобие имота по давност, но ѝ е било отказано.

"Демократична България" твърди, че Русия ползва незаконно имот на брега на язовир "Искър", което застрашава националната ни сигурност.

Имотът се стопанисва от руското посолство незаконно и при условие, че България беше обявена за вражеска държава от Русия - самото обстоятелство е заплаха за националната сигурност, изтъкна Атанас Атанасов от ДБ.

Според него най-простото решение е правителството и областният управител да влязат във владение на имота.

Местни рибари посочват, че имотът се ползва често от руснаци, които отсядат там и ходят за риба.

Бунгалото на Руската федерация се намира на метри от брега на язовир "Искър", като има и руско знаме.

Областният управител Стефан Арсов уточни, че историята започва отдавна. Москва е ползвала терена и сградата, а после е поискала да ги придобие.

"През 2009 г. руското посолство е поискало да придобие имота по давност. Външно министерство отказва, защото чужди държави не могат да придобиват по този начин", обясни той.

Начините за придобиване на имот от чужда държава са три - спогодба, закон или акт на Министерския съвет, но не и давност. Друг проблем е, че никой не знае чия е въпросната земя - държавна, общинска или дори частна, за което е имало реституционни претенции.

От руското посолство засега не са коментирали темата.