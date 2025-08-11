Новини
Бунгало на яз. "Искър", стопанисвано незаконно от Русия - заплаха за националната сигурност?

11 Август, 2025

От руското посолство засега не са коментирали темата

Мария Атанасова

Владее ли Руската федерация незаконно имот у нас - това питат партии в Народното събрание, съобщава bTV.

Оказва се, Москва е поискала да придобие имота по давност, но ѝ е било отказано.

"Демократична България" твърди, че Русия ползва незаконно имот на брега на язовир "Искър", което застрашава националната ни сигурност.

Имотът се стопанисва от руското посолство незаконно и при условие, че България беше обявена за вражеска държава от Русия - самото обстоятелство е заплаха за националната сигурност, изтъкна Атанас Атанасов от ДБ.

Според него най-простото решение е правителството и областният управител да влязат във владение на имота.

Местни рибари посочват, че имотът се ползва често от руснаци, които отсядат там и ходят за риба.

Бунгалото на Руската федерация се намира на метри от брега на язовир "Искър", като има и руско знаме.

Областният управител Стефан Арсов уточни, че историята започва отдавна. Москва е ползвала терена и сградата, а после е поискала да ги придобие.

"През 2009 г. руското посолство е поискало да придобие имота по давност. Външно министерство отказва, защото чужди държави не могат да придобиват по този начин", обясни той.

Начините за придобиване на имот от чужда държава са три - спогодба, закон или акт на Министерския съвет, но не и давност. Друг проблем е, че никой не знае чия е въпросната земя - държавна, общинска или дори частна, за което е имало реституционни претенции.

От руското посолство засега не са коментирали темата.


България
  • 1 ЕВРОЗОНА 01.01.26

    8 6 Отговор
    ЕВРОЗОНА 01.01.26

    И ето, че стана голям трус, и слънцето стана черно, а месечината стана като кръв. Звездите пък небесни паднаха на земята и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си. И земни царе, богати и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки им: Паднете върху нас и скрийте ни от погледа на Онзи, който седи на трона, защото дойде деня на гнева Му... и кой може устои?

    21:16 11.08.2025

  • 2 С две думи

    29 9 Отговор
    Фалшива новина

    21:17 11.08.2025

  • 3 Обаче

    24 6 Отговор
    Вилата е още от безметежното социалистическо време на вечната българо-съветска дружба.

    21:17 11.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    52 7 Отговор
    На морето хотелите и ресторантите пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Не мога да си намеря свободна маса.

    Коментиран от #29

    21:18 11.08.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 10 Отговор
    вечна слава на руссия

    21:18 11.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 загриженост

    27 3 Отговор
    Това е напън на гнома, да внимава за хемороидите си!

    21:22 11.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рибар

    19 4 Отговор
    Що за дивотия? Оставете ги хората да си ловят риба.

    21:25 11.08.2025

  • 13 Цвете

    13 17 Отговор
    Наглост. Дебелоочие. Да си взимат дисагите и да се омитат. Елате да прочетете в ПОМОРИЕ ИМА ОГРОМЕН НАДПИС НА ДВАТА ЪГЪЛА И ПИШЕ ПО ДЪЛЖИНАТА НА КООПЕРАЦИЯТА " МАЛКАТАТА РУСИЯ " С ОГРОМНИ БУКВИ И СЕ ЧЕТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. НИЕ БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ВИЖДАМЕ. 🫤

    21:25 11.08.2025

  • 14 Гошо

    23 4 Отговор
    Сутрин градският транспорт закъснява...Аз мисля че това е дългата ръка на Путин!....А един път го видях зад един храст в Борисовата градина...Дебне!....Да се изтече Борисовата градина....да ни е спокойно!

    21:25 11.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 3 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    21:26 11.08.2025

  • 16 Цвете

    6 18 Отговор
    Наглост. Дебелоочие. Да си взимат дисагите и да се омитат. Елате да прочетете в ПОМОРИЕ ИМА ОГРОМЕН НАДПИС НА ДВАТА ЪГЪЛА И ПИШЕ ПО ДЪЛЖИНАТА НА КООПЕРАЦИЯТА " МАЛКАТАТА РУСИЯ " С ОГРОМНИ БУКВИ И СЕ ЧЕТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. НИЕ БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ВИЖДАМЕ. 🫤

    Коментиран от #37

    21:26 11.08.2025

  • 17 Дън Бай

    15 2 Отговор
    Инч-хай дали вечер, преди да си легне в мъничкото креватче, проверява под него за скрити руснаци?

    21:26 11.08.2025

  • 18 въпроси

    16 4 Отговор
    Добре де ходели рибари и какви тайни ще разберат за язовир Искър?
    Сигурно във водите му са скртити американските подводници на Дони, че то наши и на хартия нямаме?
    Всичко е наред с държавата, че като си върнем и бунгалото ще изплатим с него половината от външния си дълг?

    Опа, за златната консеция май трябваше да протестират демократите на Инч Хай.

    Коментиран от #35

    21:26 11.08.2025

  • 19 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 11 Отговор
    Ха-ха, "бунгало" нали? А всъщност комплекс от 11 сгради, плюс басейн и два тенискорта...

    21:27 11.08.2025

  • 20 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    21 2 Отговор
    ЧОВЕК ДА СЕ ЧУДИ С КОЯ РЪКА ДА СЕ КРЪСТИ, СЧУПИХТЕ ТЪПОМЕРА

    21:27 11.08.2025

  • 21 Георгиева

    13 3 Отговор
    Агов, Керемедчиев, Шаламанов поне да имаха малко анализаторски талант, но са толкова изхабени, че нищо друго, освен да папагалстват не умеят! Тежко и горко на читателите им, ако се намират такива, над 80 години…

    21:27 11.08.2025

  • 22 Жълтопаветен канибал

    13 2 Отговор
    Лаенократичната, жълтопаветна общност е заплаха за националната сигурност. Евроатлантическият път на развитие и туземните атлантета, които разрушиха и разпродадоха България са заплаха за националната сигурност!

    21:29 11.08.2025

  • 23 Цвете

    7 5 Отговор
    Допълвам, карат сервитьорите да говорят на руски, иначе ще бъдат "УВОЛНЕНИ. А ТЕ СЕ СТРАХУВАТ, ЧЕ В СЕЗОНА НА ЛЯТОТО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СИ ТЪРСЯТ ДРУГА РАБОТА. ВЪЗМУТЕНА СЪМ, А ТЕ ХРАНЯТ СВОИТЕ ДЕЦА. НЯМАМ ДУМИ.

    21:30 11.08.2025

  • 24 ОδςΕςияΤα Путин

    2 7 Отговор
    Трябва да гони ΕβροΜин...ΔиΛ ..Τε
    24/7😁

    21:31 11.08.2025

  • 25 Хаха

    14 4 Отговор
    Хипофизният жужак Атанасов кой въобще го пита нещо, че бълва отрова все в една и съща посока на изток... Ще вземе да се задави с нея, ако не се успокои малко!

    21:31 11.08.2025

  • 26 Цвете

    5 7 Отговор
    Допълвам, карат сервитьорите да говорят на руски, иначе ще бъдат "УВОЛНЕНИ. А ТЕ СЕ СТРАХУВАТ, ЧЕ В СЕЗОНА НА ЛЯТОТО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА СИ ТЪРСЯТ ДРУГА РАБОТА. ВЪЗМУТЕНА СЪМ, А ТЕ ХРАНЯТ СВОИТЕ ДЕЦА. НЯМАМ ДУМИ.

    Коментиран от #44

    21:32 11.08.2025

  • 27 Цвете

    4 11 Отговор
    Наглост. Дебелоочие. Да си взимат дисагите и да се омитат. Елате да прочетете в ПОМОРИЕ ИМА ОГРОМЕН НАДПИС НА ДВАТА ЪГЪЛА И ПИШЕ ПО ДЪЛЖИНАТА НА КООПЕРАЦИЯТА " МАЛКАТАТА РУСИЯ " С ОГРОМНИ БУКВИ И СЕ ЧЕТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. НИЕ БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ВИЖДАМЕ. 🫤

    Коментиран от #34, #39

    21:33 11.08.2025

  • 28 120 000 руски "нулеви" фирми

    6 11 Отговор
    в България, които не извършват никаква дейност!
    Путинофилското народно събрание се ошлушва като пръднал заек в люцерна!

    21:33 11.08.2025

  • 29 Сесесере

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Стой си в твойта шкембеджийница, не ти трябват пари!

    21:34 11.08.2025

  • 30 Е то бива, бива, но чак толкова...

    2 6 Отговор
    ова ли беше най фрапантния случай, а стотиците декари на устието на Камчия, продадени на московското кметство. На практика това е руска собственост по всички юридически закони и правила. Земята е купена в пъти под пазарните цени – под 10 лв. за квадратен метър. Сделката е сключена по време на управлението на Тройната коалиция. "Казусът с "Камчия" е извън функционалната компетентност на МВнР, статутът му не е уреден с договор по смисъла на Закона за международните договори. "Комплексът не е собственост на българската държава и той не е с предоставени права за управление от страна на Министерството на външните работи"

    21:34 11.08.2025

  • 31 Рускини искат вписване в Конституцията

    0 7 Отговор
    като малцинство, защото имали 400 000 имота по морето в България!

    21:36 11.08.2025

  • 32 бебона

    16 3 Отговор
    Лудият русофоб Атанасов е паднал толкова ниско, че се занимава с едно бунгало, цялото обрасло в трева, което било заплаха за националната сигурност! Смешник! А, че държавата изгоря, хората нямат вода, цените растат..., всичко това не е ли заплаха за националната сигурност?

    21:36 11.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мда

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Цвете да се са украинци , че и те на руски говорят?
    Руснаците са добре дошли , и украинци, и други хирурзи не са поканени Цвете!

    21:40 11.08.2025

  • 35 Разграден двор

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "въпроси":

    Язовир "Искър" е вододайната зона на София.
    Там не трябва да има никакви бунгала, пристройки, постройки и кенефи. Въпрос на национална сигурност е.

    Коментиран от #43, #52

    21:41 11.08.2025

  • 36 Анти

    6 0 Отговор
    А доказано ли е? Има ли доказателства? Или е хвърляне на кал и гадории.

    21:41 11.08.2025

  • 37 Клонче

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Цвете вчера си дойдох от Поморие, руснаци няма има нахални урки със скъпи коли

    21:42 11.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 В В.П.

    1 3 Отговор
    Скоро Половин България ,Черно море ще бъде анексирана от РФ...

    21:46 11.08.2025

  • 42 Никой

    6 1 Отговор
    Руснаците ни построихоа този язовир - макар - да имаха нужда от машини и екип - за развалените сгради по Русия - изпратиха и тук. Язовирът е построен с участието на руски инженери. Сега - като врътнеш кранчето - вода.

    Питай в Плевен - как е.

    Безвъзмездно ни построиха язовира.

    Коментиран от #45, #50

    21:48 11.08.2025

  • 43 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Разграден двор":

    Хммм, ти тея глупости като ги дрънкаш, един гугъл мапс да речем поне отварял ли си, да видиш, че е пълно по ивицата на язовира с вилички, бунгала и тям подобни...

    21:48 11.08.2025

  • 44 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    При този глад за персонал по морето,само мърда 3 крачки по надолу и пак си има работа.Иначе, билбордове, менютата и табелите са на руски,това е факт.

    21:49 11.08.2025

  • 45 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    Недей им чупи хатъра тъй де.

    21:49 11.08.2025

  • 46 Град Симитли

    6 1 Отговор
    Генерал Танас Джуджето ще си построи там хобитова дупка и ще отглджда моркови и ряпа...

    21:49 11.08.2025

  • 47 123456

    5 1 Отговор
    до това бунгало ли опряхте бе, разузнавачи ! Жална България - до какви управници доживя ! Дъното е далече - копайте смело надолу!

    21:51 11.08.2025

  • 48 Как

    1 3 Отговор
    Може да извършат саботаж на язовира. Трябва да се разкарат!

    Коментиран от #51

    21:51 11.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Недей да лъжеш

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Никой":

    Този язовир е построен от кмета Иван Иванов, завършил инженерство в Германия!

    22:00 11.08.2025

  • 51 Опорка

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Как":

    Ако няма барака, не могат да извършат саботаж? Тва жълтопаветните олигофpeни сте апогея на малоумието.

    22:02 11.08.2025

  • 52 въпроси

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Разграден двор":

    Ти ако си близо до София вземи се разходи около язовир Искър да се нагледаш на строителство, включително и презастрояването на селата покрай язовира. БЕШЕ вододайна зона и го пазеха полицаи и откъм пътя и откъм планината. И водата на София беше една от най-чистите в страната.

    Сега пак се води вододайна зона, но в новините преди два месеца четем:
    "Неприятният мирис и вкус на водата в редица столични квартали се дължи на фитопланктон в язовир Искър. Това съобщават от Софийска вода, след сигнали на граждани на София."

    22:15 11.08.2025

  • 53 В Грохотно също веят руско знаме

    0 0 Отговор
    да проверете

    22:17 11.08.2025

