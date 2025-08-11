Бунгало на яз. "Искър", стопанисвано незаконно от Русия - заплаха за националната сигурност?

Владее ли Руската федерация незаконно имот у нас - това питат партии в Народното събрание, съобщава bTV.
Оказва се, Москва е поискала да придобие имота по давност, но ѝ е било отказано.
"Демократична България" твърди, че Русия ползва незаконно имот на брега на язовир "Искър", което застрашава националната ни сигурност.
Имотът се стопанисва от руското посолство незаконно и при условие, че България беше обявена за вражеска държава от Русия - самото обстоятелство е заплаха за националната сигурност, изтъкна Атанас Атанасов от ДБ.
Според него най-простото решение е правителството и областният управител да влязат във владение на имота.
Местни рибари посочват, че имотът се ползва често от руснаци, които отсядат там и ходят за риба.
Бунгалото на Руската федерация се намира на метри от брега на язовир "Искър", като има и руско знаме.
Областният управител Стефан Арсов уточни, че историята започва отдавна. Москва е ползвала терена и сградата, а после е поискала да ги придобие.
"През 2009 г. руското посолство е поискало да придобие имота по давност. Външно министерство отказва, защото чужди държави не могат да придобиват по този начин", обясни той.
Начините за придобиване на имот от чужда държава са три - спогодба, закон или акт на Министерския съвет, но не и давност. Друг проблем е, че никой не знае чия е въпросната земя - държавна, общинска или дори частна, за което е имало реституционни претенции.
От руското посолство засега не са коментирали темата.
1 ЕВРОЗОНА 01.01.26
И ето, че стана голям трус, и слънцето стана черно, а месечината стана като кръв. Звездите пък небесни паднаха на земята и небето се дръпна и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си. И земни царе, богати и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки им: Паднете върху нас и скрийте ни от погледа на Онзи, който седи на трона, защото дойде деня на гнева Му... и кой може устои?
21:16 11.08.2025
2 С две думи
21:17 11.08.2025
3 Обаче
21:17 11.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #29
21:18 11.08.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:18 11.08.2025
9 загриженост
21:22 11.08.2025
12 Рибар
21:25 11.08.2025
13 Цвете
21:25 11.08.2025
14 Гошо
21:25 11.08.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:26 11.08.2025
16 Цвете
Коментиран от #37
21:26 11.08.2025
17 Дън Бай
21:26 11.08.2025
18 въпроси
Сигурно във водите му са скртити американските подводници на Дони, че то наши и на хартия нямаме?
Всичко е наред с държавата, че като си върнем и бунгалото ще изплатим с него половината от външния си дълг?
Опа, за златната консеция май трябваше да протестират демократите на Инч Хай.
Коментиран от #35
21:26 11.08.2025
19 ИМПЕРИАЛИСТ
21:27 11.08.2025
20 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
21:27 11.08.2025
21 Георгиева
21:27 11.08.2025
22 Жълтопаветен канибал
21:29 11.08.2025
23 Цвете
21:30 11.08.2025
24 ОδςΕςияΤα Путин
24/7😁
21:31 11.08.2025
25 Хаха
21:31 11.08.2025
26 Цвете
Коментиран от #44
21:32 11.08.2025
27 Цвете
Коментиран от #34, #39
21:33 11.08.2025
28 120 000 руски "нулеви" фирми
Путинофилското народно събрание се ошлушва като пръднал заек в люцерна!
21:33 11.08.2025
29 Сесесере
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Стой си в твойта шкембеджийница, не ти трябват пари!
21:34 11.08.2025
30 Е то бива, бива, но чак толкова...
21:34 11.08.2025
31 Рускини искат вписване в Конституцията
21:36 11.08.2025
32 бебона
21:36 11.08.2025
34 Мда
До коментар #27 от "Цвете":Цвете да се са украинци , че и те на руски говорят?
Руснаците са добре дошли , и украинци, и други хирурзи не са поканени Цвете!
21:40 11.08.2025
35 Разграден двор
До коментар #18 от "въпроси":Язовир "Искър" е вододайната зона на София.
Там не трябва да има никакви бунгала, пристройки, постройки и кенефи. Въпрос на национална сигурност е.
Коментиран от #43, #52
21:41 11.08.2025
36 Анти
21:41 11.08.2025
37 Клонче
До коментар #16 от "Цвете":Цвете вчера си дойдох от Поморие, руснаци няма има нахални урки със скъпи коли
21:42 11.08.2025
41 В В.П.
21:46 11.08.2025
42 Никой
Питай в Плевен - как е.
Безвъзмездно ни построиха язовира.
Коментиран от #45, #50
21:48 11.08.2025
43 Пилотът Гошу
До коментар #35 от "Разграден двор":Хммм, ти тея глупости като ги дрънкаш, един гугъл мапс да речем поне отварял ли си, да видиш, че е пълно по ивицата на язовира с вилички, бунгала и тям подобни...
21:48 11.08.2025
44 Боби
До коментар #26 от "Цвете":При този глад за персонал по морето,само мърда 3 крачки по надолу и пак си има работа.Иначе, билбордове, менютата и табелите са на руски,това е факт.
21:49 11.08.2025
45 Пилотът Гошу
До коментар #42 от "Никой":Недей им чупи хатъра тъй де.
21:49 11.08.2025
46 Град Симитли
21:49 11.08.2025
47 123456
21:51 11.08.2025
48 Как
Коментиран от #51
21:51 11.08.2025
50 Недей да лъжеш
До коментар #42 от "Никой":Този язовир е построен от кмета Иван Иванов, завършил инженерство в Германия!
22:00 11.08.2025
51 Опорка
До коментар #48 от "Как":Ако няма барака, не могат да извършат саботаж? Тва жълтопаветните олигофpeни сте апогея на малоумието.
22:02 11.08.2025
52 въпроси
До коментар #35 от "Разграден двор":Ти ако си близо до София вземи се разходи около язовир Искър да се нагледаш на строителство, включително и презастрояването на селата покрай язовира. БЕШЕ вододайна зона и го пазеха полицаи и откъм пътя и откъм планината. И водата на София беше една от най-чистите в страната.
Сега пак се води вододайна зона, но в новините преди два месеца четем:
"Неприятният мирис и вкус на водата в редица столични квартали се дължи на фитопланктон в язовир Искър. Това съобщават от Софийска вода, след сигнали на граждани на София."
22:15 11.08.2025
53 В Грохотно също веят руско знаме
22:17 11.08.2025