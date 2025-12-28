Румен Петков получи официално поздравително писмо от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия

Председателят на Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) Румен Петков получи официално поздравително писмо по повод предстоящите празници от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия- Леонид Слуцкий. Това съобщават от пресцентъра на партия АБВ.
В писмото се отправят сърдечни пожелания за здраве, успехи и благополучие към Румен Петков, неговото семейство и близки, както и увереност, че 2026г. ще донесе реализация на важни планове и надежди. Изразена е и готовност за бъдещи срещи и продължаване на политическия диалог през следващата година.
Поздравлението идва в контекста на вече установените официални отношения между двете политически формации, след като по-рано през годината партия АБВ и Либерално-демократическата партия на Русия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към развитие на междупартийния диалог, съвместни културни инициативи и съвместни възпоменателни чествания на предстоящите 150 годишнини от априлското въстание и руско-турската освободителна война.
Получаването на подобно официално писмо е още едно потвърждение за активните международни контакти на АБВ и за последователната ѝ линия в подкрепа на диалога, политическата стабилност и отстояването на българския национален интерес в сложната международна среда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Така
Коментиран от #42
17:11 28.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 пешо
Коментиран от #23
17:11 28.12.2025
5 раша
Коментиран от #9
17:13 28.12.2025
6 Озадачен
17:14 28.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Спецназ
За нея гласуват руснаците- романтици, които вярват че може да има политика без зависимости.
Жириновски царство му небесно беше такъв романтик.
Искаше да хвърля ядрена боНба в Полша че нещо го бяха ядосали! Голем!
17:17 28.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гледам
17:23 28.12.2025
13 дедо
17:23 28.12.2025
14 Сибир
17:23 28.12.2025
15 ДрайвингПлежър
17:24 28.12.2025
16 таганрог
Коментиран от #19, #25, #26
17:25 28.12.2025
17 Много
17:26 28.12.2025
18 По лошо
До коментар #3 от "Българин":Безплатно лиШе
17:27 28.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ето
17:29 28.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ХаХа
До коментар #4 от "пешо":Казал помакът
17:33 28.12.2025
24 Голям
17:33 28.12.2025
25 да и там
До коментар #16 от "таганрог":както и в България управляват полуграмотни канибали и племенни вождове от джунглата!
17:34 28.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Вие сте бунаци
17:42 28.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Уолеле
17:44 28.12.2025
31 свещи и жито
17:44 28.12.2025
32 Маскаляк
До коментар #21 от "Ами":Koe e глyпocт, бe pycopoбe зaблyдeн? Eдиннaя Pacия вce eднo e пyтинcкoтo 0ПГ ГEPБ, a тия oт ЛДПP ca мy пaтepицa, тoчнo кaктo Bъзpaждaнeтo e пaтepицa нa 0ПГ ГEPБ.
17:48 28.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ееее
17:51 28.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Унуфри
17:54 28.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бай Ганьо Балкански
17:58 28.12.2025
39 А на ония мангурляк
18:01 28.12.2025
40 78291
18:02 28.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Така":Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си
КАЛЕНДАРЪТ
На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Роден е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Русия настоява България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
КАЛЕНДАРЪТ
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
Слава Україні! Героям слава!
18:09 28.12.2025