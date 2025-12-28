Новини
Румен Петков получи официално поздравително писмо от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия

28 Декември, 2025 17:10 1 095 42

Поздравлението идва в контекста на вече установените официални отношения между двете политически формации, след като по-рано през годината партия АБВ и Либерално-демократическата партия на Русия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към развитие на междупартийния диалог и съвместни културни инициативи

Румен Петков получи официално поздравително писмо от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия - 1
Снимка: Партия АБВ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) Румен Петков получи официално поздравително писмо по повод предстоящите празници от председателя на Либерално-демократическата партия на Русия- Леонид Слуцкий. Това съобщават от пресцентъра на партия АБВ.

В писмото се отправят сърдечни пожелания за здраве, успехи и благополучие към Румен Петков, неговото семейство и близки, както и увереност, че 2026г. ще донесе реализация на важни планове и надежди. Изразена е и готовност за бъдещи срещи и продължаване на политическия диалог през следващата година.

Поздравлението идва в контекста на вече установените официални отношения между двете политически формации, след като по-рано през годината партия АБВ и Либерално-демократическата партия на Русия подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към развитие на междупартийния диалог, съвместни културни инициативи и съвместни възпоменателни чествания на предстоящите 150 годишнини от априлското въстание и руско-турската освободителна война.

Получаването на подобно официално писмо е още едно потвърждение за активните международни контакти на АБВ и за последователната ѝ линия в подкрепа на диалога, политическата стабилност и отстояването на българския национален интерес в сложната международна среда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така

    9 23 Отговор
    се прави, браво.

    Коментиран от #42

    17:11 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешо

    35 11 Отговор
    Русия е най-голямото зло за България

    Коментиран от #23

    17:11 28.12.2025

  • 5 раша

    29 5 Отговор
    е държава която води война без да я е нападал никой и държава която назначи такива като тоя да разграбят други държави и който получи награда от такава е боклук като самата нея!

    Коментиран от #9

    17:13 28.12.2025

  • 6 Озадачен

    26 1 Отговор
    Тия двамцата да не са се запознали около някое шадраванче?

    17:14 28.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Спецназ

    9 7 Отговор
    В Русия има такава Либерална партия.
    За нея гласуват руснаците- романтици, които вярват че може да има политика без зависимости.

    Жириновски царство му небесно беше такъв романтик.

    Искаше да хвърля ядрена боНба в Полша че нещо го бяха ядосали! Голем!

    17:17 28.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гледам

    7 8 Отговор
    днес-Индиеца го няма в ефир, да не е станал подкастър? Защото Кубатура Крумова е на работа, макар и със супер лигави, и мижави теми. Трябва да си пази работата, то е ясно. Няма го този евроатлантизъм, загуби се някъде, странна работа.

    17:23 28.12.2025

  • 13 дедо

    23 3 Отговор
    Двама дърти алкохолици.

    17:23 28.12.2025

  • 14 Сибир

    11 3 Отговор
    Ви чака под ръчички двамата и доста като вас.

    17:23 28.12.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    Горките руснаци... ако знаеха, че този отпадъчен продукт изкарва парите си за пиене като изнася оръжия за ОкраИна щяха да му дадат малко по-различен дар, какъвто си заслужава!

    17:24 28.12.2025

  • 16 таганрог

    20 3 Отговор
    Русия не държава,а територия населена с над сто/100/подивели езични премена,събрани в едно,за да се мразят и воюватпо между си.По тях блата милиони години са крякали само жаби.Там никога не са живяли хора/човеци/.А този генофон,който виждаме днес,е всичко друго,но не и хомо сапиенс.

    Коментиран от #19, #25, #26

    17:25 28.12.2025

  • 17 Много

    1 17 Отговор
    бързо "минусите", ще се превърнат в " плюсове", знаем как укро-трола ще обърне палачинката, хиляди пъти е ставало, ще стане пак. Сорос спря центовете.

    17:26 28.12.2025

  • 18 По лошо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Безплатно лиШе

    17:27 28.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ето

    15 2 Отговор
    Затова сме били 500 год под турско и под руско

    17:29 28.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Казал помакът

    17:33 28.12.2025

  • 24 Голям

    2 6 Отговор
    зор, няма да издържите, винаги е така, в началото зеля е велик, после издъхвате. Не се научихте бе ейййй. Това граничи с мазохизъм.

    17:33 28.12.2025

  • 25 да и там

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "таганрог":

    както и в България управляват полуграмотни канибали и племенни вождове от джунглата!

    17:34 28.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Вие сте бунаци

    8 0 Отговор
    Войната разкри повечето агенти на КГБ в България.

    17:42 28.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Уолеле

    5 1 Отговор
    Отврат !

    17:44 28.12.2025

  • 31 свещи и жито

    6 1 Отговор
    за този съветския герой.

    17:44 28.12.2025

  • 32 Маскаляк

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Koe e глyпocт, бe pycopoбe зaблyдeн? Eдиннaя Pacия вce eднo e пyтинcкoтo 0ПГ ГEPБ, a тия oт ЛДПP ca мy пaтepицa, тoчнo кaктo Bъзpaждaнeтo e пaтepицa нa 0ПГ ГEPБ.

    17:48 28.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ееее

    5 0 Отговор
    Трябвало уста в уста като Брежнев и бай Тошо !

    17:51 28.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Унуфри

    4 2 Отговор
    Дрт комунист ,подлога

    17:54 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай Ганьо Балкански

    3 0 Отговор
    Дърт козел комуняга и се..се..се.ре..позор к смях

    17:58 28.12.2025

  • 39 А на ония мангурляк

    1 0 Отговор
    Зафиров защо няма?

    18:01 28.12.2025

  • 40 78291

    2 1 Отговор
    Тея хора предават националния суверенитет нямат място в политиката на България,дори да се изказват и да дават мнения за каквото и да било

    18:02 28.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ФАКТ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си

    КАЛЕНДАРЪТ

    На днешния 28-ми декември,
    1856-та година.

    Роден е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Русия настоява България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    КАЛЕНДАРЪТ

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    Слава Україні! Героям слава!

    18:09 28.12.2025

