Най-вероятно още догодина България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари

11 Август, 2025 22:00 347 6

51 са пожарите на територията на страната

Най-вероятно още догодина България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Най-вероятно още през следващата година България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари. Това заяви на брифинг съветникът на министъра на вътрешните работи генерал Николай Николов, който следи развоя на възобновилия се пожар в Пирин.

51 са пожарите на територията на страната, като 10 от тях са напълно потушени, каза Николов и уточни, че няма непосредствена опасност за населени места. Три от пожарите са по-сериозни като този в Пирин, където битката с огнената стихия продължава 18 дни:

"Първият пожар е този в Средец, който е локализиран и нещата вървят към погасяването му. Вторият пожар е в района на Сунгурларе. Единият от фронтовете е ограничен, продължава работа по последния фронт. Повече от 160 човека продължават с усилията си за ограничаване и ликвидиране на пожара в Пирин. В момента само две огнища продължават да създават проблем на тези 160 пожарникари и горски служители".

Утре екипите ще тръгнат към двете пожарни огнища в 5.00 часа сутринта, тъй като са нужни близо два часа да достигнат мястото. Ще има и летателна техника, допълни областният директор на пожарната в Благоевград комисар Валентин Василев.

Към момента няма категорично потвърждение, че огънят е навлязъл и в Национален парк "Пирин":

"Огънят е в близост до парк Пирин, има възможност да навлезе. В момента пожарът е низов. Работят колегите, за да го ограничат с просеки".

В момента три министерства разработват план за необходимостта от допълнителна летателна техника при гасене на пожари, който ще бъде внесен за одобрение от парламента заяви генерал Николай Николов:

"Знаете, че премиерът разпореди създаването на работна група между три министерства - на вътрешните работи, на транспорта и на отбраната, която да предложи най-ефективен начин за гасене от въздуха. Дано догодина да успеем да въведем повече хеликоптери. Всъщност ние не можем да не бъдем благодарим на две неща - първо на нашите военновъздушни сили, които успяха със сериозни усилия минимум по 3 хеликоптера да поддържат за гасене на пожари, както и на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мицкоски

    4 0 Отговор
    Бг мизерни кенефи,ще разполагате с 6 милиона черни циганина и ще им ядете говнцата

    22:20 11.08.2025

  • 2 Глупости

    3 0 Отговор
    Какво пречи, тия пари да се откраднат, както всичко досега

    22:22 11.08.2025

  • 3 А50

    2 0 Отговор
    Лапат комисионни и после техниката не може да бъде подържана изправна. Като имат пари защо не вдигнат 10Кугара, които чакат части и прегледи. Тия са престъпници

    22:24 11.08.2025

  • 4 Пич

    0 0 Отговор
    Това е умряла концепция !!! Летателната техника в сегашния си вид се доказа като крайно безполезна за овладяване на големи пожари в цял свят !!! Къде е слабостта - малкото количество вода ! Какво да се направи ? Трябва да направим старото ново ! Огромни Цепелини , с огромно количество вода !

    22:26 11.08.2025

  • 5 Летател

    0 0 Отговор
    То и сега има летателна техника. На баба ти фърчилото.

    22:29 11.08.2025

  • 6 ЖЕКО

    1 0 Отговор
    АКО ОСТАНЕ НЕЩО НЕИЗГОРЯЛО ЧЕ КАТО ГЛЕДАМ ВСИЧКО ЩЕ ИЗГОРИ А ПРАВИТЕЛСТВОТО МИСЛИ ЗА ДОГОДИНА ПЪЛНИ ИДИОТИ

    22:32 11.08.2025

