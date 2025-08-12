Новини
Стоян Денчев: Родители жертват залъка си за образованието на децата, a те нямат мотивация да учат

Стоян Денчев: Родители жертват залъка си за образованието на децата, a те нямат мотивация да учат

12 Август, 2025

Образованието е заложено в същността на българина

Стоян Денчев: Родители жертват залъка си за образованието на децата, a те нямат мотивация да учат - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промените в студентските такси бяха продиктувани от Закона за висшето образование, а не от министъра на образованието. Това заяви общественикът проф. Стоян Денчев в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR. Според него министър Красимир Вълчев реагира адекватно и направи така, че таксите да бъдат намалени и поносими.

"Родителите щяха да се лишат от залъка си, но все пак да дадат на децата си образование. Нямаше да бъде честно - такива високи такси са сравними с най-престижните университети в света," коментира проф. Денчев.

Той подчерта, че образованието е заложено в същността на българина и че реакцията на министъра, който успя да наложи на Министерския съвет и на Народното събрание да променят таксите, беше правилна.

По думите на общественика, в средното образование си личи най-много кой какви знания има. "Там не може да стане шикалкавене - на сина, на дъщерята на еди си кого да се пише по-висока оценка. Просто не е възможно," обясни той.

Проф. Денчев посочи плачевните резултати от тестовете на PISA като пример за проблемите в образователната система. "Нашите ученици научават определени знания, но те не могат да ги прилагат в практиката," подчерта той.

Според експерта българските деца не са по-глупави от тези, които учат в световните университети, но нямат мотивация. "Част от студентите, когато ги попиташ защо не идват на лекции, те казват, че работят," разкри проф. Денчев.

Той смята, че изучаването на чужд език е важно, но това е по-скоро задължение на самия ученик и неговите родители. "Ако един ученик би искал да повиши своите знания, би могло да го направи самостоятелно. Езикът дава култура, дава възможност да се докоснеш до знания, които не можеш да ги намериш в българския език," посочи той.

В интервюто проф. Денчев коментира и срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. "Тръмп искаше да сложи край на войната за няколко дни. Той намери формулата и успя да влезе в сърцето на Владимир Путин, доближиха си позициите," каза общественикът.

Относно еврото той смята, че няма проблеми с валутата, а има проблем с процеса по въвеждането ѝ. "Проблемите се състоят в загубата на време - тогава когато държава обяви, че ще търси конвергентен доклад, още тогава трябваше да се приемат закони, които да намалят спекулата," заключи проф. Денчев.

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Половината ученици от училището до заведението ми са на поправителни през лятото.Колко трябва да си тъп да не изкараш поне една тройка?

    Коментиран от #7, #17, #22

    10:53 12.08.2025

  • 2 Гец

    18 1 Отговор
    До това доведохте с вашите схеми 35 години на ДС мафията.

    Коментиран от #36

    10:58 12.08.2025

  • 3 Знаем

    11 0 Отговор
    много добре кой го направи в РБ.

    11:01 12.08.2025

  • 4 123

    11 1 Отговор
    "Билиотекарската" професия в България - "най-престижната"

    11:01 12.08.2025

  • 5 днес деца са до 18-20 25 години .

    5 0 Отговор
    възрастта се дели дете , юноша, пуберитет , тинейджър демек , после е мъж . в спортовете са кадет , новобранец и младежи и девойки . на едно събрани правят каквото могат . неграмотни . ако са дроги да ги карат в психиятрията и тях . експертите недовиждат и прибират хонорара и крият . сребролюбци са .

    11:02 12.08.2025

  • 6 Чичка,

    16 0 Отговор
    отдавна ВУЗ-те са се превърнали на търговски дружества, нищо академично няма в тях

    11:02 12.08.2025

  • 7 Смях!

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каква мотивация, какви пет лева?! Защо им е на децата учение, след като един неук и п.р.о.с.т. екземпляр, като Тиквата Борисов, само с една прочетена книга в живота си, стана милиардер,

    11:04 12.08.2025

  • 8 Сила

    10 0 Отговор
    Казва мултимутроанцугплиера , който продава и раздава хиляди фалшиви дипломи и титли от измисленото си учебно заведение !!!???!!! Милиционер дава акъл за ФисшУ УбразУвание ......

    11:05 12.08.2025

  • 9 Морски

    8 0 Отговор
    Този ДС доносник да дава съвети за образованието. Смях в залата!

    Коментиран от #24

    11:08 12.08.2025

  • 10 Коста

    6 0 Отговор
    Капитализма е по-добър от социализма. През социализма образованието беше безплатно. И завършилите веднага получаваха работа, защото държавата планираше бройките. Сега е по- добре. Естествен отбор. Кво реват?

    11:10 12.08.2025

  • 11 Трябва да се учи

    4 1 Отговор
    в така наречения Кампус - учебните сгради, библиотека, стол, общежития, магазинчета, парк да са в един заграден двор. Сега всички в радиус 100км от ВУЗ-а идват всеки ден с колите си, закъсняват за час, после бързат да се прибират, работят по време на ученето и целта им е дипломата, а не знанията. Още в четвъртък след обяд си отиват по родните места и идват чак в понеделник. Когато си в кампуса, се виждаш с колеги, пиете кафе, обядвате, заедно учите и си помагате, разхождате се, вечерта ходите на дискотека, събота и неделя прекарвате заедно, опознавате се, любите се и т.н. Да не говоря за задочното обучение, така наречените "бизнес обучение", "изнесено обучение" и вече модерното "онлайн обучение" с хвърчащи по цялата страна студенти и преподаватели или вперили в телефона, лаптопа очи.

    11:14 12.08.2025

  • 12 Агент Симеонов

    7 0 Отговор
    Тооози. Проф.умник вицепрезидент на Мултигруп най голямата престъпна организация според УИКИЛИЙКС ..ДАВА АКЪЛ ние сме обречени... България си заминава...

    11:16 12.08.2025

  • 13 Един от най-големите

    6 1 Отговор
    проблеми у нас е, че за щяло и не щяло се иска висше образование. Отам и нуждата от диплома която не е важно по каква специалност е. Най-лесно се учат икономика, мениджмънт, маркетинг, стопанско управление, Публична администрация, политология, журналистика и други хуманитарни "науки" където и лесно се защитава докторска степен и хабилитацията е едва ли не задължителна. Не се изискват публикации в Елсевър, Нейчър, ИЕЕЕ и други такива и всичко тече по мед и масло. Тези млади доценти и професори започват да управляват ВУЗ и се чудят защо колегите им главни асистенти по природните науки едвам станали доктори все още късат студентите на "безсмислени" според тях дисциплини след като при тях същите тия са отличници.

    11:19 12.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Децата видяха, че с учене

    6 1 Отговор
    не се правят пари!
    Само с кражби се правят.

    11:20 12.08.2025

  • 16 поробен нарослед демокрацията за дс

    3 0 Отговор
    Жестока е лъжата на продажниците на държавата като този агент на дс ,че по никакъв начин не можело да се пишат високи оценки на дсин дъщеря и пр. пр.синчета на опг дс .Точно в средното образование 90 процента от учениците си дипломират като функционални неграмотни но завършват защото държавата е съучастник в оглупявванета на народа за да съществуват такива манипулатори ,лъжци измамници като този и знайни и незнайни мутри и бандити и нехранимайковци прикли се като агенти на дс

    11:24 12.08.2025

  • 17 Трап

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вече са ги превърнали в ганьовски скотчета. Трябва да се учи, за да могат да избягат от кочината преди да стане късно. Иначе е изгният в тази безперспективна дупка.

    11:24 12.08.2025

  • 18 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Масово студентите са недоволни от нивото на преподавателите в учебните заведение.Практика е лекторите да не се явяват на работа,тъй като работят в няколко ВУЗа на хонорар пръснати и градовете и от това губят децата ,които са си платили скъпо и прескъпи за да присъстват в зала да научат нещо.
    Децата са будни и искат да са подготвени за това ,което ги чака ,а ВУЗовете гледат как да им вземат парите.

    11:24 12.08.2025

  • 19 В Унуверситетите

    5 0 Отговор
    се назначават само хиляди секретарки и началници!

    11:24 12.08.2025

  • 20 малчуган с iPhone 17

    4 0 Отговор
    С напредване на АI Chat GPT , нуждата от Учители ,Професори ,Академици,Генерали и Адмирали и дори доктори,Социолози,Журналисти ЩЕ отпадне
    Така разни Комунистически ДС МУМИИ като тоя от снимката няма да могат да СМУЧАТ кат кърлежи и търтеи Пара от Държавата защото AI ШЕ дава точни бързи светкавипни отговори и решения на всякакви проблеми при това безплатно

    11:25 12.08.2025

  • 21 поробен нарослед демокрацията за дс

    5 0 Отговор
    Жестока е лъжата на продажниците на държавата като този агент на дс ,че по никакъв начин не можело да се пишат високи оценки на дсин дъщеря и пр. пр.синчета на опг дс .Точно в средното образование 90 процента от учениците си дипломират като функционални неграмотни но завършват защото държавата е съучастник в оглупявванета на народа за да съществуват такива манипулатори ,лъжци измамници като този и знайни и незнайни мутри и бандити и нехранимайковци прикли се като агенти на дс

    11:26 12.08.2025

  • 22 Но затова пък

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    са русофилчета!

    11:26 12.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А къде

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    Са Вълканов и Вутов да допълнят коментариите на тоз сътрудник на Държавна Сигурност?

    11:29 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Оффф ,

    6 0 Отговор
    и тоя ли селяндур , ДС субект ненаял се , и той ли пак изплува ? Че и "професор" , моля ти се ?!

    11:33 12.08.2025

  • 27 Само

    2 0 Отговор
    В България е лозунга ,учи мама да не работиш

    11:38 12.08.2025

  • 28 Защо

    2 0 Отговор
    В тая статия два пъти е написано едно и също нещо ,на символ ли им плащат ,или списвача е забравил за какво е писал

    11:40 12.08.2025

  • 29 Даскалчето

    3 0 Отговор
    "Според експерта българските деца не са по-глупави от тези, които учат в световните университети, но нямат мотивация" - и каква мотивация?
    В близките 150 години децата казват за училището: "Училище, мъчилище"!.
    За 150 години трябва да си изключително тъп даскал, за да не си успял да промениш това мнение в учениците. Училището в момента и в тази си форма е уникална организация за масово оглупяване.

    11:43 12.08.2025

  • 30 Механик

    3 0 Отговор
    Нямат, щото само залъка от устата не е достатъчно. Дори точно това е проблема. Лигавчуненето детето никога не е било от негова полза. Иска айфон-на ти айфон, иска цял ден у фейсбука - на ти цял ден у фейса. Иска тротинетка - купуваме тротинетка, че да не се чувства детето неудобно пред другарчетата.
    Цял ден са ферми, брадъри, азиси и всякакви непоръбени ВИП-ове. Ми ето ти пример и мотивация. Детето иска като чичко Азис. Е, не може да пее, ама ....

    11:57 12.08.2025

  • 31 Тези

    3 0 Отговор
    Децата на ДС като този са на всички добри работни местата тъпотия та се предава на наследство.Затова умните българчета не се връщат. и тези не ги искат защото протестират

    11:59 12.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 106904

    0 0 Отговор
    Дреме им на малките копиленца от какво се лишават родителите им, колко бъхтят, и колко кредити теглят, че да им купуват айфони и самсунги за по 3 хиляди през година, щото другият имал, та им се подигравали в училище. Само маркови облекла се носят, щото ако не е адидас и найк, значи е тотален помияр и бедняк. А като благодарност тия малките цял ден се наливат с алкохол, ходят по дискотеки, бъркат си по дупките, правят аборти на по 14-15 години, после нямат и деца, а 2 и 3 са единствените цифри за оценките им, повтаряне и т.н. Същото е и в университетите. Там е и по-зле, защото изобщо и не се държи на присъствие. В училищата поне не може да се бяга толкова вече. Има изключения разбира се, но малко. Тези, които имат цели и искат, учат и успяват после. Повечето направо изчезват в чужбина и това е. Екстра демокрация...

    12:00 12.08.2025

  • 34 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    След като и "професор- библиотекара " от ДС се изказа , политическата "Хунта"
    в която участва и самия той,...има легитимна " карт- бланш" да продължава със золумите в държавата !

    За този дядо , най-важното е, не да се изкаже , а да се покаже !

    "Църковната мишка от ДС" е силно загрижен за студентите и родителите им, които нямали пари
    да се изучат, ...
    а да работиш и учиш, било фатално за студентите ???

    12:02 12.08.2025

  • 35 Направете

    2 0 Отговор
    Университетите наполовина ,и студентите да се борят да влязат ,не както сега университетите да се борят за студенти,най вече за кинти

    12:11 12.08.2025

  • 36 Нали.Ама иначе голям четкаджия,а?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гец":

    Близо до сърцето на путин.

    12:16 12.08.2025

  • 37 Силиций

    1 0 Отговор
    А как да имат мотивация младежите да учат? Като се огледат в България за път към успешен бизнес,висок доход,красив и уреден дом,приятна и богата почивка-КАКВО виждат??? КОЙ има такива неща???Високообразованите или едни по-друго яче възпитавани и "образовали" се хора?В България?

    12:20 12.08.2025

