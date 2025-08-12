Стоян Денчев: Родители жертват залъка си за образованието на децата, a те нямат мотивация да учат

Промените в студентските такси бяха продиктувани от Закона за висшето образование, а не от министъра на образованието. Това заяви общественикът проф. Стоян Денчев в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR. Според него министър Красимир Вълчев реагира адекватно и направи така, че таксите да бъдат намалени и поносими.

"Родителите щяха да се лишат от залъка си, но все пак да дадат на децата си образование. Нямаше да бъде честно - такива високи такси са сравними с най-престижните университети в света," коментира проф. Денчев.

Той подчерта, че образованието е заложено в същността на българина и че реакцията на министъра, който успя да наложи на Министерския съвет и на Народното събрание да променят таксите, беше правилна.

По думите на общественика, в средното образование си личи най-много кой какви знания има. "Там не може да стане шикалкавене - на сина, на дъщерята на еди си кого да се пише по-висока оценка. Просто не е възможно," обясни той.

Проф. Денчев посочи плачевните резултати от тестовете на PISA като пример за проблемите в образователната система. "Нашите ученици научават определени знания, но те не могат да ги прилагат в практиката," подчерта той.

Според експерта българските деца не са по-глупави от тези, които учат в световните университети, но нямат мотивация. "Част от студентите, когато ги попиташ защо не идват на лекции, те казват, че работят," разкри проф. Денчев.

Той смята, че изучаването на чужд език е важно, но това е по-скоро задължение на самия ученик и неговите родители. "Ако един ученик би искал да повиши своите знания, би могло да го направи самостоятелно. Езикът дава култура, дава възможност да се докоснеш до знания, които не можеш да ги намериш в българския език," посочи той.

В интервюто проф. Денчев коментира и срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. "Тръмп искаше да сложи край на войната за няколко дни. Той намери формулата и успя да влезе в сърцето на Владимир Путин, доближиха си позициите," каза общественикът.

Относно еврото той смята, че няма проблеми с валутата, а има проблем с процеса по въвеждането ѝ. "Проблемите се състоят в загубата на време - тогава когато държава обяви, че ще търси конвергентен доклад, още тогава трябваше да се приемат закони, които да намалят спекулата," заключи проф. Денчев.

