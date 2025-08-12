Новини
България »
Митов: Над 1 000 пожара за седмица, два от които са по-проблемни

12 Август, 2025 15:39 467 8

  • даниел митов-
  • пожари

Над 330 са установените палежи - част от тях умишлени, част от тях по невнимание

Митов: Над 1 000 пожара за седмица, два от които са по-проблемни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Министър Митов уточни, че два са по-проблемите пожара - в Сунгурларе и в Пирин. По думите му най-много усилия са фокусирани за пожара в Сунгурларе, където работят и трите шведски самолета, хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

Над 330 са установените палежи - част от тях умишлени, част от тях по невнимание, отбеляза Даниел Митов.

"При умишлените палежи част от лицата са установени. При палежите поради небрежност, трябва да призовем хората да бъдат много внимателни, защото при това сухо време и вятър пожарите се разпространяват много бързо и стават много трудни за локализиране и погасяване. Небрежността може да се изразява в много неща - изхвърлен фас, запалени отпадъци в двора, подготвяне на зимнина, дали ще е рязане с ъглошлайф. Много могат да са причините и се предизвикват пожари по невнимание, които изискват усилия, ресурс, опасност за населени места, за гори. Трябва да призовем всички граждани към внимание. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време не трябва да се пали по никакъв начин и по какъвто и да е повод", допълни вътрешният министър.

Относно евакуациите Митов поясни, че до момента са се наложили само две в село Плоски и село Скала. "Призовавам гражданите, когато се налага евакуация, да оказват съдействие на властите. Не го правим, защото искаме, а защото се налага. Дори пожарът да не е близо до селото, обгазяването може да представлява проблем за здравето на хората", каза още той.

Вътрешният министър посочи, че ще бъдат ремонтирани хеликоптерите "Кугър", с които страната разполага, а след това и ще започне обучение за пилоти, които да ги управляват. "Ще внесем предложение за най-рационалния начин за използване на вече съществуващите ни възможности за пожарогасене. Оттам насетне ще се мисли за закупуване и на друга летателна техника", добави Митов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ултра къса памет!

    1 1 Отговор
    Коце от Възраждане преди 2 месеца заплашваше чрез медиите, че ще подпали България!

    15:45 12.08.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    4 0 Отговор
    Вместо да показват статистика ,че немогат да се справят с пожарите да си мръдне задните части и да поиска помощ от други страни.

    15:46 12.08.2025

  • 3 Питам:

    5 0 Отговор
    -Къде е главният пожарникар на България?
    - Къде е човекът, който уж прави всичко за хората?
    - Къде е премиерът на правителството ?
    - Къде е казанлъшката роза председател на НС?
    -Къде е къдравата Сю?
    - Къде е президента?
    - Къде са министрите от управляващата коалиция и най-вече социалния - Гуцанов?
    - Къде е президентът?
    - Къде са "лидерите" на партиите?
    - Къде са "народните избраници"? КОГАТО СТРАНАТА ГОРИ?
    отговорът е един: ВАКАНЦУВАТ ПО СВЕТА НА БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ ДЕСТИНАЦИИ "ЗАГРИЖЕНИ" ЗА НАРОДА

    15:59 12.08.2025

  • 4 РСМ

    0 0 Отговор
    Дано да изгори целия цигански Бг клозет

    16:03 12.08.2025

  • 5 Сюююю

    1 0 Отговор
    Нека да изгорим солидарно с цяла Европа и да обединим агресорапутин за това. А това, че министъра е некомпетентен некадърник, освен че е п-ст, няма значение.

    16:15 12.08.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Като в парламента, 240 некадърника от който 2ма са доста проблемни туутуугруухгруух

    16:20 12.08.2025

  • 7 бою циганина

    2 0 Отговор
    и такааа очертава се много и то добре платена работа за моите скъпи ромчета и ромки

    16:37 12.08.2025

  • 8 Киро

    1 0 Отговор
    България гори ,вода няма , но ВиК Перник и Трън играят "траги комедия", минават на проверки по селските дворове със затворени очи и не виждат ,че хора на мутрите от години поливат денонощно градините с вода от чешмите и плащат символични суми за смешни кубици!!! Колко кубика са необходими на семейство за хигиенни нужди , и течащата вода за градините трябва да надвишава 100 кубика !!! Спи народа ,тарикатите крадат вода и ток , но няма честни чиновници има продажна мафия !!!!

    16:58 12.08.2025

