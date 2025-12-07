Новини
България »
Даниел Митов: Няма да подам оставка

Даниел Митов: Няма да подам оставка

7 Декември, 2025 21:01, обновена 7 Декември, 2025 20:05 1 303 50

  • даниел митов-
  • министър-
  • мвр

Не се опасявам от гражданска война, заяви вътрешният министър

Даниел Митов: Няма да подам оставка - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Не се опасявам от гражданска война. Това заяви пред bTV вътрешният министър Даниел Митов след тежки обвинения от опозицията и серия протести в центъра на София.

Той обяви и че няма намерение да подава оставка, въпреки критиките, исканията за отговорност и инцидентите през последната седмица.

„Когато се поставя въпрос за оставка, трябва да се каже защо. Нормално е опозицията да иска оставки – и ние сме го правили. Но МВР свърши основната си работа – да запази живота и здравето на мирните протестиращи“, каза той.

По думите му полицията е действала в съответствие с протокола, а упреците за „бездействие“ са необосновани.

„Ако полицията беше проявила агресия, бъдете убедени, че сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста. Полицията действа по сециални указания и протоколи. Има хора на терен, които разбират как да се действа на терен. Основната цел е да се запазят мирните протестиращи и да се задържат агресивните и да няма обвинения, че полицията е окървавила протеста. Ние ще си направим анализа къде са ни грешките. Едва ли можем да кажем, че сме били безгрешни във всяка една ситуация. Но да се прехвърля отговорността на МВР за това, което стана е меко казано – безотговорно. Политическата отговорност е на тези, които лидират протестите и ги организират“, добави Митов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антидържавата

    46 3 Отговор
    Ведно със сюзерените ти ще ви я вземем!

    20:07 07.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    58 3 Отговор
    "Когато се поставя въпрос за оставка, трябва да се каже защо."
    ----
    🤣🤣🤣 А, бе, Даниела, ма ти сериозно ли?🤣🤣🤣

    20:07 07.12.2025

  • 3 Баце ЕООД

    53 6 Отговор
    А би било добре.. Не ставаш за този пост

    20:07 07.12.2025

  • 4 Дано да няма гражданска война.

    41 3 Отговор
    Как не се опасяваш?

    Коментиран от #7, #30

    20:08 07.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МАРШ БЕ

    50 4 Отговор
    ПЛИТКОУМНИК

    20:08 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Джо

    45 3 Отговор
    Ще дадеш. Може и до празниците да се случи.

    20:11 07.12.2025

  • 10 На бас 👍

    6 34 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    20:13 07.12.2025

  • 11 Факт

    5 27 Отговор
    Не би трябвало да му искат оставка заради протеста!

    20:13 07.12.2025

  • 12 Гошо

    29 2 Отговор
    30 год. докат ни му изтръгнеш наглата кратуна никой оставка не е подал

    20:15 07.12.2025

  • 13 Каква чест и достойнство

    24 1 Отговор
    има днешната съвременна полиция в България? Браво дръж кокала здраво и това е.

    20:16 07.12.2025

  • 14 Много

    8 23 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Патетично, но повече малоумно. Полицията е необходима на всяка държава, за да я пази от лумпените като тебе. А нашата полиция съвсем добре и демократично се справи, което е жалко, защото трябваше да ви разпука чутурите.

    Коментиран от #22

    20:17 07.12.2025

  • 15 Ама що ми се струва, че

    30 0 Отговор
    и бившия главен прокурор така казваше?

    20:18 07.12.2025

  • 16 Къдравата Сю

    31 2 Отговор
    Да излезе и да го каже на народа другата седмица

    20:18 07.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Емигрант

    30 1 Отговор
    Оставки подават политици с морал и достойнство от тази CURWA каква оставка чакате ?

    20:24 07.12.2025

  • 19 Факт

    10 0 Отговор
    Да кажат има ли пострадали протестиращи от полицията!

    20:26 07.12.2025

  • 20 За сряда

    1 15 Отговор
    Ако полицията си върши работата както трябва,протестиращите просто ще се отдалечат на бегом.

    20:27 07.12.2025

  • 21 Фройд

    12 3 Отговор
    Типичен пример за обсесия от власт !
    Явно , върху субекта е упражнено насилие от майка му, което той неволно иска да прикрие.
    Обсесията от влиянието, упражнено върху него, подкрепено с инатлъка да се прави на мъж, неориентирания поглед при притискащ въпрос, тихо говорене при неудобни ситуации- поради липса на експертиза, шикалкавене с клишета и мънкане, опит на жена да облече костюм - прикривайки своята душевна същност, правят от това нещо.... Едно нищо!!

    Да не изпадам в по подробна експертиза.
    Щото имахме и такъв президент... Или магаре.?!

    Коментиран от #25

    20:28 07.12.2025

  • 22 …………

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Много":

    Ами демократично се разчупват черепи по целия свят след Берлинската стена! И ти явно си от най-демократите…

    20:28 07.12.2025

  • 23 Ха ХаХа

    7 3 Отговор
    От турски роби нищо не става.
    Нито митинги,нито полиция

    20:30 07.12.2025

  • 24 Ще те

    21 0 Отговор
    изритат много бързо , Данке !

    20:30 07.12.2025

  • 25 Съби

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Фройд":

    Добре си се описал, само не се вклюва в профила ти, че сам се излагаш пред хората.

    Коментиран от #32

    20:35 07.12.2025

  • 26 Голям инат

    16 2 Отговор
    Този човек специално, е с толкова напомпано самочувствие, че няма накъде повече. Тонът му е изключително надменен, изказът му не кореспондира с длъжността, която заема и изобщо, не е за тази длъжност, ако става въпрос. Нахално до наглост поведение демонстрира и с това става много неприятен на хората. Ще видим какво ще стане.

    20:35 07.12.2025

  • 27 И без оставка можеш да си тръгнеш

    17 3 Отговор
    Абе боклук, ще си утидеш бе!

    20:35 07.12.2025

  • 28 Да,бе

    12 2 Отговор
    Като се дърпа бай Ставри ще му татуира оставка на кръста...С бяло мастило.

    20:36 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Разпадане и после сглабяне

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дано да няма гражданска война.":

    Затова държавата пропадна, защото няма гражданска война, комунистите са взели властта с кръв и само с кръв ще я дадът.

    20:38 07.12.2025

  • 31 питам се

    10 2 Отговор
    това недоразумение дали е чувало, че полицията трябва да извършва превантивна дейност. Това означава, че след като половин България знаеше, че една партия плаща на футболните агитки да радикализират протеста, това трябваше да знае и полицията. Освен, че трябваше да знае, трябваше и да предприеме съответните действия преди протеста, така че агитките да не могат да свършат това, за което бяха получили пари. И още нещо, Дани, какво стана с шефа на полицията в Русе, който според теб беше получил тежка телесна повреда, а две седмици след това се разхождаше из града в добро здраве? Как се оправя тежка телесна повреда за няма и 20 дни, а Дани? Няма нужда да подаваш доброволно оставка, ние ще ти я подадем сами.

    20:39 07.12.2025

  • 32 Фройд

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Съби":

    Здравей Данче, как е ? Питам шегувайки се.
    Много бързо ми отговори, прашките удобни ли са , или само носим обувките на мама ?!

    20:40 07.12.2025

  • 33 Горски

    13 1 Отговор
    Полицията като всеки път си свърши работата,в кавички.Полицая който се плезеше вероятно ще го повишат.Такава е тя, имаме полиция дето си пази депутатите.

    20:41 07.12.2025

  • 34 Митю даниелов

    11 2 Отговор
    Каквато полицията, такъв и министърът!

    20:44 07.12.2025

  • 35 12340

    8 1 Отговор
    Няма и нужда.
    Бою сам ще я вземе и ще те засили с шут, както Цветан Цървула!

    20:47 07.12.2025

  • 36 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Как ще подаде оставка къдравата СЮ като това са последните и работни дни,след като българоубиеца Винету подаде оставка и го вкарат в затвора за най големите престъпления извършени срещу България,тази от снимката никога повече няма да си намери работа.

    20:51 07.12.2025

  • 37 Бай Ставри

    10 2 Отговор
    Чакам къдравата Сю за нова булка в затвора

    20:51 07.12.2025

  • 38 В конституцията има член 43

    2 1 Отговор
    МВР трябва да го заявява по време на митинги с мегафони и който наруши член 43 да си носи законовата отговорност за нарушаването му

    20:52 07.12.2025

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    ПП ДБ СА ШАРЛАТАНИ ......................... ТАКА ГИ НАРЕЧЕ ПРЕZИДЕНТА , ДРУГАРЯ РУМЕН РАДЕВ ........................ ФАКТ !

    20:52 07.12.2025

  • 40 Ето и по.43

    1 0 Отговор
    Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
    (2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
    (3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.

    20:55 07.12.2025

  • 41 дядото

    7 1 Отговор
    оставките вече няма да подавате пред босовети си.както е тръгнало,оставките ще ви вземе народа от площадите и улиците

    20:57 07.12.2025

  • 42 сноу

    6 1 Отговор
    Дано да е къдрав в главата по-вече отколкото отвън...но аз съм подозрителен и надничам под всяка дума...ето защо...Дани е зам .на гойчо и е запрашил за брюксел та нищо чудно да го калесат ,ако дебелите видят зор...Боко е стар хитрец и набързо ще подхвърли кратък лаф от рода на -давам път на младите...и хоп запушва устата на протеста..

    20:59 07.12.2025

  • 43 Амбриаж!

    9 2 Отговор
    Гнусен герберастки Амбриаж!

    20:59 07.12.2025

  • 44 брани си копанята

    7 2 Отговор
    Това нежелание на къдрака е единственото твърдо нещо при него!

    21:00 07.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 МИРО

    5 1 Отговор
    ВСЯКО НЕЩО В ЖИВОТА Е ВИНАГИ С ВРЕМЕННО-ПРЕХОДЕН ХАРАКТЕР !!! ТАКА И ПОСТА ТИ, Г-Н МИТОВ !!!

    21:04 07.12.2025

  • 47 Ако не я подаде

    3 1 Отговор
    Ще сгреши страшно и ще съжалява

    21:07 07.12.2025

  • 48 боико борисуф

    7 0 Отговор
    що бе шматко ти и без това си безгласна буква като оня калин стоянов след края си дпс ново начинание с предизвестен скоро краи

    21:10 07.12.2025

  • 49 Веселин Маринов

    0 0 Отговор
    Той вече не пее,че нашата полиция ни пази!

    21:24 07.12.2025

  • 50 Е няма де

    0 0 Отговор
    Ще си ходи цялото правителство

    21:25 07.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове