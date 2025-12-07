Даниел Митов: Няма да подам оставка

Не се опасявам от гражданска война. Това заяви пред bTV вътрешният министър Даниел Митов след тежки обвинения от опозицията и серия протести в центъра на София.

Той обяви и че няма намерение да подава оставка, въпреки критиките, исканията за отговорност и инцидентите през последната седмица.

„Когато се поставя въпрос за оставка, трябва да се каже защо. Нормално е опозицията да иска оставки – и ние сме го правили. Но МВР свърши основната си работа – да запази живота и здравето на мирните протестиращи“, каза той.

По думите му полицията е действала в съответствие с протокола, а упреците за „бездействие“ са необосновани.

„Ако полицията беше проявила агресия, бъдете убедени, че сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста. Полицията действа по сециални указания и протоколи. Има хора на терен, които разбират как да се действа на терен. Основната цел е да се запазят мирните протестиращи и да се задържат агресивните и да няма обвинения, че полицията е окървавила протеста. Ние ще си направим анализа къде са ни грешките. Едва ли можем да кажем, че сме били безгрешни във всяка една ситуация. Но да се прехвърля отговорността на МВР за това, което стана е меко казано – безотговорно. Политическата отговорност е на тези, които лидират протестите и ги организират“, добави Митов.