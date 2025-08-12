Новини
Корнелия Нинова за бонусите в АПИ: Връх на наглостта! Министър Иванов трябва да бъде махнат незабавно

12 Август, 2025 18:22 392 4

Нима не видяхме преди броени дни как току-що положен асфалт се откъртва с голи ръце. И днес от АПИ супер арогантно отговарят, че било законно да си раздават 2 млн. бонуси

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов трябва да бъде махнат незабавно. Той носи пряка отговорност, както за скрития списък с държавните имоти за продажба, така и за цинизма с раздадените бонуси от над 2 млн.лв в АПИ.

Връх на наглостта е при това състояние на пътищата, при толкова катастрофи и жертви, при корупционната яма от 50 млн. лв. за строителството на 1 км магистрала, да си раздават милионни бонуси за добре свършена работа.

Кое ѝ е доброто? Нима не видяхме преди броени дни как току-що положен асфалт се откъртва с голи ръце. И днес от АПИ супер арогантно отговарят, че било законно да си раздават 2 млн. бонуси. Може да е законно, но не е морално и е нагло на фона на ширещото се обедняване.

Казвам ви го с чисто сърце, защото, когато бях министър забраних бонуси и така нареченото ДМС (допълнително материално стимулиране) на политическия си кабинет и никой не получи дори и стотинка.

Това днес са алчни, крадливи и самозабравили се управляващи, които трябва час по-скоро да се махат и да понесат отговорност за съсипването на държавата.“


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дебелия Шопар

    Отпуски идват, нормално е хората да се облажат, всички са гласували за когото е нужно, за да им покрие нуждите.

    18:25 12.08.2025

  • 2 Порно

    Тая пък вече не е кон в шаха

    18:26 12.08.2025

  • 3 Гост

    Забелязвате ли как оставят в долната част, от коя партия са... това показва платена публикация и начало на предизборна кампания.

    18:30 12.08.2025

