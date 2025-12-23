Новини
Нинова: Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените

23 Декември, 2025 08:24 363 10

Клеха се, че няма да допуснат спекула- излъгаха. Клеха се, че ще работят между Коледа и Нова година- излъгаха. Оставиха държавата без бюджет и хукнаха по луксозните курорти. Когато се върнат, техните заплати ще се вдигнат автоматично, а пък народът да му мисли, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените. Най- голямата наглост е твърдението на КЗП от днес/вчера-бел.ред./, че 88,5% от стоките не са поскъпвали напоследък. Социалният вектор на БСП в това правителство е виц. А най-арогантен цинизъм е, след като не си мръднаха пръста цяла година да озаптят цените, депутатите да излязат ваканция до 14. 01. 2026г. (почти месец.) Клеха се, че няма да допуснат спекула- излъгаха. Клеха се, че ще работят между Коледа и Нова година- излъгаха. Оставиха държавата без бюджет и хукнаха по луксозните курорти. Когато се върнат, техните заплати ще се вдигнат автоматично, а пък народът да му мисли. Парламентът е най- големият генератор на неравенства. Ето затова тези хора не са достойни за доверие никога повече.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


  • 1 Пич

    4 4 Отговор
    Кака резко повишава диоптрите и вижда ясно всичко , само когато не е на власт ! А цените - ще ви откинат главите !!! Това ще удари цели бизнеси , като имотния , и покупателите без пари , а на кредит !!!

    Коментиран от #5

    08:27 23.12.2025

  • 2 Права е Нинова,

    4 1 Отговор
    Заради бездействието на пеевско-герберското правителство, цените на стоките и услугите хвръкнаха, а двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, теглят всяка седмица нови кредити и заробват Родината ни.

    08:28 23.12.2025

  • 3 Има един Институт за Модерна Търговия

    3 1 Отговор
    Те Диктуват Цените във Веригите,!!

    08:30 23.12.2025

  • 4 Бай Георги

    2 4 Отговор
    Ти пък си най големият провал в политиката,от СДС в БСП.

    08:30 23.12.2025

  • 5 Виж сега,

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вижда тя и Простий Тиквоний Борисов не успя да я купи, така както купи Дебелака Зафиров.

    Коментиран от #10

    08:30 23.12.2025

  • 6 угоен депутат

    1 1 Отговор
    др.ме ми за хората аз съм на бахамите.

    08:31 23.12.2025

  • 7 Нееее цените са същите в евро

    1 0 Отговор
    Годишният билет за любителски риболов ще поскъпне със 100% през 2026 година. От сегашните 25 лева, новата му цена ще е 50 лв. Това обяви в сряда директорът на изпълнителната агенция по рибарство Николай Георгиев.

    08:35 23.12.2025

  • 8 Бени Пича

    0 0 Отговор
    Да помислиме трезво започвайки с няколко прости въпроса:
    1. Чии хора контролират вноса и тържищата на хранителни продукти?
    2. Чии хора контролират изкопуването на земеделски продукти от производителите?
    3. Чии хора контролират търговиите на едро и доставките до крайният потребител в магазинната мержа?
    Аз не съм със сигурност, но съм сигурен, че са едни хора появили се от нищото през 90те години.
    Защо да не вдигат цените и правят големи пари, когато нямат конкуренция?!
    А нямат конкуренция защото не допускат да имат с помощта на държавата.

    08:35 23.12.2025

  • 9 бай Бай

    0 0 Отговор
    Простотията е покорна.
    Интересува се само да напълни корема.
    От общи дела и държава - не.
    Общество за чудо и приказ.
    Умнокрасивитетът пък съвсем изтрещя.
    Дай му дъга, соево лате, и да мрази всичко българско....
    И всичко все потомци на комунягите или направо от комунягите.
    Да изреждам ли??

    08:35 23.12.2025

  • 10 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Виж сега , не всички българи имаме деменция !!! Не , не успя !!! Кака му се предложи , а Борисов не ПОЖЕЛА да я купи !!! А как реагира Кака ?! Продължи да се предлага на кой ли не , и няколко пъти я купуваха успешно !!!

    08:36 23.12.2025

