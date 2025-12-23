Нинова: Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените

Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените. Най- голямата наглост е твърдението на КЗП от днес/вчера-бел.ред./, че 88,5% от стоките не са поскъпвали напоследък. Социалният вектор на БСП в това правителство е виц. А най-арогантен цинизъм е, след като не си мръднаха пръста цяла година да озаптят цените, депутатите да излязат ваканция до 14. 01. 2026г. (почти месец.) Клеха се, че няма да допуснат спекула- излъгаха. Клеха се, че ще работят между Коледа и Нова година- излъгаха. Оставиха държавата без бюджет и хукнаха по луксозните курорти. Когато се върнат, техните заплати ще се вдигнат автоматично, а пък народът да му мисли. Парламентът е най- големият генератор на неравенства. Ето затова тези хора не са достойни за доверие никога повече.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
08:27 23.12.2025
2 Права е Нинова,
08:28 23.12.2025
3 Има един Институт за Модерна Търговия
08:30 23.12.2025
4 Бай Георги
08:30 23.12.2025
5 Виж сега,
До коментар #1 от "Пич":Вижда тя и Простий Тиквоний Борисов не успя да я купи, така както купи Дебелака Зафиров.
Коментиран от #10
08:30 23.12.2025
6 угоен депутат
08:31 23.12.2025
7 Нееее цените са същите в евро
08:35 23.12.2025
8 Бени Пича
1. Чии хора контролират вноса и тържищата на хранителни продукти?
2. Чии хора контролират изкопуването на земеделски продукти от производителите?
3. Чии хора контролират търговиите на едро и доставките до крайният потребител в магазинната мержа?
Аз не съм със сигурност, но съм сигурен, че са едни хора появили се от нищото през 90те години.
Защо да не вдигат цените и правят големи пари, когато нямат конкуренция?!
А нямат конкуренция защото не допускат да имат с помощта на държавата.
08:35 23.12.2025
9 бай Бай
Интересува се само да напълни корема.
От общи дела и държава - не.
Общество за чудо и приказ.
Умнокрасивитетът пък съвсем изтрещя.
Дай му дъга, соево лате, и да мрази всичко българско....
И всичко все потомци на комунягите или направо от комунягите.
Да изреждам ли??
08:35 23.12.2025
10 Пич
До коментар #5 от "Виж сега,":Виж сега , не всички българи имаме деменция !!! Не , не успя !!! Кака му се предложи , а Борисов не ПОЖЕЛА да я купи !!! А как реагира Кака ?! Продължи да се предлага на кой ли не , и няколко пъти я купуваха успешно !!!
08:36 23.12.2025