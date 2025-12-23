Нинова: Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените

Най- големият провал на управляващите е растящата спекула с цените. Най- голямата наглост е твърдението на КЗП от днес/вчера-бел.ред./, че 88,5% от стоките не са поскъпвали напоследък. Социалният вектор на БСП в това правителство е виц. А най-арогантен цинизъм е, след като не си мръднаха пръста цяла година да озаптят цените, депутатите да излязат ваканция до 14. 01. 2026г. (почти месец.) Клеха се, че няма да допуснат спекула- излъгаха. Клеха се, че ще работят между Коледа и Нова година- излъгаха. Оставиха държавата без бюджет и хукнаха по луксозните курорти. Когато се върнат, техните заплати ще се вдигнат автоматично, а пък народът да му мисли. Парламентът е най- големият генератор на неравенства. Ето затова тези хора не са достойни за доверие никога повече.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.