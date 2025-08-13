Новини
Гръцката полиция задържа над 270 кг кокаин, сред арестуваните е българин

13 Август, 2025 18:21

Конфискуваното е с приблизителна стойност 5,5 милиона евро

Гръцката полиция задържа над 270 кг кокаин, сред арестуваните е българин - 1
Снимка: Главна полицейска дирекция
Светослава Ингилизова

271 килограма кокаин са иззети при специализирана акция на Гръцките власти. По време на операцията е конфискуван и луксозен автомобил, вероятно собственост на българска фирма. Същият е използван от 40-годишния собственик на транспортна компания, гръцки гражданин, който е подпомагал дейността по разпространение на наркотика, съобщи Нова тв.

Наркотикът е открит на дъното на контейнер, пристигнал в страната на борба на товарния кораб LARS. Пакетите са били покрити с оловни пластини, което е затруднило значително откриването им чрез скенер. В същия този тайник са открити и ръкописни бележки, съдържащи данни като дни, часове и различни пътнически дестинации.

Служителите на местната дирекция за борба с наркоразпространението разполагали с информация, че водещи членове на кокаинов картел, базиран в Еквадор, са доставчици на големи количества наркотици и отговорни за финансирането и получаването на наркотиците с цел по-нататъшен трафик.

47-годишен български гражданин е отговарял за комуникацията и е координирал оперативния екип за получаване на веществото от тайника. Друг мъж, на 32 години, е доставял наркотика до останалите членове на организацията, а 40-годишният собственик на транспортна фирма в Аспропиргос е осигурил помещения и мерки за сигурност, с които да улесни движението на контейнерите.

Местните органи на реда били информирани от Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, че дрогата е трябвало да бъде транспортирана с кораб до пристанището на Солун в Северна Гърция.

След проверка на място, извършена на 6-и август, било установено, че контейнерът превозва 271 килограма кокаин, прикрит от кутии с банани. Наркотикът бил разделен в 230 пакета, в специална ниша на пода. Пакетите били внимателно позиционирани и не били открити при първоначалното сканиране с рентгенов апарат.

От разследването стана ясно, че 32-годишният обвиняем е закупил десет броя куфари преди няколко седмици.

Конфискуваният кокаин е с приблизителна стойност над 5,5 милиона евро.

Единият от двамата гръцки граждани е бил арестуван през 2018 г. за наркотрафик, а другият е бил многократно обвиняван в нарушения на правилата за движение по пътищата и леки телесни повреди. До този момент няма данни за съдебното минало на сънародника ни. Тримата мъже бяха арестувани по-рано тази седмица и ще бъдат изправени пред съда.

Полицията издирва още лица, за които се твърди, че са част от групата за разпространение на наркотици.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 4 Отговор
    Какво друго да носят бугарите...

    Коментиран от #3

    18:33 13.08.2025

  • 2 Брендо

    4 1 Отговор
    Кокошкари, излагат се, на пяцата ще им се смеят.

    18:35 13.08.2025

  • 3 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А бе щях да ти кажа ама ще ме изтрият. А ти у вас ли си гост, или въобще?

    Коментиран от #4

    18:37 13.08.2025

  • 4 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Преди като не си пишеше име и те слагаше автоматично с Гост

    Коментиран от #5

    18:39 13.08.2025

  • 5 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Само не разбрах, хърватин ли си или албанец?

    Коментиран от #6

    18:42 13.08.2025

  • 6 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Аз съм българин, а вие сте българета и бугарчета, почти ни говорите езика, ама не сте едни от нас.

    18:44 13.08.2025

  • 7 Къде без българин!

    1 0 Отговор
    Иначе ще е сензация!

    18:50 13.08.2025

