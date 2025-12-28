Новини
Осемнадесетгодишен младеж е задържан в Монтана за шофиране след употреба на кокаин

28 Декември, 2025 19:11, обновена 28 Декември, 2025 19:27

Регионът се размина без щети при силния вятър, който събори дърво на пътя Монтана-Видин

Осемнадесетгодишен младеж е задържан в Монтана за шофиране след употреба на кокаин - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осемнадесетгодишен младеж от село Медковец е задържан в Монтана за шофиране след употреба на кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирана от БТА.

Водачът е бил спрян за проверка вчера около 17:15 ч. на булевард „Монтана“. Полевият тест е показал наличие на кокаин в организма му. Младежът е откаран в болница за кръвна проба за лабораторно изследване и след това е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

Седмица по-рано в Лом бе задържан 32-годишен мъж, управлявал автомобил след употреба на кокаин и амфетамин. От август 2023 г., след влизане в сила на законодателни промени, в региона на Монтана са иззети над 100 автомобила от пияни и дрогирани водачи, а около 150 други ще трябва да заплатят стойността на колата, ако са я управлявали, без да е тяхна собственост.

Междувременно силен вятър със скорост до 70 км/ч беше отчетен в Монтана сутринта, като към обяд поривите отслабнаха до около 42 км/ч. Вятърът събори голямо дърво на пътя Монтана-Видин, между селата Студено буче и Доктор Йосифово. Екипи на пожарната своевременно го отстраниха без да се спира движението.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов увери, че няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване и че обстановката в региона остава нормална.


  • 1 Жорко

    2 1 Отговор
    Малее,ама тоя голям паралия,чак кокаин а не амфетамини,както и да е,жалка работа,знаят какво може да се случи и не им пука,за това и присъди сериозни!

    19:31 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Това как го узнаха еничарите - тестваха го с машинката дето сами те те отказват да използват, защото знаят колко е калпава, хвърляха боб или?!

    Без кръвна проба за доказателство единственото което са направили е ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОИЗВОЛ!
    Еничарски терор и кражба!

    19:38 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Еврорушвет

    0 0 Отговор
    Задържане за 24 часа, спиране за проверка, без да е извършено нарушение. Ако кръвната проба е отрицателна, конпрайм? Може да е отказал да почерпи КАТериците и затова фейк дрегера да е отчел кокаин, кока кола, енергийна напитка или няколко следобедни кафенце.

    19:42 28.12.2025

  • 7 Неосведомен чичак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неосведомен чичак":

    Абе така и не разбрах,що ми отговориха в коментари 3 и 5...
    Това ли са фактите?
    Колко жалко...

    19:47 28.12.2025

