Осемнадесетгодишен младеж е задържан в Монтана за шофиране след употреба на кокаин

Осемнадесетгодишен младеж от село Медковец е задържан в Монтана за шофиране след употреба на кокаин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирана от БТА.

Водачът е бил спрян за проверка вчера около 17:15 ч. на булевард „Монтана“. Полевият тест е показал наличие на кокаин в организма му. Младежът е откаран в болница за кръвна проба за лабораторно изследване и след това е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

Седмица по-рано в Лом бе задържан 32-годишен мъж, управлявал автомобил след употреба на кокаин и амфетамин. От август 2023 г., след влизане в сила на законодателни промени, в региона на Монтана са иззети над 100 автомобила от пияни и дрогирани водачи, а около 150 други ще трябва да заплатят стойността на колата, ако са я управлявали, без да е тяхна собственост.

Междувременно силен вятър със скорост до 70 км/ч беше отчетен в Монтана сутринта, като към обяд поривите отслабнаха до около 42 км/ч. Вятърът събори голямо дърво на пътя Монтана-Видин, между селата Студено буче и Доктор Йосифово. Екипи на пожарната своевременно го отстраниха без да се спира движението.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов увери, че няма населени места без електрозахранване и водоснабдяване и че обстановката в региона остава нормална.