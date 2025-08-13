Сблъсък на три коли затвори пътя Велико Търново-Русе, има пострадал

Катастрофа с три леки автомобила наложи временно ограничение в движението по пътя Русе – Велико Търново. При произшествието има един пострадал.
Участъкът от пътя между селата Поликраище и Куцина е временно затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен и Полски Сеновец.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Епашо
21:42 13.08.2025
5 Един от русенско
21:44 13.08.2025
6 Закс
22:08 13.08.2025