Сблъсък на три коли затвори пътя Велико Търново-Русе, има пострадал

Катастрофа с три леки автомобила наложи временно ограничение в движението по пътя Русе – Велико Търново. При произшествието има един пострадал.

Участъкът от пътя между селата Поликраище и Куцина е временно затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен и Полски Сеновец.