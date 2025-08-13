Новини
Сблъсък на три коли затвори пътя Велико Търново-Русе, има пострадал

13 Август, 2025 21:29 526 6

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут

Сблъсък на три коли затвори пътя Велико Търново-Русе, има пострадал - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с три леки автомобила наложи временно ограничение в движението по пътя Русе – Велико Търново. При произшествието има един пострадал.

Участъкът от пътя между селата Поликраище и Куцина е временно затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през селата Самоводене, Ресен и Полски Сеновец.


  • 4 Епашо

    1 1 Отговор
    България.

    21:42 13.08.2025

  • 5 Един от русенско

    1 1 Отговор
    Тежък участък .край Бяла са .включват тирове от Анадола ...често ( всеки ден)става страшно ...и аз давам много газ ...двойните байри на горе са дразнешти за даване на газ и агресия от там ..

    21:44 13.08.2025

  • 6 Закс

    1 0 Отговор
    Лоши пътища, кражби, безхаберие - това е резултата !!!

    22:08 13.08.2025

