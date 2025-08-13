Новини
България »
Откриха златна монета от VI век край Севлиево

Откриха златна монета от VI век край Севлиево

13 Август, 2025 21:59 405 4

  • златна монета-
  • севлиево-
  • хоталич-
  • крепост

Тя е тремис на византийския император Юстин II

Откриха златна монета от VI век край Севлиево - 1
Снимка: Община Севлиево
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Откриха златна монета на крепостта “Хоталич” край Севлиево, съобщиха от Общината, предаде DarikNews.

​Ценната находка е намерена по време на редовните археологически проучвания, провеждани от Исторически музей-Севлиево, финансирани от Министерство на културата и Община Севлиево. Научният ръководител на обекта Надежда Ботева и нейният екип ще продължат работата си до края на август.

Монетата е тремис на византийския император Юстин II (565-578). Тремисът е най-малкият номинал на византийските златни монети. Тежи 1,5 грама и има диаметър 18 мм. Изработена е от злато с много висока проба - 22-23 карата. Сечена е във византийската столица Константинопол.

На лицевата ѝ част е образът на императора, с диадема, облечен с броня. Император Юстин II наследява трона след един от най-славните византийски императори - Юстиниан Велики (527-565). Юстин II не успява да се справи с множеството проблеми, които наследява вследствие на амбициозната политика на предшественика си.

Империята губи територии и затъва във финансова криза. Императорът се разболява от психическо разстройство и умира. ​На обратната страна на монетата е изобразена богинята на Победата (лат. Victoria), в ход на дясно, глава на ляво, държи венец и сфера с кръст.

За четиридесет и шестте години, в които се провеждат разкопки на крепостта, във фонда на Историческия музей са постъпили три златни монети. Те са открити през 80-те години на ХХ в.

“Новата“ златна монета ще бъде показана в Хаджистояновото училище по повод празниците на Севлиево през октомври и ще заеме своето място в постоянната експозиция “Археология”.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оногондур

    3 2 Отговор
    Където копнат откриват тракийско, римско, келтско, византийско, гръцко... Славянско и прабългарско нищо не са открили.

    Коментиран от #4

    22:04 13.08.2025

  • 3 Боко

    1 0 Отговор
    Моя е аз я изпуснах

    22:08 13.08.2025

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оногондур":

    Ползвали са чужди монети от целия античен свят, защото още не са секли свои!! Много различни монети са ползвали, защото както сме учили в четвърти клас, България е на кръстопът!

    22:10 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове