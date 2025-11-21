Новини
България »
БНБ пуска златна възпоменателна монета с лика на Св. Патриарх Евтимий

БНБ пуска златна възпоменателна монета с лика на Св. Патриарх Евтимий

21 Ноември, 2025 13:21 801 6

  • св. патриарх евтимий-
  • златна монета

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро).

БНБ пуска златна възпоменателна монета с лика на Св. Патриарх Евтимий - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконографи“ от 24 ноември, съобщиха от БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" №1, и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" №10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на част от търговските банки у нас за продажба в техните офиси и клонове.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медал

    7 0 Отговор
    Монетата лев ли е или евро, защото така и не се разбира?

    13:24 21.11.2025

  • 2 ДЕТЕ

    8 1 Отговор
    Аз търся монета с образа на чичо Вальо, той липсва на всички, и се надявам скоро образа да легне на някоя монета.

    13:24 21.11.2025

  • 3 Феникс

    8 0 Отговор
    И аз ще си спомням със добро за тази държава, защото след приемането на еврото аз вече ще съм чужденец във собствената си държава!

    13:33 21.11.2025

  • 4 Така звучи на практика

    2 0 Отговор
    Б не бе и няма да е!

    13:45 21.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    ЗА КАКВО Я ПУСКАТЕ ТАЗИ МОНЕТА...????
    НАЛИ СЕ НАДУПИХТЕ НА ЧУЖДОЗЕМЦИТЕ....
    СЕГА ПУСКАЙТЕ МОНЕТИ С УРСУЛАТА....

    13:48 21.11.2025

  • 6 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Колко тежи монетата ма, Маро?

    13:51 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове