БНБ пуска златна възпоменателна монета с лика на Св. Патриарх Евтимий

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконографи“ от 24 ноември, съобщиха от БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро).

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" №1, и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" №10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай.

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на част от търговските банки у нас за продажба в техните офиси и клонове.