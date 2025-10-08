Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец и падна върху такси

Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и падна върху такси.

Инцидентът е станал малко след 21:00 ч. в района до музея „Мини България“. За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново.

Мястото е било обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.

Скални късове паднаха и на други места в града.

Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили. Още следобед, по искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица, допълва БТВ.