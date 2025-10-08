Новини
Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец и падна върху такси

Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец и падна върху такси

8 Октомври, 2025 22:50

Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили

Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец и падна върху такси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и падна върху такси.

Инцидентът е станал малко след 21:00 ч. в района до музея „Мини България“. За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново.

Мястото е било обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.

Скални късове паднаха и на други места в града.

Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили. Още следобед, по искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица, допълва БТВ.


  • 1 Лавини

    4 1 Отговор
    от камъни , а що милиони се пропиляха там .

    Коментиран от #3

    22:52 08.10.2025

  • 2 Камъните падат

    2 0 Отговор
    Падат от небето

    Коментиран от #10

    22:52 08.10.2025

  • 3 Варненец

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лавини":

    Царевец не е дело на демокрацията, капейко. Обвинявай комунягите.

    22:54 08.10.2025

  • 4 Карти Тарго

    1 1 Отговор
    И от Трапезица падат камъни, това е на война

    22:55 08.10.2025

  • 5 Той ,Бог как да ви стресне

    2 0 Отговор
    Май българинът нищо не го трогва-
    ,,Абе ще се оправим, някак"..
    Ама някак- затова няма да има държава!

    22:56 08.10.2025

  • 6 държавата се разпада

    2 0 Отговор
    от тъпотата на тъпаците...

    Коментиран от #11

    23:03 08.10.2025

  • 7 ООрана държава

    4 0 Отговор
    То не може само да смучете пари от тая крепост, трябва и подръжка и реставрации да се правят

    Коментиран от #9

    23:05 08.10.2025

  • 8 Много се чака по светофарите в Търново

    3 0 Отговор
    Лятото в горещините и сега в дъждовете е безсмислено толкова дълго да се чака.

    23:12 08.10.2025

  • 9 Аз съм от Търново но до сега още не сме

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Ходили на новата атракция на Трапезица . Знам че е доста скъпо. Освен това не одобрявам азерския инвеститор.

    23:15 08.10.2025

  • 10 Коментар до 2

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Камъните падат":

    Вече има три поколения които не са го слушалЕ тАва

    23:16 08.10.2025

  • 11 Седнали да въвеждат вероучение за децата

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "държавата се разпада":

    С един дъжд не могат да се справят тия.

    23:18 08.10.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Бай Тошо е виновен, че не го е укрепил за 1000 години напред, нали тъй...

    23:28 08.10.2025

  • 13 Рускиня

    1 0 Отговор
    ТАКСИ-то не е автомобил?

    23:31 08.10.2025

  • 14 Гадняр

    0 0 Отговор
    Нали изсякоха горите около Арбанаси и Търново. Сега защо се чудят че има свлачища?

    23:33 08.10.2025

