Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец и падна върху такси

Огромен камък се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и падна върху такси.
Инцидентът е станал малко след 21:00 ч. в района до музея „Мини България“. За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново.
Мястото е било обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.
Скални късове паднаха и на други места в града.
Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили. Още следобед, по искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица, допълва БТВ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лавини
Коментиран от #3
22:52 08.10.2025
2 Камъните падат
Коментиран от #10
22:52 08.10.2025
3 Варненец
До коментар #1 от "Лавини":Царевец не е дело на демокрацията, капейко. Обвинявай комунягите.
22:54 08.10.2025
4 Карти Тарго
22:55 08.10.2025
5 Той ,Бог как да ви стресне
,,Абе ще се оправим, някак"..
Ама някак- затова няма да има държава!
22:56 08.10.2025
6 държавата се разпада
Коментиран от #11
23:03 08.10.2025
7 ООрана държава
Коментиран от #9
23:05 08.10.2025
8 Много се чака по светофарите в Търново
23:12 08.10.2025
9 Аз съм от Търново но до сега още не сме
До коментар #7 от "ООрана държава":Ходили на новата атракция на Трапезица . Знам че е доста скъпо. Освен това не одобрявам азерския инвеститор.
23:15 08.10.2025
10 Коментар до 2
До коментар #2 от "Камъните падат":Вече има три поколения които не са го слушалЕ тАва
23:16 08.10.2025
11 Седнали да въвеждат вероучение за децата
До коментар #6 от "държавата се разпада":С един дъжд не могат да се справят тия.
23:18 08.10.2025
12 Пилотът Гошу
23:28 08.10.2025
13 Рускиня
8 Октомври, 2025 22:5085111
камък- паднал- крепост- царевец
Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили
ТАКСИ-то не е автомобил?
23:31 08.10.2025
14 Гадняр
23:33 08.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.