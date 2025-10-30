Важните новини във ФАКТИ на 30.10.2025 г.

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински - за това са се споразумели партньорите във властта по време на извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Предстои предложенията да бъдат разгледани на Тристранен съвет.

Радослав Рибарски за "Лукойл": Трябва логистичен план, за да не стигнем до повишаване на цени и липса на горива

От видяното днес и прочетените информации около предполагаемия нов собственик на "Лукойл" става ясно, че отново филмът ще се окаже съветски, а не шведски.

Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС

Депутати от "Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд срещу промените в Закона за ДАНС, с които се отнема правото на президента да назначава с указ ръководителя на службата, съобщават от БНР.

Жители на столичния "Люлин" излязоха на протест заради кризата с боклука

Жители на столичния квартал „Люлин“ излязоха на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Протестиращите блокираха движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и бул. „Петър Дертлиев“, информират от Нова телевизия.

Проф. Александър Томов: Бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията

Проф. Александър Томов, председател на партия „Евролевицата“, която е част от коалицията БСП-Обединена левица, каза в ефира на БНТ, че бюджетът за 2026 г. ще бъде бюджет на стабилизацията, остро критикувайки предните бюджети, цитиран от novini.bg.

Доц. Петър Чолаков: Не виждам да се задават предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски

Вероятно в бюджета за 2026 г. ще се дават повече пари, ще има по-щедри плащания, особено в социалната сфера. В противен случай управляващите рискуват обществено напрежение и протести, което не им е изгодно. Това заяви в ефира на NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.

Иван Таков: Киселова не се усеща като жертва. За първи път от 4 години ще имаме нормална бюджетна процедура

Бих искал да видя окончателния вариант на проектобюджета за догодина, но от днес имаме особено положителни новини за нашите приоритети в това управление. Това каза в "Лице в лице" по bTV зам.-председателят на БСП и председател на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков, цитиран от novini.bg. Той коментира обявените по-рано днес след заседание на Съвета за съвместно управление основни параметри на Бюджет 2026.

Вигенин към фармацевтите: Целта на ЕС е да бъде преодолян недостигът на лекарства

„Фармацевтичната грижа вече не е просто въпрос на отпускане на медикаменти. Тя е съществен елемент от общественото здраве – от доверието между пациента и специалиста, от достъпа до услуги и от качеството на живота във всяка общност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин при откриването на конференцията „Отвъд здравеопазването – в ерата на модерната фармацевтична грижа и дистрибуция“, организирана от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ). Във форума участваха представители на асоциации и компании от сектора. Той отбеляза, че Европа отдавна гледа на здравеопазването като на ангажимент към човешкото достойнство и качествен живот за всеки. „Нашата цел, като европейски законодатели, е да гарантираме, че всеки гражданин – независимо дали живее в центъра на Брюксел или в малко българско село – ще има достъп до качествени лекарства, компетентен съвет и навременна помощ“, акцентира Вигенин.

Надежда Бобчева: Вървим към трайно подобряване на ситуацията с боклука в район „Люлин“

В район „Люлин“ за втори пореден успяхме да почистим 9 от 10-те микрорайона. Ако нещо не е направено вчера, със сигурност е направено днес. Пример с 8-и микрорайон, който изчистихме изцяло. Това обяви пред журналисти Надежда Бобчева, заместник-кмет на София по направление „Зелена система, екология и земеползване“, цитирана от Novini.bg.

Министър Георг Георгиев: Действията на Русия целят подкопаване на сигурността и мира в Европа

Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство. Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предават от БТА.

КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От МЕЧ обвиниха депутати от "Величие" в изборни престъпления и точене на субсидия

"Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс". Това обяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев на извънредна пресконференция в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”

Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец” тази сутрин, предаде БТА от Велико Търново Марина Петрова.

Мъж преби жестоко майка си в столичен квартал

Задържаха 40-годишен мъж, пребил майка си по особено жесток начин в жилище в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Цветан Цветанов: Бойко Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българската политика

Борисов за пореден път показа, че той не кара влака, не е силната фигура в българския политически живот.

Станишев: Няма ясен политически разказ за бъдещето на България

"За съжаление, няма ясен политически разказ за бъдещето на България. И това е проблем на обществото и на политиците, защото смисълът на политиката е за бъдещето, какви са очакванията на хората какви са проблемите и какви решения предлагаш", каза в интервю пред БНР бившият премиер на България Сергей Станишев, бивш председател на ПЕС и настоящ член на НС на Столетницата.

Тахов: Ваксинация по дребните преживни животни няма да се извършва

България, като част от Европейския съюз, ще следва общата политика и няма да се извършва ваксинация по дребните преживни животни. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на пресконференция в МЗХ. Той посочи, че такива решения не могат и не трябва да се вземат под натиск, емоционално или прибързано. По думите му, действията трябва да бъдат основани единствено на науката, опита и фактите – в интерес на българското животновъдство.

Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре

С 17 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се" Общинският съвет на Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут в землището на село Кърнаре. Кметът Емил Кабаиванов обясни, че процедурата изисква промяна на статута на земята край Кърнаре.

НСИ: Хранителните продукти поскъпват с 20% за година

Общият индекс на цените на производител в промишлеността нараства с 8,4% през септември 2025 г. спрямо същия месец на миналата година, съобщи Националният статистически институт. През месеца цените са се понижили с 0,4% спрямо август, като най-съществено намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Кметът на „Изгрев“: Школата на Мариан Бачев е работила 10 г. с незаконен договор

Театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“, собственост на министъра на културата Мариан Бачев, е работила близо десет години с незаконен договор в Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“.

БНБ: Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" нарасна със 72,7% до €17,6867 млрд.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към края на август 2025 г. нараства с цели 72,7% (със 7,4449 млрд. евро) спрямо същия месец на 2024 г. и достига 17,6867 млрд. евро.



Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на август 2025 г., при 237% към август 2024 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ).



В края на август 2025 г. брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 53,76059 млрд. евро (47,7% от БВП), като се увеличава с 9,0152 млрд. евро (повишение с 20,2%) спрямо същия период година по-рано, когато брутният външен дълг беше в размер на 44,5907 млрд. евро.

НАП продава автогарата в Перник

Автогарата в Перник, която е ключов обект от транспортната инфраструктура на града, е обявена за продажба. Това показва справка в портала за продажби на Националната агенция за приходите (НАП). Имотът се предлага на търг чрез тайно наддаване, като началната цена е определена на 3 043 587,60 лева.

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

Политическата цел на правителството е пълноправно членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) до края на 2026 г. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на форума „Партньорство за развитие: държавата и бизнесът в процеса на присъединяване на България към ОИСР“, организиран от Британско-българската търговска камара. В събитието участват представители на над 70 компании, институции и международни организации.

Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев“

Не знаех, че има проблем - имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Така министърът на културата Мариан Бачев отговори на твърденията на районния кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев, че основаната от него театрална школа обитава незаконно читалището в квартал „Изток“.

Дончев: В последно време бюджетът се гледа в началото на следващата година

Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание – те вече предизвикаха напрежение. От синдикатите обявиха, че готвят протест заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620.