Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”

Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец” тази сутрин, предаде БТА от Велико Търново Марина Петрова.
Сигналът е подаден около 11,00 часа от очевидци.
На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница.
Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточняват от болницата.
1 Ами да, те
Коментиран от #4
15:58 30.10.2025
2 въпросче
Коментиран от #6
16:01 30.10.2025
3 Този не се ли казваше
Коментиран от #7, #9
16:08 30.10.2025
4 Руди
До коментар #1 от "Ами да, те":И ти тъй ще направиш, не се притеснявай.
16:11 30.10.2025
5 Софийски селянин,
16:14 30.10.2025
6 отговорче
До коментар #2 от "въпросче":Онова беше за 10 годишно дете...
Сега е друг случай-за възрастен-45 годишен мъж...
16:15 30.10.2025
7 Цък,не е...!
До коментар #3 от "Този не се ли казваше":Балдуин-насила са го фърлили от ,,Балдуиновата кула"...!
Пък тоя ,сам се е...фърлил от скалите...!
16:18 30.10.2025
8 Винкело
16:20 30.10.2025
9 Балдуин съм
До коментар #3 от "Този не се ли казваше":Разигравам им едни пърформанси тука от няколко века , да видя кой ще се усети.
16:52 30.10.2025
10 Доктор коко
Коментиран от #12
16:52 30.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Митьо джибрата
До коментар #10 от "Доктор коко":Съгласен съм с вас,ама тоя е бил на ,,отсрещният бряг"...
Мен ме изтриха на 11...
17:14 30.10.2025