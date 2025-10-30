Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”

Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец” тази сутрин, предаде БТА от Велико Търново Марина Петрова.

Сигналът е подаден около 11,00 часа от очевидци.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточняват от болницата.