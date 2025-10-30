Новини
Мъж падна от скала в крепостта „Царевец”

30 Октомври, 2025 15:57 1 203 12

  • крепост-
  • царевец

Той е в тежко състояние

Мъж падна от скала в крепостта „Царевец” - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец” тази сутрин, предаде БТА от Велико Търново Марина Петрова.

Сигналът е подаден около 11,00 часа от очевидци.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточняват от болницата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    2 2 Отговор
    тъй правят мъжете на Царевец...

    Коментиран от #4

    15:58 30.10.2025

  • 2 въпросче

    1 1 Отговор
    Е,това нали го четохме вече?!

    Коментиран от #6

    16:01 30.10.2025

  • 3 Този не се ли казваше

    3 1 Отговор
    Балдуин?

    Коментиран от #7, #9

    16:08 30.10.2025

  • 4 Руди

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    И ти тъй ще направиш, не се притеснявай.

    16:11 30.10.2025

  • 5 Софийски селянин,

    1 2 Отговор
    Да би мирно седяло не би чудо видяло,в някоя кръчма на около.!

    16:14 30.10.2025

  • 6 отговорче

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    Онова беше за 10 годишно дете...
    Сега е друг случай-за възрастен-45 годишен мъж...

    16:15 30.10.2025

  • 7 Цък,не е...!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този не се ли казваше":

    Балдуин-насила са го фърлили от ,,Балдуиновата кула"...!
    Пък тоя ,сам се е...фърлил от скалите...!

    16:18 30.10.2025

  • 8 Винкело

    0 0 Отговор
    Един счупен крак - тежко състояне?

    16:20 30.10.2025

  • 9 Балдуин съм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този не се ли казваше":

    Разигравам им едни пърформанси тука от няколко века , да видя кой ще се усети.

    16:52 30.10.2025

  • 10 Доктор коко

    1 0 Отговор
    Пияните ги пази Господ!

    Коментиран от #12

    16:52 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Митьо джибрата

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Доктор коко":

    Съгласен съм с вас,ама тоя е бил на ,,отсрещният бряг"...
    Мен ме изтриха на 11...

    17:14 30.10.2025

Новини по градове:
