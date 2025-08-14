Новини
България »
Донка Михайлова: Никъде в ПВУ не пише ВиК секторът да се национализира

Донка Михайлова: Никъде в ПВУ не пише ВиК секторът да се национализира

14 Август, 2025 08:44 457 1

  • донка михайлова-
  • пву-
  • вик-
  • закон

В проектозакона за водите има текст, който противоречи на Конституцията, предупреждава кметът на Троян

Донка Михайлова: Никъде в ПВУ не пише ВиК секторът да се национализира - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шести рунд в битката между държавата и общините – по текст, който не променя мнението нито на държавата, нито на общините.

Така кметът на Троян и заместник-председател на НСОРБ Донка Михайлова описа конфликтните точки между държавата и общинските власти в проектозакона за водите, по които вече 5 обсъждания не са довели до съгласие.

Аргументите на държавата са, че ПВУ трябва да бъде запазен и страната ни да получи финансирането, нашите аргументи – че това може да се случи по разумен начин, поясни тя.

В Плана е записано, че ще се създадат предпоставки за консолидация при предоставянето на ВиК услугите. Никъде не е записано, че асоциациите трябва да се изградят, като съвпадат териториално с административните области. Никъде не е записано, че общинските дружества трябва да бъдат унищожени и да се получи нова национализация – на ВиК сектора, подчерта Михайлова в предаването "Преди всички".

"Държавата се презастрахова в усилията си да спаси средствата по Плана", смята тя.

Съображенията на общините са в две посоки – те не са съгласни без да губят собствеността си върху ВиК съоръженията, друг да я управлява, както и да участват във ВиК асоциации, в които реално само областните управители да вземат решения, уточни кметът на Троян.

Според Михайлова "това е текст, който е в противоречие с Конституцията", в която трите вида собственост: държавна, общинска и частна, са равнопоставени.

Над 85-90% от водните съоръжения в Община Троян са подменени, има повече от 20% по-ниски водни загуби от съседни общини. След консолидацията тези ефекти биха били загубени, посочи пример кметът на Троян.

Запитана всички общини ли са на позицията, която застъпва НСОРБ, Михайлова коментира:

"Всички общини, които предпочитат да влязат в консолидираните райони, в асоциациите, нямат причина да не го направят по действащото законодателство. Не знам да има такива общини. Проблемът е принципен – трябва да запазим добре работещите дружества, независимо дали са общински или държавни, и да търсим решения за тези, които не работят добре."

"Ние, българите, вода газим, жадни ходим, и плащаме тази вода", прави равносметка Донка Михайлова.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умников

    1 0 Отговор
    Къусно е либе за китка!
    От години водите на България са подарени на израелски фирми, от банканският пожарникар.
    Не напразно ,всички ВиК-та се управляват безумно лошо.За управители са само видни гербаджии. Не напразно Вик от години е касичката на ГЕРБ.
    Защо според вас, плащаме сигурно най-скъпата вода в света, а сме на едно от първите места по водни ресурси???
    Едино съвсем скорошно събитие показва отношението на управляваните управляващи - водите които подаряваме на Гърция!
    Който е ходил та плаж в Гърция ,вижда как там непрекъснато се поливат земеделските земи.
    Точно затова , и видният гербераст Геореги Харизанбов, унищожи Напоителни системи - изгражадани с години.
    За съжаление, г-жата е права :
    - Вода газим , жадни ходим!

    09:05 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове