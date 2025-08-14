Донка Михайлова: Никъде в ПВУ не пише ВиК секторът да се национализира

Шести рунд в битката между държавата и общините – по текст, който не променя мнението нито на държавата, нито на общините.

Така кметът на Троян и заместник-председател на НСОРБ Донка Михайлова описа конфликтните точки между държавата и общинските власти в проектозакона за водите, по които вече 5 обсъждания не са довели до съгласие.

Аргументите на държавата са, че ПВУ трябва да бъде запазен и страната ни да получи финансирането, нашите аргументи – че това може да се случи по разумен начин, поясни тя.

В Плана е записано, че ще се създадат предпоставки за консолидация при предоставянето на ВиК услугите. Никъде не е записано, че асоциациите трябва да се изградят, като съвпадат териториално с административните области. Никъде не е записано, че общинските дружества трябва да бъдат унищожени и да се получи нова национализация – на ВиК сектора, подчерта Михайлова в предаването "Преди всички".

"Държавата се презастрахова в усилията си да спаси средствата по Плана", смята тя.

Съображенията на общините са в две посоки – те не са съгласни без да губят собствеността си върху ВиК съоръженията, друг да я управлява, както и да участват във ВиК асоциации, в които реално само областните управители да вземат решения, уточни кметът на Троян.

Според Михайлова "това е текст, който е в противоречие с Конституцията", в която трите вида собственост: държавна, общинска и частна, са равнопоставени.

Над 85-90% от водните съоръжения в Община Троян са подменени, има повече от 20% по-ниски водни загуби от съседни общини. След консолидацията тези ефекти биха били загубени, посочи пример кметът на Троян.

Запитана всички общини ли са на позицията, която застъпва НСОРБ, Михайлова коментира:

"Всички общини, които предпочитат да влязат в консолидираните райони, в асоциациите, нямат причина да не го направят по действащото законодателство. Не знам да има такива общини. Проблемът е принципен – трябва да запазим добре работещите дружества, независимо дали са общински или държавни, и да търсим решения за тези, които не работят добре."

"Ние, българите, вода газим, жадни ходим, и плащаме тази вода", прави равносметка Донка Михайлова.