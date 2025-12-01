Новини
Радев: Оставка и избори!

Радев: Оставка и избори!

1 Декември, 2025 23:05, обновена 2 Декември, 2025 00:12 2 434 122

  • румен радев-
  • закон-
  • провокации-
  • българи-
  • власт

Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт, заяви президентът

Радев: Оставка и избори! - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.

Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.

Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук президентът Радев по повод ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026 в София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 69 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    64 6 Отговор
    Аааа, не, медиите навсякъде тръбят, че протеста е против бюджета, както и самият Кокор!

    Коментиран от #32

    23:08 01.12.2025

  • 2 Николова , София

    81 57 Отговор
    С теб сме генерал Радев !

    Коментиран от #34, #69

    23:08 01.12.2025

  • 3 Анонимен

    50 6 Отговор
    Я да видим кой ще яхне протестите

    Коментиран от #8

    23:09 01.12.2025

  • 4 eй го на

    44 65 Отговор
    Позора на България каза.И от кога агитките станаха народа?Тавариш скажи!

    23:09 01.12.2025

  • 5 ГОШО

    68 28 Отговор
    Бойко Борисов - съвременния Бай Кръстю продаде България на СВИНЯТА - ДПС - ОТНОВО ПОД РОБСТВО - ИЗРОДЩИНА.

    23:09 01.12.2025

  • 6 си дзън

    57 25 Отговор
    Българите казаха не на тази власт, включително Радев.

    Коментиран от #38

    23:10 01.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Верно ли

    39 6 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Е че те вече си го яхнаха Пепедебилите, или викаш сега ще се бутат един през друг да го яхат :)))

    Коментиран от #14

    23:10 01.12.2025

  • 9 Яшар

    45 16 Отговор
    Махайте се прсета и тикви и есякви други мафии и мутри

    23:11 01.12.2025

  • 10 Дякона - рУмен

    32 12 Отговор
    Аз съм алтернативата на безконтактното плащане с карта. Юмручето ще ми е готово за Сряда..

    23:11 01.12.2025

  • 11 Тотлебен

    28 22 Отговор
    Путинисти и розови помните се обединиха.Какъв ли Франкенщайн ще излезе от това?

    23:11 01.12.2025

  • 12 Какъв

    28 10 Отговор
    Лисунгер си?

    23:11 01.12.2025

  • 13 оставка

    51 41 Отговор
    Абслютно вярно.Президента е прав. Оставка незабавно ,Служебно правителство, нови избори и съд за криминалните боклуци . Другата алтернатива е България да потъне в гняв. Всички да спазват закона.

    Коментиран от #17

    23:11 01.12.2025

  • 14 Анонимен

    25 4 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли":

    Един през друг ще се борят за кокъла

    23:12 01.12.2025

  • 15 Сега се видяха доста хора с маски

    38 1 Отговор
    Който ги нямаше в началото на протеста. Те правят золумите.

    Коментиран от #31

    23:12 01.12.2025

  • 16 С ВАС СМЕ,Г-Н РАДЕВ!

    43 26 Отговор
    ДА ИЗМЕТЕМ БЪЛГАРОУБИЙЦИТЕ БОЙО ТЪПОТО И СЛАНИНАТА ПЕЙО. ВСКИ!

    23:12 01.12.2025

  • 17 Верно ли

    36 5 Отговор

    До коментар #13 от "оставка":

    Е да, ама служебното ПеПеДеБилите го харизаха на Шиши... Та...

    23:13 01.12.2025

  • 18 12345

    35 41 Отговор
    Пазете- държавата! Пазете я ,от Оня с юмрука и неговата- паплач! България в Европа! На Онова място- бяхме!

    23:13 01.12.2025

  • 19 Оставка и избори добре

    35 18 Отговор
    Ама после като ДПС стане първа партия, а ГЕРБ втора, по добре ли ще е? Протест без причина и цел, не е за добро, а обслужва интереси.

    23:14 01.12.2025

  • 20 Анонимен

    31 13 Отговор
    Отново ни чакат 4 години на безвремие и безхаберие

    23:15 01.12.2025

  • 21 Радев

    36 7 Отговор
    Ако се стигне до избори (в което не вярвам)избраните пак ще се коалират с ББ и Д?Колко пъти ще играем този мач?Досадно е вече

    23:15 01.12.2025

  • 22 1000+

    48 2 Отговор
    Поне си решиха проблемите с боклука в София, запалиха кофите за смет. Чудесно решение.

    23:16 01.12.2025

  • 23 Я верно ли

    34 27 Отговор
    Изход т е само един ...Радев да подаде оставка и да си прави партия , ако иска да се занимава с политика ! Стига се е напъвал да вземе властта през задния вход!

    Коментиран от #68

    23:18 01.12.2025

  • 24 ГЕРБ

    26 22 Отговор
    Казах не на теб руска подлога мерзавец

    Коментиран от #26

    23:19 01.12.2025

  • 25 Републиканец

    24 14 Отговор
    Кокор и про💯 Кире защо тичат с мегафон по улицата и създават безредици? Провокатори! Така започна и в Украйна. Искате ли Донбас на Балканите? Разпад на България?

    Коментиран от #101

    23:20 01.12.2025

  • 26 А крадеца борисов

    14 10 Отговор

    До коментар #24 от "ГЕРБ":

    каза ли ти ко е руското? Из мет лъжлива.

    23:20 01.12.2025

  • 27 Aгент рубльов

    21 21 Отговор
    Ако така мислеха и в другите държави от старите демокрации,след всеки протест оставка ,отдавна проруските подлоги да бяха завзели цяла Европа .

    23:21 01.12.2025

  • 28 Иво

    25 30 Отговор
    На основния организатор на метежите Радев му се привиждат избори. Този арогантен и престъпен тип скоро ще отиде на бунището на историята.

    Коментиран от #103

    23:23 01.12.2025

  • 29 Промяна

    20 25 Отговор
    РАДЕВ ВЛАСТТА ЖЕЛАЕШ ТИ ЕДНОЛИЧЕН ДА СИ СЛУЖЕБНИ ДА ИМАШ ШАРЛАТАНИ ЗАЕДНО СТЕ ДА ВСЯВАТЕ ХАОС РАДЕВ Е МНОГО ДОВОЛЕН ВЕЧЕ САМО РАДЕВ ЕДНОЛИЧНО ЩЕ УПРАВЛЯВА Е РАЗБИРА СЕ И С ШАРЛАТАНИТЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ГЕЛ ИЗМАМНИЦИ

    23:24 01.12.2025

  • 30 Европеец

    15 19 Отговор
    Аз пък не съм с Радев, въпреки че два пъти гласувах за него ..... Радев хубаво говори, Ама и той нарушава закона, ама не ми се обяснява кога и защо...... територията се управлява от една тиква и от едно прасе и от едни други партии ни пудели...... Протестират наивните,защото тиквата и прасето са нагли и дебелокожи и въобще не им дреме от протести,още повече,че две години увеличиха заплатите с близо 70 процента.....докато протестиращите не започнат като агитките няма да се отървем от тиквата и прасето...

    23:26 01.12.2025

  • 31 Промяна

    20 13 Отговор

    До коментар #15 от "Сега се видяха доста хора с маски":

    КИРО ГИ ПОВЕДЕ КИРО ГИ ПОВЕДЕ КИРО ГИ ПОВЕДЕ ПОГРОМАДЖИИТЕ

    Коментиран от #50

    23:26 01.12.2025

  • 32 смехоран

    18 23 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Да питаме смехотворния Крадев,като толкова иска да ни прави путинисти,дали ще му е гот когато Вова пожелае да прати синчето За Родину?Или ще го скрие далече от България?

    23:26 01.12.2025

  • 33 Фен

    22 20 Отговор
    Твоят комплекс, да се изкараш по-генерал от Бойко ни докара до тук. Е, не си. Ти си мъжът на Деса. Нищо повече.

    23:27 01.12.2025

  • 34 лалугер

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    С него СИ ТИ госпожо,аз НЕ,не съм те упълномощил за мой говорител.

    Коментиран от #39, #42

    23:28 01.12.2025

  • 35 Я па Тоя

    22 21 Отговор
    Руския генерал се заяви. Явно е готов за избори.

    23:28 01.12.2025

  • 36 Сатана Z

    16 9 Отговор
    При оставка на режимът Желязков ще бъде назначена Рая на Зарян за служебен премиер.Идеална изтривалка и за Пеевски и за Баце

    23:28 01.12.2025

  • 37 Анонимен

    22 9 Отговор
    Г-н Радев,с шарлатаните ли ще правите коалиция?

    23:29 01.12.2025

  • 38 баба Вуна

    22 17 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Кой,кой?Продажника Крадев?Я не се шегувай.

    23:29 01.12.2025

  • 39 Българите са с Радев

    20 17 Отговор

    До коментар #34 от "лалугер":

    За безродниците никой не говори.

    Коментиран от #48, #61

    23:31 01.12.2025

  • 40 666

    19 26 Отговор
    Арестувайте руския шпионин Радев. Той опитва нов преврат в държавата. Този путинист иска гражданска война в България. Той след това ще избяга в Москва за да си спаси кожата.

    23:31 01.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 С него сме много

    14 12 Отговор

    До коментар #34 от "лалугер":

    И ще смажем дебелата измет!

    Коментиран от #59

    23:32 01.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Британия

    15 13 Отговор
    Румен Зелената Пъпка е стабилен като паднал колец

    23:32 01.12.2025

  • 45 Боклуци, вън!

    14 10 Отговор
    С мирни протести, никога не се променят нещата.

    23:32 01.12.2025

  • 46 Рублевка

    18 14 Отговор
    Борисов и Пеевски се опитват да запазят някаква стабилност в държавата. Може да не са ви симпатични и красиви, но РЕДЪТ Е ВИНАГИ ПО-ДОБРЕ ОТ АНАРХИЯТА. Ако дойдат отново кокор и про💯то ще ви оправят ли?

    23:33 01.12.2025

  • 47 Офф

    17 16 Отговор
    Ей, мушморок, няма да спреш еврото, няма да ни изкараш от ЕС, няма да ни завъртиш към Русия. Прозрачен си, но хич не си интелигентен, няма да ти се получи.

    23:33 01.12.2025

  • 48 09876

    22 9 Отговор

    До коментар #39 от "Българите са с Радев":

    Този пък къде се бута? Протеста е и срещу такива родоостъпници като него!

    Коментиран от #49

    23:34 01.12.2025

  • 49 Родоотстъпници дал господ

    8 8 Отговор

    До коментар #48 от "09876":

    ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, Величие, Меч.

    23:35 01.12.2025

  • 50 Малоумник

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Колко стотинки ти плащат?

    23:35 01.12.2025

  • 51 566

    20 9 Отговор
    кой закон бр фатмак, ти си от същото котило. До вчера приказваше че не се спазва закона днес хората решили да свалят тази власт да спазват закона. Отдавана закони във България никой не спазва

    23:35 01.12.2025

  • 52 Мръсни предатели

    17 2 Отговор
    Репортерите на ьТВ от протеста, много пристрастни и6рикчии

    23:36 01.12.2025

  • 53 Тото 1 и Тото 2

    13 9 Отговор
    В Банкя има ли протести ? А полицаи , които да пазят къщата на ББ ?

    Коментиран от #58

    23:39 01.12.2025

  • 54 Полицаите

    9 8 Отговор
    Повече от протестиращите.Нищо не става от този народ

    Коментиран от #108

    23:40 01.12.2025

  • 55 ШИШИ И БОКО ЯХНАХА ПРОТЕСТА

    11 12 Отговор
    ПУСНАХА СИ УЛТРАСИТЕ НАРКОМАНИ И РАЗБИХА ПРОТЕСТА.

    23:40 01.12.2025

  • 56 тиквенсониада

    10 8 Отговор
    До това води мерака на Бойко и Делян да КОЛЯТ и БЕСЯТ еднолично , нагло , лицемерно и брутално !
    Наистина ли мислиха , че ще им се размине ?

    23:41 01.12.2025

  • 57 Ред и закон

    16 4 Отговор
    Тоя е изтрещел

    23:42 01.12.2025

  • 58 Зайо Байо

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "Тото 1 и Тото 2":

    А протести в Барселона ? Нали няма запалена къща с бикини на простора ?

    23:42 01.12.2025

  • 59 лалугер

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "С него сме много":

    Дреме ми с кой си

    23:45 01.12.2025

  • 60 Майк Алън Патън

    11 9 Отговор
    Къде са Бойко и Делян ? Защо не казват нищо ? Треперят от страх , обкръжени от своите охранители ли ?
    Все си мислих , че са смелчаги , юнаци , храбреци и великани !

    23:45 01.12.2025

  • 61 лалугер

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Българите са с Радев":

    Дреме ми с кой си, родник

    Коментиран от #62

    23:46 01.12.2025

  • 62 На всеки безродник

    6 4 Отговор

    До коментар #61 от "лалугер":

    не му дреме за България.

    23:47 01.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 урко

    12 6 Отговор
    Докато прасето грухти, нищо добро не ни чака

    23:49 01.12.2025

  • 65 Тюлен тюлен

    10 8 Отговор
    Я бягай от тука уе мръшляк

    23:49 01.12.2025

  • 66 Трайчо

    13 10 Отговор
    Да живее Боташ, долу мафията.

    23:50 01.12.2025

  • 67 Иска ти се

    13 13 Отговор
    рашистка подлогино! Протестът е срещу бюджета, а не срещу еврозоната. Само тя може напълно да ни откъсне от руzzz ката примка. Затова и рашибозука пледизвика погром на протеста.

    23:50 01.12.2025

  • 68 ГОШО

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Я верно ли":

    КОЙ Е ТОЯ ТАЕН ЗАДНИЯ ВХОД ДА НЕ ГО БЪРКАШ С ЗАДНИЯ ТИ ДВОР, НЕЩО НЕ СИ РАЗБИРАТЕ ДУМИТЕ МАЙ.

    23:51 01.12.2025

  • 69 Не сме

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Николова , София":

    Това не е български президент, генерал ми бил!!!

    23:51 01.12.2025

  • 70 Трайчо

    4 8 Отговор
    Да живее Боташ, долу мафията.

    23:52 01.12.2025

  • 71 Артилерист

    9 9 Отговор
    Отново президента Радев е прав. Това е властта на баш мутрите Борисов и Пеевски. Нямам идея защо Зафиров качи БСП в този грешен коловоз. Много съжалявам да го кажа, но БСП най-вероятно няма да влезе в следващия парламент. Аз лично ще помоля задочно за прошка скъпите ми родители, но няма да гласувам за Зафиров и Гуцанов.

    Коментиран от #74

    23:52 01.12.2025

  • 72 Умен Гумен

    9 7 Отговор
    Йесс! - След мен и потоп! - Ще има още кеш

    23:53 01.12.2025

  • 73 Полицай

    4 5 Отговор
    Т03 не ми е никакъв-той е 60PAR

    23:54 01.12.2025

  • 74 Е що бе

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Артилерист":

    Нещо откраднаха ли от БСП?

    Коментиран от #104

    23:54 01.12.2025

  • 75 ЦИРК

    7 11 Отговор
    Напълно е прав президента ! Само нови избори могат да успокоят народа в този момент.

    Опасявам се обаче че духът от бутилката вече е пуснат. И положението само ще ескалира. Ако са останали хора с какпка съвест и мисъл повече за България от колкото за себе си в ИТН и БСПОЛ, сега му е времето да се покажат и да направят това което е редно. Не след дълго ще е късно, и ще са изгубили честа, достойнството и морала си.

    00:00 02.12.2025

  • 76 Никой

    3 2 Отговор
    Никой не иска хаос все пак.

    00:03 02.12.2025

  • 77 Последния Шоп

    9 6 Отговор
    Тая шушумига за пореден път нарушава Конституцията ....Отивай да плащаш договора с БОТАШ бе...Бегом марш към БОТАШ !!!

    00:06 02.12.2025

  • 78 Горски

    8 7 Отговор
    Това е резултат от вдигнатия юмрук. Целта е всяване на смут в обществото, това е метеж срещу държавата. България е много разделена в момента, което е... пагубно, или политическа интрига! " Разделяй и владей"! Прекъсни мандата си и прави партия? Какво чакаш още? Предлагам да спретнем един протест пред президенството и Румен Боташа да напълни гащите. Тоя не знае за какво става въпрос. Как се вдигат барикади срещу корумпираните съветници на президента и техния баща Румен Боташа както беше едно време при Жан Виденов! Радев, след твойте правителства сме тук с празен бюджет и безбрай заеми. Палячо, усещаш че и ти ще гризнеш дървото. Ти си същия като тях, заедно сте. Не мисли хората за прости! Шофьора на самолет няма да бъде вече президент и няма да управлява никога европейска България. Всичко е координирано! И протестите и спирането на тока и 200-300 души платени вандали и криминалитет от футболните агитки. И изказването на президента.

    00:11 02.12.2025

  • 79 Време е!

    2 7 Отговор
    Генерал Радев да вика танковете и да взима властта! Време е!

    Коментиран от #112

    00:14 02.12.2025

  • 80 Стенли

    6 4 Отговор
    Да може би това ще е най добре в това положение и отмяна на влизането ни в тази прословута еврозона

    00:14 02.12.2025

  • 81 Рамбо

    6 6 Отговор
    От тоя кретен и неговите шарлатани тръгна всичко.

    Коментиран от #84

    00:15 02.12.2025

  • 82 Колю с двуцевката

    2 2 Отговор
    ...и ра3стрел

    00:15 02.12.2025

  • 83 Данко Харсъзина

    7 4 Отговор
    Боташ. 1 млн. долара на ден. БМВ Х7.

    00:15 02.12.2025

  • 84 Рамбо Силек

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Рамбо":

    ...че казва истината ли?

    Коментиран от #95

    00:16 02.12.2025

  • 85 Знайко

    4 5 Отговор
    С теб сме Генерален! Трябва да изтрещим гнусната Свиня и страхливеца Бойко!!

    Коментиран от #89

    00:17 02.12.2025

  • 86 Бай Иван

    2 1 Отговор
    Изборите пак същото, защото администрацията на София и жълто-паветната аристокрация имат едва 5%.

    00:17 02.12.2025

  • 87 така

    0 0 Отговор
    Бай Тошо втори е правилен, но ще се мине без него.

    00:17 02.12.2025

  • 88 Свиня Пеевски и 6а6аит Бойко

    3 3 Отговор
    Не харесаха тази новина

    Коментиран от #91

    00:18 02.12.2025

  • 89 Катюша

    7 4 Отговор

    До коментар #85 от "Знайко":

    КЪВ ГЕНЕРАЛ Е ДРУГАРЯ БОТАШ, БЕ ГЛУПАК НЕПОРЪБЕН.

    00:18 02.12.2025

  • 90 Фен

    4 4 Отговор
    Радев, ти си Чао!

    00:20 02.12.2025

  • 91 Р.Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Свиня Пеевски и 6а6аит Бойко":

    Май и теб нер те е правил бе галош..

    00:20 02.12.2025

  • 92 Морален Стожер

    2 3 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    00:21 02.12.2025

  • 93 българия или мафията в читанка инфо

    2 3 Отговор
    За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:21 02.12.2025

  • 94 Морален Стожер

    3 3 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Да изберат такъв болшевишката oтпадък за президент. Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #116

    00:22 02.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Стенли

    3 2 Отговор
    Добре де Костадинов го каза вижте как протестират във Франция вижте как протестират в Гърция и затова там хората живеят много по добре от нас въпреки че са затънали до ушите в дългове но ний сме робско племе и затова петстотин години сме били под дебелата сянка на султана и още щяхме да бъдем ако не беше братска Русия да ни освободи по която плюем сега

    00:22 02.12.2025

  • 97 Сламена шапка невидимка

    4 1 Отговор
    Даже на Зеленски, такава красива капа не са шили, от САЩ, каквато днес скроиха на Бою. Няма да плача за него, шоуто предстои!

    00:22 02.12.2025

  • 98 Айде

    1 3 Отговор
    Мажоритарни избори без участието на политически партии и путински подлоги! Демокрация чрез власт на образованото гражданско общество! Крайна мандатност във всички държавни власти!

    00:23 02.12.2025

  • 99 Локо Сф

    5 1 Отговор
    Гледам БНТ и не вярвам на очите си!Брадати иничери с татуировки с вид на нещо за което няма подходящ епитет!Тези ли и с какво заслужиха над100 процента увеличение на гнусните си заплати?Тези не вярвам да пазят и служат на народа!Гнус ме е че съм се клел за тази страна!Резил,голям резил!

    00:24 02.12.2025

  • 100 !!!!!

    1 2 Отговор
    РАЗКАРАЙ СЕ!

    00:24 02.12.2025

  • 101 Споко, деди!

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Републиканец":

    Мий си краката и лягай!

    00:25 02.12.2025

  • 102 Ами

    2 3 Отговор
    Ами подавай си я, какво чакаш? Решетников ли не позволява?

    00:25 02.12.2025

  • 103 Неизбежни са!

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иво":

    След тези масови протести в цялата страна.

    00:27 02.12.2025

  • 104 Не зная,

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Е що бе":

    но се здушиха с Борисов и Пеевски, за да крепят властта им.

    Коментиран от #106

    00:27 02.12.2025

  • 105 Ивелин Михайлов

    0 4 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #110

    00:28 02.12.2025

  • 106 Е как се задушиха

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Не зная,":

    Имат си официално подписани коалиционни споразумения и засега се спазват и вървят по тях. министерствата им работя и да ви се чуди човек какво имате против.

    00:29 02.12.2025

  • 107 Гошо

    2 1 Отговор
    Тоя кретен иска пак да граби.

    00:29 02.12.2025

  • 108 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Полицаите":

    Прегледай си очите! После си прегледай и главата!

    00:29 02.12.2025

  • 109 Промяна

    3 1 Отговор
    РАДЕВ ЗАЕДНО С ШАРЛАТАНИ УСПЯХА ДА САБОТИРАТ ТАЗИ ВЕЧЕР ДЪРЖАВАТА НИ РАДЕВ СЕ РАДВА ИСКА ОСТАВКА ХАХАХАХАХА РАДЕВ СЛУЖЕБЕН ЩЕ СИ УПРАВЛЯВА ЕДНОЛИЧНО ТОВА Е ЦЕЛТА НАЛИ ХАОС РАДЕВ ИСКА ЗА БЪЛГАРИЯ

    00:30 02.12.2025

  • 110 хех

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ивелин Михайлов":

    Ивелине, дори и теб предпочитам за премиер пред него. Ти поне си симпатяга и ме изкефи как изтръска джобовете на копейките.

    00:31 02.12.2025

  • 111 Пеевски е помислил за всичко

    2 1 Отговор
    Пеевски вече е купил всички депутати, прокурори, съдии, полиция, ченгета, държавна и местна администрация, а каквото още не е купил и него ще купи...та какво остава за едни ми ти обикновени агитки и т.нар. "провокатори"...
    Гледахме същия сценарий като боядисването в червено на една сграда тази пролет...

    00:33 02.12.2025

  • 112 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Време е!":

    РАДЕВ НЕ Е ЕДНОЛИЧЕН ГОСПОДАР ДА ЗНАЕШ

    00:34 02.12.2025

  • 113 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 2 Отговор
    С това правителство свършва ПРЕХОДЪТ, според Слава Севрюкова. След 14 декември България ще е друга. СТАТУКВОТО ЩЕ СЕ СЧУПИ КАТО ОГЛЕДАЛО! И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОЛИТИЦИ ИЗВЕСТНИ ЛИЦА ЩЕ ОТИДАТ В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА. За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    Коментиран от #119, #120

    00:34 02.12.2025

  • 114 Анджо

    2 1 Отговор
    Радев оставка и се махай завинаги. По проект и скапан президент не сме имали.

    00:35 02.12.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 традиции

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Морален Стожер":

    Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!

    00:36 02.12.2025

  • 117 Морален Стожер

    1 2 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #121

    00:37 02.12.2025

  • 118 мунчо в затвора!

    3 1 Отговор
    Национален предател, путинска подметка, мръсник и мерзавец,мунчо.

    00:39 02.12.2025

  • 119 Лека нощ!

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ":

    Резултатите от изборите ще те опровергаят. А сега може да се напиеш от мъка!

    00:39 02.12.2025

  • 120 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ":

    Тоя стане ли президент и василев премиер , моментално ще кажа на моето дете да емигрира. Тия са проклети комунисти.

    00:39 02.12.2025

  • 121 традиции

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Морален Стожер":

    Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!

    00:41 02.12.2025

  • 122 Малее

    1 0 Отговор
    и тоя вампир си точи зъбките за власт

    00:41 02.12.2025

