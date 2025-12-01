Радев: Оставка и избори!

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.
Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.
Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.
Изходът е само един: оставка и предсрочни избори.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук президентът Радев по повод ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026 в София.
1 Верно ли
Коментиран от #32
23:08 01.12.2025
2 Николова , София
Коментиран от #34, #69
23:08 01.12.2025
3 Анонимен
Коментиран от #8
23:09 01.12.2025
4 eй го на
23:09 01.12.2025
5 ГОШО
23:09 01.12.2025
6 си дзън
Коментиран от #38
23:10 01.12.2025
8 Верно ли
До коментар #3 от "Анонимен":Е че те вече си го яхнаха Пепедебилите, или викаш сега ще се бутат един през друг да го яхат :)))
Коментиран от #14
23:10 01.12.2025
9 Яшар
23:11 01.12.2025
10 Дякона - рУмен
23:11 01.12.2025
11 Тотлебен
23:11 01.12.2025
12 Какъв
23:11 01.12.2025
13 оставка
Коментиран от #17
23:11 01.12.2025
14 Анонимен
До коментар #8 от "Верно ли":Един през друг ще се борят за кокъла
23:12 01.12.2025
15 Сега се видяха доста хора с маски
Коментиран от #31
23:12 01.12.2025
16 С ВАС СМЕ,Г-Н РАДЕВ!
23:12 01.12.2025
17 Верно ли
До коментар #13 от "оставка":Е да, ама служебното ПеПеДеБилите го харизаха на Шиши... Та...
23:13 01.12.2025
18 12345
23:13 01.12.2025
19 Оставка и избори добре
23:14 01.12.2025
20 Анонимен
23:15 01.12.2025
21 Радев
23:15 01.12.2025
22 1000+
23:16 01.12.2025
23 Я верно ли
Коментиран от #68
23:18 01.12.2025
24 ГЕРБ
Коментиран от #26
23:19 01.12.2025
25 Републиканец
Коментиран от #101
23:20 01.12.2025
26 А крадеца борисов
До коментар #24 от "ГЕРБ":каза ли ти ко е руското? Из мет лъжлива.
23:20 01.12.2025
27 Aгент рубльов
23:21 01.12.2025
28 Иво
Коментиран от #103
23:23 01.12.2025
29 Промяна
23:24 01.12.2025
30 Европеец
23:26 01.12.2025
31 Промяна
До коментар #15 от "Сега се видяха доста хора с маски":КИРО ГИ ПОВЕДЕ КИРО ГИ ПОВЕДЕ КИРО ГИ ПОВЕДЕ ПОГРОМАДЖИИТЕ
Коментиран от #50
23:26 01.12.2025
32 смехоран
До коментар #1 от "Верно ли":Да питаме смехотворния Крадев,като толкова иска да ни прави путинисти,дали ще му е гот когато Вова пожелае да прати синчето За Родину?Или ще го скрие далече от България?
23:26 01.12.2025
33 Фен
23:27 01.12.2025
34 лалугер
До коментар #2 от "Николова , София":С него СИ ТИ госпожо,аз НЕ,не съм те упълномощил за мой говорител.
Коментиран от #39, #42
23:28 01.12.2025
35 Я па Тоя
23:28 01.12.2025
36 Сатана Z
23:28 01.12.2025
37 Анонимен
23:29 01.12.2025
38 баба Вуна
До коментар #6 от "си дзън":Кой,кой?Продажника Крадев?Я не се шегувай.
23:29 01.12.2025
39 Българите са с Радев
До коментар #34 от "лалугер":За безродниците никой не говори.
Коментиран от #48, #61
23:31 01.12.2025
40 666
23:31 01.12.2025
42 С него сме много
До коментар #34 от "лалугер":И ще смажем дебелата измет!
Коментиран от #59
23:32 01.12.2025
44 Британия
23:32 01.12.2025
45 Боклуци, вън!
23:32 01.12.2025
46 Рублевка
23:33 01.12.2025
47 Офф
23:33 01.12.2025
48 09876
До коментар #39 от "Българите са с Радев":Този пък къде се бута? Протеста е и срещу такива родоостъпници като него!
Коментиран от #49
23:34 01.12.2025
49 Родоотстъпници дал господ
До коментар #48 от "09876":ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, Величие, Меч.
23:35 01.12.2025
50 Малоумник
До коментар #31 от "Промяна":Колко стотинки ти плащат?
23:35 01.12.2025
51 566
23:35 01.12.2025
52 Мръсни предатели
23:36 01.12.2025
53 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #58
23:39 01.12.2025
54 Полицаите
Коментиран от #108
23:40 01.12.2025
55 ШИШИ И БОКО ЯХНАХА ПРОТЕСТА
23:40 01.12.2025
56 тиквенсониада
Наистина ли мислиха , че ще им се размине ?
23:41 01.12.2025
57 Ред и закон
23:42 01.12.2025
58 Зайо Байо
До коментар #53 от "Тото 1 и Тото 2":А протести в Барселона ? Нали няма запалена къща с бикини на простора ?
23:42 01.12.2025
59 лалугер
До коментар #42 от "С него сме много":Дреме ми с кой си
23:45 01.12.2025
60 Майк Алън Патън
Все си мислих , че са смелчаги , юнаци , храбреци и великани !
23:45 01.12.2025
61 лалугер
До коментар #39 от "Българите са с Радев":Дреме ми с кой си, родник
Коментиран от #62
23:46 01.12.2025
62 На всеки безродник
До коментар #61 от "лалугер":не му дреме за България.
23:47 01.12.2025
64 урко
23:49 01.12.2025
65 Тюлен тюлен
23:49 01.12.2025
66 Трайчо
23:50 01.12.2025
67 Иска ти се
23:50 01.12.2025
68 ГОШО
До коментар #23 от "Я верно ли":КОЙ Е ТОЯ ТАЕН ЗАДНИЯ ВХОД ДА НЕ ГО БЪРКАШ С ЗАДНИЯ ТИ ДВОР, НЕЩО НЕ СИ РАЗБИРАТЕ ДУМИТЕ МАЙ.
23:51 01.12.2025
69 Не сме
До коментар #2 от "Николова , София":Това не е български президент, генерал ми бил!!!
23:51 01.12.2025
70 Трайчо
23:52 01.12.2025
71 Артилерист
Коментиран от #74
23:52 01.12.2025
72 Умен Гумен
23:53 01.12.2025
73 Полицай
23:54 01.12.2025
74 Е що бе
До коментар #71 от "Артилерист":Нещо откраднаха ли от БСП?
Коментиран от #104
23:54 01.12.2025
75 ЦИРК
Опасявам се обаче че духът от бутилката вече е пуснат. И положението само ще ескалира. Ако са останали хора с какпка съвест и мисъл повече за България от колкото за себе си в ИТН и БСПОЛ, сега му е времето да се покажат и да направят това което е редно. Не след дълго ще е късно, и ще са изгубили честа, достойнството и морала си.
00:00 02.12.2025
76 Никой
00:03 02.12.2025
77 Последния Шоп
00:06 02.12.2025
78 Горски
00:11 02.12.2025
79 Време е!
Коментиран от #112
00:14 02.12.2025
80 Стенли
00:14 02.12.2025
81 Рамбо
Коментиран от #84
00:15 02.12.2025
82 Колю с двуцевката
00:15 02.12.2025
83 Данко Харсъзина
00:15 02.12.2025
84 Рамбо Силек
До коментар #81 от "Рамбо":...че казва истината ли?
Коментиран от #95
00:16 02.12.2025
85 Знайко
Коментиран от #89
00:17 02.12.2025
86 Бай Иван
00:17 02.12.2025
87 така
00:17 02.12.2025
88 Свиня Пеевски и 6а6аит Бойко
Коментиран от #91
00:18 02.12.2025
89 Катюша
До коментар #85 от "Знайко":КЪВ ГЕНЕРАЛ Е ДРУГАРЯ БОТАШ, БЕ ГЛУПАК НЕПОРЪБЕН.
00:18 02.12.2025
90 Фен
00:20 02.12.2025
91 Р.Радев
До коментар #88 от "Свиня Пеевски и 6а6аит Бойко":Май и теб нер те е правил бе галош..
00:20 02.12.2025
92 Морален Стожер
00:21 02.12.2025
93 българия или мафията в читанка инфо
00:21 02.12.2025
94 Морален Стожер
Коментиран от #116
00:22 02.12.2025
96 Стенли
00:22 02.12.2025
97 Сламена шапка невидимка
00:22 02.12.2025
98 Айде
00:23 02.12.2025
99 Локо Сф
00:24 02.12.2025
100 !!!!!
00:24 02.12.2025
101 Споко, деди!
До коментар #25 от "Републиканец":Мий си краката и лягай!
00:25 02.12.2025
102 Ами
00:25 02.12.2025
103 Неизбежни са!
До коментар #28 от "Иво":След тези масови протести в цялата страна.
00:27 02.12.2025
104 Не зная,
До коментар #74 от "Е що бе":но се здушиха с Борисов и Пеевски, за да крепят властта им.
Коментиран от #106
00:27 02.12.2025
105 Ивелин Михайлов
Коментиран от #110
00:28 02.12.2025
106 Е как се задушиха
До коментар #104 от "Не зная,":Имат си официално подписани коалиционни споразумения и засега се спазват и вървят по тях. министерствата им работя и да ви се чуди човек какво имате против.
00:29 02.12.2025
107 Гошо
00:29 02.12.2025
108 1111
До коментар #54 от "Полицаите":Прегледай си очите! После си прегледай и главата!
00:29 02.12.2025
109 Промяна
00:30 02.12.2025
110 хех
До коментар #105 от "Ивелин Михайлов":Ивелине, дори и теб предпочитам за премиер пред него. Ти поне си симпатяга и ме изкефи как изтръска джобовете на копейките.
00:31 02.12.2025
111 Пеевски е помислил за всичко
Гледахме същия сценарий като боядисването в червено на една сграда тази пролет...
00:33 02.12.2025
112 Промяна
До коментар #79 от "Време е!":РАДЕВ НЕ Е ЕДНОЛИЧЕН ГОСПОДАР ДА ЗНАЕШ
00:34 02.12.2025
113 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Коментиран от #119, #120
00:34 02.12.2025
114 Анджо
00:35 02.12.2025
116 традиции
До коментар #94 от "Морален Стожер":Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!
00:36 02.12.2025
117 Морален Стожер
Коментиран от #121
00:37 02.12.2025
118 мунчо в затвора!
00:39 02.12.2025
119 Лека нощ!
До коментар #113 от "ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ":Резултатите от изборите ще те опровергаят. А сега може да се напиеш от мъка!
00:39 02.12.2025
120 Анджо
До коментар #113 от "ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ":Тоя стане ли президент и василев премиер , моментално ще кажа на моето дете да емигрира. Тия са проклети комунисти.
00:39 02.12.2025
121 традиции
До коментар #117 от "Морален Стожер":Тричаме още аморални стожери, правим фенери от 🎃 по Сирни заговезни и каним роднините на 🐷 по Коледа!
00:41 02.12.2025
122 Малее
00:41 02.12.2025