Радев: Оставка и избори!

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.

Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона.

Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.

Изходът е само един: оставка и предсрочни избори.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук президентът Радев по повод ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026 в София.