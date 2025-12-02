ЕК одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

Европейската комисия съобщи, че одобрява искането на България за изплащане на 1,6 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), предназначени за подкрепа на икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

След третото искане за плащане, подадено от България на 1 октомври, ЕК е установила, че страната е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и бизнеса. Те обхващат ключови области като цифровия преход, зеления преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизацията на предприятията. По данни на комисията България е изпълнила успешно 48 от общо 50 етапа и цели, включени в третото искане за плащане.

Според ЕК положителната оценка е важна стъпка към отпускането на европейските средства, които подпомагат усилията на страната за икономическо възстановяване и устойчивост. Сред водещите мерки по третото искане са забраната за нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на CO₂ за съществуващите мощности, развитие на възобновяеми енергийни източници за производство и съхранение на електроенергия и повишаване на привлекателността на здравната професия.

Два етапа все още не са изпълнени задоволително, отбелязва комисията. Става дума за създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор. Затова ЕК предлага временно задържане на част от плащането, като подчертава, че този механизъм позволява на държавите членки да получават средства за изпълнените етапи, докато работят по неизпълнените.

ЕК е изпратила предварителната си оценка до Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с четири седмици за становище. След това комисията може да приеме решение за плащане. България е уведомена за причините, поради които два етапа се оценяват като незавършени, и разполага с един месец да отговори. Ако оценката бъде потвърдена, временното задържане ще остане в сила. Страната ще има шест месеца да предприеме необходимите действия, след което останалата част от средствата може да бъде освободена.

Плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на ИФК и приемане на решение за плащане от ЕК. Българският ПВУ включва мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС, се посочва в съобщението.