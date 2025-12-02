Новини
България »
ЕК одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

ЕК одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

2 Декември, 2025 12:06 573 17

  • ек-
  • пву-
  • плащане

Страната е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции

ЕК одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че одобрява искането на България за изплащане на 1,6 милиарда евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), предназначени за подкрепа на икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

След третото искане за плащане, подадено от България на 1 октомври, ЕК е установила, че страната е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и бизнеса. Те обхващат ключови области като цифровия преход, зеления преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизацията на предприятията. По данни на комисията България е изпълнила успешно 48 от общо 50 етапа и цели, включени в третото искане за плащане.

Според ЕК положителната оценка е важна стъпка към отпускането на европейските средства, които подпомагат усилията на страната за икономическо възстановяване и устойчивост. Сред водещите мерки по третото искане са забраната за нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на CO₂ за съществуващите мощности, развитие на възобновяеми енергийни източници за производство и съхранение на електроенергия и повишаване на привлекателността на здравната професия.

Два етапа все още не са изпълнени задоволително, отбелязва комисията. Става дума за създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, свързани с наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор. Затова ЕК предлага временно задържане на част от плащането, като подчертава, че този механизъм позволява на държавите членки да получават средства за изпълнените етапи, докато работят по неизпълнените.

ЕК е изпратила предварителната си оценка до Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с четири седмици за становище. След това комисията може да приеме решение за плащане. България е уведомена за причините, поради които два етапа се оценяват като незавършени, и разполага с един месец да отговори. Ако оценката бъде потвърдена, временното задържане ще остане в сила. Страната ще има шест месеца да предприеме необходимите действия, след което останалата част от средствата може да бъде освободена.

Плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се извърши след положително становище на ИФК и приемане на решение за плащане от ЕК. Българският ПВУ включва мерки за инвестиции и реформи, финансирани с 6,17 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС, се посочва в съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с меча

    11 3 Отговор
    Държавата е финансова пирамида, от чиято долна основа се взема, за да се храни една олигархия от 100-200-1000 човека!!!

    12:07 02.12.2025

  • 2 Масов протест срещу

    4 9 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #17

    12:08 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Егати

    6 3 Отговор
    Дадохме С 300 ? Кой ги даде!
    Сега ще теглим заеми? От кого ще се пазим ?
    Няма да я бъде! Оставка!

    12:09 02.12.2025

  • 5 Кариера

    1 6 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    12:09 02.12.2025

  • 6 Цвете

    8 0 Отговор
    ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОСЛЕДЯТ ,ДАЛИ ОТИВАТ ПО ПРЕД НАЗНАЧЕНИЕТО, КОЕТО ДА ПОМОГНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ, А НЕ ОТНОВО ЗА КРАДЕНЕ. 🍀👍🇧🇬

    12:10 02.12.2025

  • 7 Лост

    2 3 Отговор
    Тримата шишковци"Как да подадем оставка.После кой ще ги разпределя тези пари?".

    12:12 02.12.2025

  • 8 гражданин

    5 1 Отговор
    Смятайте ,че 60% от парите ще ги откраднат !!

    12:13 02.12.2025

  • 9 Ужасяващо е

    3 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    12:13 02.12.2025

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:15 02.12.2025

  • 11 А бре

    3 0 Отговор
    Кога Ръшята е одобрявала плащания към българската хазна

    12:17 02.12.2025

  • 12 Да ги дадем на руснаците

    1 0 Отговор
    И да си купим нефтозавода

    12:18 02.12.2025

  • 13 Родина

    1 1 Отговор
    Правителството се клати . И онези в Европа се
    уплашиха . Сега, ще отпуснат пари , защото хазната
    е празна . Мафия!

    12:19 02.12.2025

  • 14 Винто

    1 0 Отговор
    От кога ги чакат тези парички тези богаташи и връзкари на ГЕРБ и ДПС НН за да си достроят волтаиците. Разрушиха заводи, накупиха земеделска зема , ниви и парцели за да строят батерии и с нови цени да цакат обикновеният българин. Оставка на правителството, мафият вън, спиране на всякакви батерии в населени места и земеделски земи.

    12:21 02.12.2025

  • 15 Рредатели

    0 0 Отговор
    Веднага да ги искат в лева.Вие сте еничари.Врйщайте и в лева ги вземете

    12:23 02.12.2025

  • 16 тикван чекмеджаров: все така да дават ЕК

    1 0 Отговор
    ЕК одобри плащане от 1,6 млрд. евро по ПВУ за България

    12:23 02.12.2025

  • 17 ТИ СИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Масов протест срещу":

    ОЛИГОФРЕН!

    12:25 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове