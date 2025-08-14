Новини
България »
Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

14 Август, 2025 09:44 754 16

  • куделин-
  • връв-
  • катастрофа-
  • жертви

Млад водач изгубил контрол над лекия си автомобил

Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа взе две жертви и рани двама тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил на тел. 112 в 00,34 часа.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията. Изяснено било, че при движение с несъобразена скорост от гр. Брегово в посока с. Ново село, излизайки от десен завой 23-годишен бреговчанин - изгубил контрол над управлението на лекия си автомобил. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    7 2 Отговор
    Ще дрифтиш ааааа.Ал Сана.

    09:46 14.08.2025

  • 2 Здрасти

    7 5 Отговор
    Какво стана? Защо продължават да мрът хора от катастрофи в България? Нали въведа ха отново строги забрани и ограничения?! Какво се промени освен, че спънаха изцяло движението? Глупаци, виждате ли какви некадърницитр ви ковът законите? За тея гласувате.

    Коментиран от #5, #11

    09:50 14.08.2025

  • 3 1488

    4 2 Отговор
    тая снимка не е ли дето всяка година по два пъти ни заплашватв да сменяме гумите с летни или зимни иначе глоби ? мене не ми дреме, аз карам ма всесезонни по 10 г

    09:54 14.08.2025

  • 4 бушприт

    5 0 Отговор
    Жестоката и кървава война в България продължава. Не ни стигат пожарите.Явно!

    09:54 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аааам, аааам,па па па па па

    3 2 Отговор
    Мръсна газ и тряс прас.

    10:08 14.08.2025

  • 7 Патология

    1 3 Отговор
    Всички мерки на МВР и КАТ през последните десет двайсет години дават чудесни резултати. По- хубави пътища, по подготвени водачи на МПС и по-малко размазани, утрепано и якоумрели цървули. Още трябва да се вдигнат заплатите и глобите.

    10:12 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Продължавайте

    3 0 Отговор
    да раздавате безразборно книжки на всякаква паплач живееща от нагони! Продължавайте...

    10:20 14.08.2025

  • 10 Хората без образование не могат да

    7 0 Отговор
    Имат книжки и не могат да карат коли. Карането на кола е мозъчна дейност а не първосигнална. В България бяха дадени права на необразованите хора които избиват други може би невинни хора по пътищата. И не само там. Вчера имаше статия за газовите бутилки но никой не я чете имаше пет мнения едното премахнато !

    Коментиран от #16

    10:20 14.08.2025

  • 11 Кучето

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    Абе, приятелю, как реши, че законите са виновни в конкретния случай? Тия си нямат нищо в междуушието със закони или без закони. Да се радваме, че няма невинни жертви!

    10:24 14.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 боклук

    1 0 Отговор
    При декорацията иди о тите станахте ,,елит" тапанарите - държавници!

    10:42 14.08.2025

  • 15 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 2 Отговор
    КАКВО ОТ ТОВА,УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА СРЕЩАТА ПУТИН-ТРЪМП,УКРАЙНА И ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО .КАКВО ОТ ТОВА ЧЕ ВСЕКИ ДЕН ГИНАТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО ПЪТИЩАТА.

    10:44 14.08.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хората без образование не могат да":

    ЕМИ ТО НЕОБРАЗОВАНИТЕ СА СЕГА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.ПО ВРЕМЕ НА СОЦА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КАЗАРМАТА ЗА МЪЖЕТЕ БЕШЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.И ИМАШЕ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА .А СЕГА СИ КУПУВАТ КНИЖКИТЕ БЕЗ ДА ИМАТ И ХАБЕР ОТ ЗАКОН И ПРАВИЛНИК.

    10:49 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове