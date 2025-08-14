Двама загинали и двама ранени при тежка катастрофа във Видинско

Катастрофа взе две жертви и рани двама тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв. Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил на тел. 112 в 00,34 часа.
Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията. Изяснено било, че при движение с несъобразена скорост от гр. Брегово в посока с. Ново село, излизайки от десен завой 23-годишен бреговчанин - изгубил контрол над управлението на лекия си автомобил. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета.
На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията.
Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:46 14.08.2025
09:50 14.08.2025
09:54 14.08.2025
09:54 14.08.2025
10:08 14.08.2025
10:12 14.08.2025
10:20 14.08.2025
10:20 14.08.2025
До коментар #2 от "Здрасти":Абе, приятелю, как реши, че законите са виновни в конкретния случай? Тия си нямат нищо в междуушието със закони или без закони. Да се радваме, че няма невинни жертви!
10:24 14.08.2025
10:42 14.08.2025
10:44 14.08.2025
До коментар #10 от "Хората без образование не могат да":ЕМИ ТО НЕОБРАЗОВАНИТЕ СА СЕГА СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.ПО ВРЕМЕ НА СОЦА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КАЗАРМАТА ЗА МЪЖЕТЕ БЕШЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.И ИМАШЕ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА .А СЕГА СИ КУПУВАТ КНИЖКИТЕ БЕЗ ДА ИМАТ И ХАБЕР ОТ ЗАКОН И ПРАВИЛНИК.
10:49 14.08.2025