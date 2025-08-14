Новини
Подкрепата с топъл обяд за 70 000 нуждаещи се ще продължи и след 30 септември

14 Август, 2025 15:22 549 30

Средствата за удължаването на топлия обяд са осигурени благодарение на бързата реакция на общините за отчитане на натрупаните икономии

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 70 000 души, живеещи в лишения, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г. след осигурено финансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП) на Министерството на труда и социалната политика. Така една от най-очакваните от хората мярка за подкрепа се удължава до 31 януари 2026 г. и няма да бъде прекъсната през най-тежките зимни месеци.

Средствата за удължаването на топлия обяд са осигурени благодарение на бързата реакция на общините за отчитане на натрупаните икономии. За финансиране на услугата са насочени и освободени от Европейската комисия средства за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата, съфинансирана от ЕС.

За да се гарантират и след 31 януари 2026 г. дейностите по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, която е с изцяло изчерпан бюджет, продължават усилията на Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган за привличане на допълнителен финансов ресурс.

Грижата за най-уязвимите беше поставена от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов като ключова задача пред екипа му. В резултат на тази политика се намери решение и за осигуряване на допълнителни средства за продължаване на „Грижа в дома“ по другата програма на Министерството – „Развитие на човешките ресурси“.


България
  • 1 Дайте адресите по градове.

    7 1 Отговор
    На топлият обяд.

    Коментиран от #3, #7, #17

    15:27 14.08.2025

  • 2 шири

    10 0 Отговор
    Топъл обяд и дебела заплата за 240 нуждаещи се ще продължи и след 30-ти септември 2045-та година.

    15:28 14.08.2025

  • 3 като чуеш колко струва обяда

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":

    и като сметнеш, че трябва да спечели освен фирмата продала продуктите и тази която ще готви а може и някой друг плюс тях ще загубиш апетит

    15:31 14.08.2025

  • 4 Безсрамник

    7 1 Отговор
    трупащ активи , по - скоро смятащ , че някой му се връзва ! Помии за най - бедните , облажваме с цените за "загрижените" , плаща Ганьо !

    15:31 14.08.2025

  • 5 Дедо

    12 0 Отговор
    Я Гуцанов като варненски тарикат , да каже кой осигурява топлия обяд ? Да не би пак да е Пламенка от Варна ?

    Коментиран от #27

    15:32 14.08.2025

  • 6 дидо дънката

    4 0 Отговор
    КЪСАЙ ГУЦИ!

    15:33 14.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":

    Владивосток ,Новоросийск ,Краснодар

    15:36 14.08.2025

  • 8 Ъъъ

    8 1 Отговор
    Пак ще изхранваме църни орки

    15:37 14.08.2025

  • 9 дядото

    9 1 Отговор
    стига сте унижавали бедните хора с подаяния.идиоти.

    15:41 14.08.2025

  • 10 Цвете

    9 1 Отговор
    Вместо топъл обяд, вдигнете Пенсиите, за да се почувстват наистина хора. 😏😒🤔

    15:42 14.08.2025

  • 11 Цвете

    6 1 Отговор
    Вместо топъл обяд, вдигнете Пенсиите, за да се почувстват наистина хора. 😏😒🤔

    Коментиран от #22

    15:43 14.08.2025

  • 12 Цвете

    8 1 Отговор
    Вместо топъл обяд, вдигнете Пенсиите, за да се почувстват наистина хора. 😏😒🤔

    15:44 14.08.2025

  • 13 Слугата на мафията пак лъже

    7 0 Отговор
    Крадец и шарлатанин си

    Коментиран от #28

    15:45 14.08.2025

  • 14 анонимен

    7 0 Отговор
    Безплатен обяд само за пенсионери и болни хора ,а останалите да ходят да работят !!!

    15:47 14.08.2025

  • 15 Изпълни си Задълженията към Инвалидите !

    5 1 Отговор
    Изпълни си Задълженията към Инвалидите !

    К/ретен !

    Смотан !

    Коментиран от #16

    15:48 14.08.2025

  • 16 Вместо да Харизваш !

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Изпълни си Задълженията към Инвалидите !":

    Вместо да Харизваш !

    Топъл Обяд !

    На Мързеливия !

    15:49 14.08.2025

  • 17 Казан !

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":

    Казан !

    С Помия !

    Подгъзома !

    На мързеливия !

    15:53 14.08.2025

  • 18 Това ли му е

    6 0 Отговор
    социалната политика на Борислав Гуцанов ? Като във Освиенцим

    15:55 14.08.2025

  • 19 пенсионер от Варна

    6 0 Отговор
    искам и аперетив със студени закуски и пържола за вечеря !

    15:57 14.08.2025

  • 20 И как решиха че само

    7 0 Отговор
    Около 70 000 души са живеещи в лишения, и ще продължат да получават "безплатен топъл обяд" ? Колко са хората под линията на бедност?

    15:57 14.08.2025

  • 21 ПЛАНА Е ОДОБРЕН ОТ КАПА ПУЕВСКИ

    5 0 Отговор
    ГУЦАНКАТА ПАТЕРИЦАТА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ, ЩЕ ВИ ОСИГУРИ И НАД 7О ООО КАШОНА ЗА СПАНЕ И МЕСТООБИТАНИЕ ДОРДЕ Е ТОПЛО.

    15:57 14.08.2025

  • 22 пенсионер от Варна

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    всекиму заслуженото , бабо мравке .....!

    15:58 14.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ваучери смешникооооо,

    5 0 Отговор
    А не "безплатен топъл обяд" и пръъъдни ! Къде мислиш че живееш ? В Сомалия? А?

    15:59 14.08.2025

  • 25 Какви глупости наземни

    3 0 Отговор
    ...натрупаните икономии. За финансиране на услугата са насочени и освободени от Европейската комисия средства за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата, съфинансирана от ЕС.

    16:01 14.08.2025

  • 26 Ъхъъъъъ

    4 0 Отговор
    средства за гъвкавост.

    16:02 14.08.2025

  • 27 ПЛАМЕНКА СЪМ ОТ ВАРНА

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    АЗ ОСИГУРЯВАМ БЕЗПЛАТНИЯ! КУПА ЧОРБА БОБ С ГЪГРИЦИ ЗА БЕЛТЪЧИНИ, ЧОРБА ЛЕЩА ИЛИ ГМО СОЯ ОТ АМЕРИЧКА. ФИЛИЙКА НАЙ ДОЛЕН ХЛЯБ ОТ ФУРАЖНО МУХЛЯСАЛО ЗЪРНО. Толкоз порцион отпуска ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ НОВО НАЧАЛО.

    16:03 14.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 От джилязко МАЙКОПРОДАВЦИТЕ

    1 0 Отговор
    ЗА БОГАТИТЕ ОКРАИНЦИ И БЕЖАНЦИТЕ ПО ЛАГЕРИТЕ ДНЕВЕН ПОРЦИОН ОТ 4ООО КИЛОКАЛОРИИ И БУТИЛКА ВИНО! ОТПУСКА ЖИЛЯЗКУ НА ШАЙКАТА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО , А И ПАЧКА ПАРИ ЗА ТУЙ ,УНУЙ. НА БЕДНИЯ БЪЛГАРИН, ДА ГО Дуват.

    16:10 14.08.2025

  • 30 Порно

    0 0 Отговор
    Остава и да напишете кои са кръчмарите, които готвят топлия обяд?

    16:17 14.08.2025

