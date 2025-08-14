Подкрепата с топъл обяд за 70 000 нуждаещи се ще продължи и след 30 септември

Около 70 000 души, живеещи в лишения, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г. след осигурено финансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП) на Министерството на труда и социалната политика. Така една от най-очакваните от хората мярка за подкрепа се удължава до 31 януари 2026 г. и няма да бъде прекъсната през най-тежките зимни месеци.
Средствата за удължаването на топлия обяд са осигурени благодарение на бързата реакция на общините за отчитане на натрупаните икономии. За финансиране на услугата са насочени и освободени от Европейската комисия средства за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата, съфинансирана от ЕС.
За да се гарантират и след 31 януари 2026 г. дейностите по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, която е с изцяло изчерпан бюджет, продължават усилията на Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган за привличане на допълнителен финансов ресурс.
Грижата за най-уязвимите беше поставена от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов като ключова задача пред екипа му. В резултат на тази политика се намери решение и за осигуряване на допълнителни средства за продължаване на „Грижа в дома“ по другата програма на Министерството – „Развитие на човешките ресурси“.
1 Дайте адресите по градове.
Коментиран от #3, #7, #17
15:27 14.08.2025
2 шири
15:28 14.08.2025
3 като чуеш колко струва обяда
До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":и като сметнеш, че трябва да спечели освен фирмата продала продуктите и тази която ще готви а може и някой друг плюс тях ще загубиш апетит
15:31 14.08.2025
4 Безсрамник
15:31 14.08.2025
5 Дедо
Коментиран от #27
15:32 14.08.2025
6 дидо дънката
15:33 14.08.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":Владивосток ,Новоросийск ,Краснодар
15:36 14.08.2025
8 Ъъъ
15:37 14.08.2025
9 дядото
15:41 14.08.2025
10 Цвете
15:42 14.08.2025
11 Цвете
Коментиран от #22
15:43 14.08.2025
12 Цвете
15:44 14.08.2025
13 Слугата на мафията пак лъже
Коментиран от #28
15:45 14.08.2025
14 анонимен
15:47 14.08.2025
15 Изпълни си Задълженията към Инвалидите !
К/ретен !
Смотан !
Коментиран от #16
15:48 14.08.2025
16 Вместо да Харизваш !
До коментар #15 от "Изпълни си Задълженията към Инвалидите !":Вместо да Харизваш !
Топъл Обяд !
На Мързеливия !
15:49 14.08.2025
17 Казан !
До коментар #1 от "Дайте адресите по градове.":Казан !
С Помия !
Подгъзома !
На мързеливия !
15:53 14.08.2025
18 Това ли му е
15:55 14.08.2025
19 пенсионер от Варна
15:57 14.08.2025
20 И как решиха че само
15:57 14.08.2025
21 ПЛАНА Е ОДОБРЕН ОТ КАПА ПУЕВСКИ
15:57 14.08.2025
22 пенсионер от Варна
До коментар #11 от "Цвете":всекиму заслуженото , бабо мравке .....!
15:58 14.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ваучери смешникооооо,
15:59 14.08.2025
25 Какви глупости наземни
16:01 14.08.2025
26 Ъхъъъъъ
16:02 14.08.2025
27 ПЛАМЕНКА СЪМ ОТ ВАРНА
До коментар #5 от "Дедо":АЗ ОСИГУРЯВАМ БЕЗПЛАТНИЯ! КУПА ЧОРБА БОБ С ГЪГРИЦИ ЗА БЕЛТЪЧИНИ, ЧОРБА ЛЕЩА ИЛИ ГМО СОЯ ОТ АМЕРИЧКА. ФИЛИЙКА НАЙ ДОЛЕН ХЛЯБ ОТ ФУРАЖНО МУХЛЯСАЛО ЗЪРНО. Толкоз порцион отпуска ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ НОВО НАЧАЛО.
16:03 14.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 От джилязко МАЙКОПРОДАВЦИТЕ
16:10 14.08.2025
30 Порно
16:17 14.08.2025