Подкрепата с топъл обяд за 70 000 нуждаещи се ще продължи и след 30 септември

Около 70 000 души, живеещи в лишения, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г. след осигурено финансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП) на Министерството на труда и социалната политика. Така една от най-очакваните от хората мярка за подкрепа се удължава до 31 януари 2026 г. и няма да бъде прекъсната през най-тежките зимни месеци.

Средствата за удължаването на топлия обяд са осигурени благодарение на бързата реакция на общините за отчитане на натрупаните икономии. За финансиране на услугата са насочени и освободени от Европейската комисия средства за гъвкавост в рамките на междинния преглед на Програмата, съфинансирана от ЕС.

За да се гарантират и след 31 януари 2026 г. дейностите по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, която е с изцяло изчерпан бюджет, продължават усилията на Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган за привличане на допълнителен финансов ресурс.

Грижата за най-уязвимите беше поставена от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов като ключова задача пред екипа му. В резултат на тази политика се намери решение и за осигуряване на допълнителни средства за продължаване на „Грижа в дома“ по другата програма на Министерството – „Развитие на човешките ресурси“.