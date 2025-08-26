Новини
Важните новини във ФАКТИ на 26.08.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 26.08.2025 г.

26 Август, 2025

Правителството мотивира избора си с неговата политическа неутралност

Важните новини във ФАКТИ на 26.08.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Желязков обяви предложението за главен секретар на МВР

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков ще бъде предложен за титуляр на поста по време на заседанието на Министерския съвет в сряда. Това обяви премиерът Росен Желязков, който потвърди, че президентът Румен Радев вече е дал своето предварително съгласие за номинацията, съобщи Нова тв.

Прокуратурата за случая с АТВ-то: Наличието на наркотик може да промени обвинението на Бургазлиев

18-годишният Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима души в Слънчев бряг, е карал под въздействието на наркотици. Това показват резултатите от токсико-химичната експертиза, съобщи бТВ.

Засилват контрола срещу незаконните гонки

Само преди дни трима водачи са били санкционирани за бързо каране и нерегламентирани състезания на столичния „Околовръстен път“ – едно от местата, на които вечер се организират незаконни състезания между автомобили, съобщава бТВ.

Киселова за президента: Нормално е да има противоречия

При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти преди откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня, на въпрос за противоречия между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

МТСП предлага 1213 лв. минимална заплата от 2026 г.

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на Постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

Терзиев ще бъде част от делегация, която ще посети Истанбул в подкрепа на арестувания бивш кмет

Кметът на София Васил Терзиев ще бъде част от делегацията на мрежата от големи европейски граводе Eurocities, която тази седмица ще посети Истанбул, за да покаже подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция. Това съобщиха за БТА от Столична община.

Караджов: След една година застой строителството на жп линията между Костенец и Септември вече напредва

След като цялата 2024 година е пропусната и строителството в този участък е било замразено, вече виждаме резултати от възобновената през март т.г. работа. Това каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на проверка на строителните дейности по жп линията между Костенец и Септември.

Ивайло Мирчев: Това управление вече е опасно, излизаме на протест на 3 септември

Това управление вече става опасно за гражданите на България, излизаме на протест на 3 септември и вкарваме вот на недоверие към правителството заради завладените институции. Това заяви в интервю за “12 +4” по програма “Хоризонт” на БНР съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Желязков: В Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода

Давам много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, в противен случай ще има и персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти. Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание. Желязков отбеляза, че решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни - над 80%. „Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, категоричен беше министър-председателят. Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

Министър Иван Иванов със забележки към изпълнителя на АМ „Хемус“

Закъснението в завършването на участък 1 Боаза – Дерманци на автомагистрала „Хемус“ е поради необходимостта от завършване на реконструкцията на път III-305. Имам известни забележки по отношение на изпълнението, които споделих с АПИ и изпълнителя. Те са за сроковете. Намериха се решенията, за да бъдат изпълнени. При неизпълнението им ще има санкции. Това съобщи пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след проведената проверка на напредъка в строителството на магистралния участък. В инспекцията участваха също народният представител Валери Лачовски, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова.

Желязков: Работим активно по приоритета за старт на предучилищното образование от 4-годишна възраст

„Работим активно по приоритета децата да започват предучилищно образование още от 4-годишна възраст, защото това е основата за изграждането на бъдещи достойни граждани,“ заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. „Тук децата получават знание, грижа, закрила, но най-вече се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат. Ние от изпълнителната власт дълбоко и искрено ценим партньорството, което имаме с местните власти и с общността,“ добави Желязков.


