МТСП: Делът на възрастните у нас продължава да се увеличава

27 Август, 2025 10:26

МТСП: Делът на възрастните у нас продължава да се увеличава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от най-значимите демографски тенденции в България – процесът на застаряване на населението, продължава да се задълбочава. Това става ясно от данните, отбелязани в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане.

За периода 2023 – 2024 г. демографската картина у нас се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и висока обща смъртност. В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%.

В края на април министър Гуцанов организира кръгла маса на тема „Демография – тенденции, проблеми и решения“, която се проведе в Народното събрание (НС). На нея участие взеха представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, както и водещи научни експерти в областта. „Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви тогава министър Гуцанов.

Той декларира като един от своите приоритети увеличаване на домовете за възрастни, включително и с увреждания, и повишаване на качеството на грижата в тях. В момента тече преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната. За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като: програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране; осигуряване на професионално обучение за тях; подобряване на условията на труд; насърчаване на ученето през целия живот и др. Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания и др.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмиста

    13 0 Отговор
    Идеално , след 10 години ще сме вече 5 милиона и средна възраст на населението 55+

    Коментиран от #16

    10:28 27.08.2025

  • 2 честен ционист

    13 1 Отговор
    Няма по-голямо проклятие и унижение от това да остарееш в тази държава.

    10:31 27.08.2025

  • 3 ББ от Банкя

    4 5 Отговор
    Писна ми от тия пенсии, наместо да тъпчем чекмеджето треба раздавам на паразити, ше се земат мерки, обещавам

    10:34 27.08.2025

  • 4 Шах

    7 1 Отговор
    Завода за барут е 2 000 000 000 лева

    Коментиран от #11

    10:37 27.08.2025

  • 5 Росен Желязков

    2 3 Отговор
    Евтаназия

    10:37 27.08.2025

  • 6 Гого

    4 3 Отговор
    Оставихме запада да унищожи българската промишленост, земеделието, животновъдството, ОБРАЗОВАНИЕТО, здравеопазването, културата....... След унищожението на армията, Симеоновото правителство гордо обяви на офсете "ДОГОВОРИХМЕ ДА МОЖЕТЕ БЕЗ ВИЗИ ДА РАБОТИТЕ В ЕВРОПА" ........ ТАКИВА ТРЯБВАШЕ ДА ПОПАДНАТ В ЗАТ....

    10:38 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    3 2 Отговор
    Интересна бе статистиката за раждаемост. До 2009г се увеличаваше. До тогава управляваше тройна коалиция БСП, НДСВ, ДПС с премиер Станишев. Но 2009г на власт идва ГЕРБ. От тогава нататък срив в раждаемостта. Единствено изключение 2014г - след Орешарски. Годините преди ковида и станахме по класации номер 1 по смъртност (коефициентът е умрели на 1000 за година). За при ковида да не говорим, с постигнати по обща смъртност още някъде 70 хиляди повече починали, при неброени починали от ковида, а починали констатирани, над половината със сърдечни проблеми. Показателна е смъртността 2021г. В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида. 2021г са някъде 6.2 милиона население (малко по-малко от нас, ние на преброяване тогава 6.52 милиона), макар и с нарастващо население. Та 2021г там се спори за смъртност от 42-53+ хиляди починали, а в България официалното бе 148995. Защо тук умират около 100 000 човека повече за година, при почти същото население при забранено в Туркменистан да се говори за ковида?

    10:47 27.08.2025

  • 9 коментар

    2 2 Отговор
    А строим детски градини
    Трябват старчески домове

    И следващия въпрос
    - Биологическите закони не са отменени и всички кия на снимката като отлетят,
    какво ще правим с построените гета като малини, ливади вади.

    И накрая,
    заради тях ние трябва да работим по 40 + години и да се пенсионираме на 70+ години
    за който оцелее

    10:54 27.08.2025

  • 10 трагедия

    8 0 Отговор
    Ограбени и окрадени поколения!

    10:59 27.08.2025

  • 11 иваничка

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шах":

    А и Желязков и правителството ще теглят 3 000 000 за превъоръжаване на армията, то хора няма, армия няма, но ще се харчат милиарди, ясно по какъв начин... Още хотели, водопади и прочие....

    11:07 27.08.2025

  • 12 на снимката само баби и един дядо

    3 1 Отговор
    кажете че бабите се увеличават
    и затова казват че жените са повече

    и при средна възраст на мъжете под 70г
    какъв е смисъла да се блъскат мъжете цял живот
    да ги дерат с данъци и осигуровки за
    по пълни чекмедета и няколко години пенция

    11:10 27.08.2025

  • 13 стига глупости

    7 1 Отговор
    Не се увеличава броя на възрастните , а намалява броя на младите . Все по малко деца се раждат и все повече млади бягат в чужбин

    11:10 27.08.2025

  • 14 Застарял

    3 0 Отговор
    Като спрат пенсиите ще ги накарат да участват активно в социално-икономическото развитие на страната.

    11:12 27.08.2025

  • 15 Един

    1 0 Отговор
    Нормално - европа изсмуква младата работна ръка.
    Но вие сте в клуба на богатите и нема що да се притеснявате! Данъци до откат и пенсия след 80!
    Стадото е за стригане и доене - това и правят с него!

    11:18 27.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 От пейката

    0 2 Отговор
    Освен да зяпат кой влиза и излиза за друго не стават

    11:41 27.08.2025

