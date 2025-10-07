Новини
Гуцанов провери ремонта в Дома за стари хора в Главиница

7 Октомври, 2025 18:20 610 11

Ремонтните дейности в Дома се очаква да приключат до края годината

Гуцанов провери ремонта в Дома за стари хора в Главиница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посети Дома за стари хора в село Главиница, община Пазарджик, където се извършва основен ремонт със средства, осигурени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проектът за реновиране на Дома е на стойност над 2,1 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Домът представлява комплекс от 12 едноетажни сгради с капацитет за 48 потребители. Предвижда се цялостно обновяване на сградния фонд и изграждане на нови помещения в съответствие със стандартите за качество на социалните услуги.

Ремонтните дейности в Дома се очаква да приключат до края годината. До момента са изпълнени основните строително-монтажни работи по сградите, подменена е дограмата и са ремонтирани покривите. Изградена е и предвидената фотоволтаична инсталация.

Проектът е част от националната програма за развитие на грижите за хората, които се нуждаят от подкрепа. С близо 800 млн. лева по НПВУ се ремонтират 81 дома за възрастни хора и се осигуряват 254 социални услуги в цялата страна. Програмата включва и закупуване на електромобили със зарядни станции от общините на стойност 77,6 млн. лв., с цел подобряване на мобилната подкрепа за хора със специфични потребности.

В рамките на посещението си в Пазарджик министър Гуцанов проведе и среща с представители на местната власт и с ръководители на структурите на МТСП в областта. Те обсъдиха възможностите за развитие на социалните услуги в региона и за координация между институциите с цел по-ефективна подкрепа за уязвимите групи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    "Дома е на стойност над 2,1 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)"

    Значи има и мобилен крематориум отзад у двора.

    18:22 07.10.2025

  • 2 Гуцанов

    6 1 Отговор
    Хапнах, пийнах и си направих една разходка.

    18:23 07.10.2025

  • 3 също така

    11 0 Отговор
    Гушанов да провери ремонта в Дома за стари чекмеджари в банкя

    18:31 07.10.2025

  • 4 стойност над 2,1 млн. лева и се

    7 0 Отговор
    финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост
    на сдружението на чекмеджарите

    18:34 07.10.2025

  • 5 Защо тези търгаши

    5 0 Отговор
    на живот - политиците не проверят домът за стари хора в с. Мадара, там да не се напикавали хорицата на възраст не са им давали да пият вода, зная го от работничка в домът, името няма да изпиша за да не бъде уволнена ? Това го пиша тук за втори път, а тази медия не обърна внимание, какви такива журналисти сте бе, незаинтерисовани от жалката съдба на тези нещастни хорица ?

    Коментиран от #6

    18:35 07.10.2025

  • 6 какви такива журналисти сте бе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо тези търгаши":

    цъкачи на пълнежи
    но главното предимство е че
    имат поле за коментари
    където да изразяваме мнението си
    и ласкави отзиви за душманите

    18:39 07.10.2025

  • 7 Безсрамен

    2 0 Отговор
    далавераджия , псевдо дейности , будещи погнуса както и мизерната му същност ! Милиони от всякакви дейности , не на ръба на престъпността , а направо в нея !

    19:06 07.10.2025

  • 8 Боздуган

    3 1 Отговор
    Едно хале с термопанели плюс боя на старите бараки за 2.1 милиона. Вие сте за разстрел!

    19:10 07.10.2025

  • 9 дедо

    2 1 Отговор
    Този /Гуцанов/, нали беше завършил военноморско училище . какво търси там...

    19:15 07.10.2025

  • 10 Крадлив мафиот си Гуцанов

    3 1 Отговор
    Лъжец

    19:23 07.10.2025

  • 11 Така ще е

    2 0 Отговор
    Комунистите, както винаги ни лъжат. Събраха се с тези, които отказаха да се откажат от Партията и и останаха верни до днес и си държат за всеки случай партийния билет. Сега захлебват от всичко, държани настрани от Хранилката години наред.

    19:35 07.10.2025

Новини по градове:
