Гуцанов провери ремонта в Дома за стари хора в Главиница

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посети Дома за стари хора в село Главиница, община Пазарджик, където се извършва основен ремонт със средства, осигурени от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проектът за реновиране на Дома е на стойност над 2,1 млн. лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Домът представлява комплекс от 12 едноетажни сгради с капацитет за 48 потребители. Предвижда се цялостно обновяване на сградния фонд и изграждане на нови помещения в съответствие със стандартите за качество на социалните услуги.
Ремонтните дейности в Дома се очаква да приключат до края годината. До момента са изпълнени основните строително-монтажни работи по сградите, подменена е дограмата и са ремонтирани покривите. Изградена е и предвидената фотоволтаична инсталация.
Проектът е част от националната програма за развитие на грижите за хората, които се нуждаят от подкрепа. С близо 800 млн. лева по НПВУ се ремонтират 81 дома за възрастни хора и се осигуряват 254 социални услуги в цялата страна. Програмата включва и закупуване на електромобили със зарядни станции от общините на стойност 77,6 млн. лв., с цел подобряване на мобилната подкрепа за хора със специфични потребности.
В рамките на посещението си в Пазарджик министър Гуцанов проведе и среща с представители на местната власт и с ръководители на структурите на МТСП в областта. Те обсъдиха възможностите за развитие на социалните услуги в региона и за координация между институциите с цел по-ефективна подкрепа за уязвимите групи.
1 честен ционист
Значи има и мобилен крематориум отзад у двора.
18:22 07.10.2025
2 Гуцанов
18:23 07.10.2025
3 също така
18:31 07.10.2025
4 стойност над 2,1 млн. лева и се
на сдружението на чекмеджарите
18:34 07.10.2025
5 Защо тези търгаши
Коментиран от #6
18:35 07.10.2025
6 какви такива журналисти сте бе
До коментар #5 от "Защо тези търгаши":цъкачи на пълнежи
но главното предимство е че
имат поле за коментари
където да изразяваме мнението си
и ласкави отзиви за душманите
18:39 07.10.2025
7 Безсрамен
19:06 07.10.2025
8 Боздуган
19:10 07.10.2025
9 дедо
19:15 07.10.2025
10 Крадлив мафиот си Гуцанов
19:23 07.10.2025
11 Така ще е
19:35 07.10.2025