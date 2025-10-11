Новини
Министър Гуцанов: Инвестициите в социална политика са инвестиция в бъдещето

Министър Гуцанов: Инвестициите в социална политика са инвестиция в бъдещето

11 Октомври, 2025

  • борислав гуцанов-
  • мтсп-
  • заплати

Той припомни, че МТСП предлага още вдигане на помощи за раждане на първо, второ и трето дете

Министър Гуцанов: Инвестициите в социална политика са инвестиция в бъдещето
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Разговорът за социалните плащания не е за пари, а за бъдеще“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Тази събота“ на bTV и допълни: „Какво искаме – да бъдем бедна държава и да привличаме инвеститори заради ниски заплати? Или искаме да бъдем развита държава, защото най-развитите държави са силно социални. Аз смятам, че трябва да бъдем развита държава“.

Според министър Гуцанов стимулирането на младите семейства заради демографската криза е един от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). „Ние предлагаме средствата, които получават жените през втората година от майчинството, да станат 1100 лв. вместо сегашните 780 лв. В момента държавата дава 50 на сто от 780 лв., ако жената се върне на работа. Ние искаме тези пари да нараснат на 75 на сто от 1100 лв. Така ще стимулираме младите хора да се върнат на работа. Ето връзката между социалната политика и икономиката. Това не са бакалски сметки, а бъдеще и перспектива“, каза още Гуцанов.

Той припомни, че МТСП предлага още вдигане на помощи за раждане на първо, второ и трето дете: „Искаме да се разшири и обхватът на еднократната помощ за ученици и тя да обхване всички от първи до осми клас. Трябва децата да имат възможност за образование, иначе ги обричаме на бедност“. Гуцанов беше категоричен, че е в прекрасен диалог с финансовия министър и министър-председателя и водят разговори по тези теми.

Едновременно с това екипът на социалното министерство е готов да направи и стъпки за затягане на контрола на социалната система, като се започне от плащанията, свързани с ТЕЛК решенията. Министър Гуцанов и министър Силви Кирилов вече работят по темата.

Като стъпка за борба с демографската криза МТСП продължава работа и по проекта „Избирам България“, който цели връщане на българи или хора с българско самосъзнание от чужбина. Вече са одобрени 40 заявления, а подадените общо са близо 3000.

Вече са подадени и първите заявления за подпомагане на пострадалите от наводненията. Само за първите 24 часа след приемане на Решението на Министерския съвет за допълнителна помощ те са 30.

Пострадалите имат възможност да получат еднократната помощ при бедствие, чиято максимална стойност е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лева. По предложение на Гуцанов Министерският съвет прие решение за отпускане на допълнително 3000 лева за хората, на които е пострадало единственото им и законно построено жилище. Те имат възможност да поискат и още до 2500 лева за възстановяване на загубена техника.

„Искаме с европейско финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ да направим така, че да дадем средства на местната власт, за да могат безработни хора да бъдат ангажирани за почистване на дерета, на сухи реки. Така хем те да бъдат ангажирани, хем да бъде направена превенция“, анонсира министър Гуцанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На зайчарника и твоят джоб.

    9 0 Отговор
    От джоба на гражданите. Инвеститор с народни пари.

    11:17 11.10.2025

  • 2 !!!?

    8 0 Отговор
    Сляпото инвестиране в социалната политика превръща мързеливите в тунеядци...!!!?

    11:21 11.10.2025

  • 3 Светлото бъдеще

    6 0 Отговор
    На индианците трябва да се плаща достатъчно социал, за да не тормозят дъртите пенции. Чудесни перспективи за всяка модерна държава, ако въобще оцелее след края на войната, в бг ще живеят само пенсионери и малограмотни малцинствени групи.

    11:25 11.10.2025

  • 4 Дориана

    4 0 Отговор
    Гуцанов да каже и БСП ОЛ ли бяха съгласни с искания от ИТН мракобесен закон за затвор , глоби , подслушване и следене на всички хора и журналисти, които искат да говорят свободно и да живеят в свободна и демократична България. До колкото се разбра и те са дали своето съгласие демокрацията да се замени с Диктатура в България за да угодят.всички знаят на кого. Все повече доказват, че са вредни за България.

    11:28 11.10.2025

  • 5 Кучето Мечо

    7 1 Отговор
    Правителството тегли кредити за да ги раздава на фондации за защита на кучетата, еювете, ромеите и укаринците.

    11:30 11.10.2025

  • 6 гушанов

    7 0 Отговор
    Инвестициите в социална политика
    чрез надути общ поръчки

    са инвестиция в бъдещето
    на чекмеджарската гилдия
    и техните поколения

    11:33 11.10.2025

  • 7 Ддд

    1 0 Отговор
    Гуцанов: Да убием хората с ТЕЛК.
    Това разбирам от думите му за Хората с Увреждания!

    11:34 11.10.2025

  • 8 Ти възстанови обещетениета за жезработиц

    3 0 Отговор
    ..мал---оумн--ик..а социална политика нямате никаква, ще инвестираш в нищото ..

    11:37 11.10.2025

  • 9 Тома

    3 0 Отговор
    Вместо в затвора гуци го направиха министър да дрънка глупости

    11:44 11.10.2025

  • 10 Абе Гуцанов

    2 0 Отговор
    Нещата са прости. Със закон % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данък задължително да се разпределят като 13,14,15, 16 заплата между служителите в тези фирми и корпорации . Примерно 20-30% от печалбата. ..... Цели клъстъри в САЩ са на този принцип. ....и към тези допълнителни заплати естествено осигуровки да се плащат и изцяло да отпаднат ваучерите ....

    Коментиран от #14

    11:46 11.10.2025

  • 11 празни приказки

    1 1 Отговор
    лозунги от БКП времето

    11:46 11.10.2025

  • 12 И какво значи това

    1 0 Отговор
    затягане на контрола на социалната система, като се започне от плащанията, свързани с ТЕЛК решенията? ... А? Да го обясни по подробно ако обича "социалният" ...

    11:49 11.10.2025

  • 13 Нафталинка

    1 0 Отговор
    Колко жалък е министъра като чак сега разбра ,че ТЕЛКОВЕТЕ са прекалено много?!Аз съм пенсионерка и не се оплаквам от липса на пари за да живея,но има здрави хора с незначителни оплаквания,които на всеки три години си подновяват телковете срещу не малка сума,контрол в нашата държава НЯМА.Лично аз имам информация за лекари които насочват послушните си пациенти към близки до тях телкове,ама кой ще ме чуе?

    11:50 11.10.2025

  • 14 За това мозък трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе Гуцанов":

    А такъв в МС определено липсва. Същото и за синдикатите важи.

    11:51 11.10.2025

  • 15 проекта „Избирам България“

    3 0 Отговор
    Е пълна глупост и точене на пари. Никаква полза от подобни тъпотии няма

    11:53 11.10.2025

  • 16 Поредните глупости

    1 0 Отговор
    (безработни хора да бъдат ангажирани за почистване на дерета, на сухи реки.)..... а защо не примерно армията ?

    11:57 11.10.2025

  • 17 Плд

    2 0 Отговор
    от 30 години всички Правителства инвестират в социалната инфраструктура на мургавелите
    сега искат още повече да „инвестират“

    12:06 11.10.2025

  • 18 Родина

    1 0 Отговор
    ТЕЛК да се дава за една болест . И повечето с ТЕЛК
    са над 65 години . И 30 % от МВР и МО са с ТЕЛК .
    Защо?

    12:13 11.10.2025

  • 19 дидо дънката

    0 0 Отговор
    КЪСАЙ ГУЦИ! ЛЪЖИ ГИ!!!

    12:18 11.10.2025

  • 20 Ама

    1 0 Отговор
    Колко пенсионери има с ТЕЛК за нищо съществено. Ей така с години. Вдигнала кръвно, дала някой лев и хайде прибира парата. Гледаш я на улицата бяга по бързо от дете. Също да се премахнат и вдовишките към пенсията. Това са милиони всеки месец дадени. Гледаш оядена дебела мутра с нов Мерцедес и хоп ,,инвалид", от кое, от плюскане можеби.

    12:28 11.10.2025

  • 21 Гуци е останал в соца

    0 0 Отговор
    Объркани в идеите си за стимулиране и копиране по индиго на чужд опит с чужди проблеми, това са комунделите. Или имаме демографска криза и всяко дете ни е важно или имаме криза за работници и е важно майката да се върне, а детето да се оправя. Тези разнопосочни стимули ни в едната, ни в другата посока, влияят положително.

    12:36 11.10.2025

